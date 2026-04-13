Leonardo Vescovo lancia il libro su come vivere la vita desiderata senza dipendere dal tempo

Milano, 14.04.2026 – Capita a molti di noi di lavorare senza sosta, inseguendo risultati, soldi e riconoscimento, avendo però la sensazione di correre in una direzione che non abbiamo scelto davvero. Che uno ci creda o meno, costruire la propria libertà personale e finanziaria è possibile: tutto sta nel sapere come fare.

Per tutti coloro che desiderano ritrovare equilibrio nella propria vita ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Leonardo Vescovo “IN PENSIONE A 35 ANNI. Come Creare Tempo, Denaro E Serenità Per Vivere Davvero, Non Solo Lavorare” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore propone un insieme di strumenti e suggerimenti pratici per uscire dalla trappola del lavorare sempre di più senza però ottenere ciò che si vuole davvero.

“Il mio libro parla della vera libertà, intesa come la possibilità di scegliere come vivere ogni singolo giorno” afferma Leonardo Vescovo, autore del libro. “Sono tante le persone che ogni giorno si sentono imprigionate in una vita che non le appartiene. Attraverso il mio testo, spiego a ciascuno di loro il modo più efficace per uscire da questa gabbia invisibile”.

Come precisa lo stesso autore, l’idea di scrivere questo testo nasce proprio dal desiderio di dare un senso alle proprie cadute, così da trasformarle in uno strumento capace di dimostrare che raggiungere la libertà personale e finanziaria è possibile.

“Quello condiviso da Vescovo è un percorso pratico frutto della propria storia personale” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Ricco di strumenti di valore, sono certo che questo manuale sarà di grande utilità per tanti”.

“Ho deciso di affidarmi a Bruno Editore perché ero alla ricerca di qualcuno capace di trasformare storie vissute in strumenti utili per gli altri” conclude l’autore. “Il team di Giacomo Bruno mi ha supportato con professionalità nel corso di tutto l’iter editoriale, dandomi la possibilità di pubblicare questo manuale nel modo migliore possibile”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/47j0LMY

Leonardo Vescovo è un imprenditore che ha collezionato più errori che successi — e proprio per questo oggi è “in pensione” a 35 anni. Dopo anni di dipendenze, fallimenti e notti insonni, ha capito che la libertà non si compra: si costruisce. Vive di progetti scelti, relazioni sincere e tempo vero. Condivide strumenti pratici e riflessioni per chi vuole smettere di sopravvivere e iniziare a vivere davvero. Sito web: www.inpensionea35anni.com/nuovoinizio

Giacomo Bruno , nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore , 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 36 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.200 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 3.000.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il creatore di ViviBook ™, la prima AI al mondo che crea romanzi con 1 click. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire il proprio Personal Brand per aumentare Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su: https://www.brunoeditore.it

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