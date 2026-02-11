L’Hard Rock Cafe Roma, LA NUOVA STAGIONE DEI BRUNCH

Roma, 11/02/2026 - Per la stagione 2026, l’iconico locale di via Veneto propone una serie di appuntamenti pensati per chi cerca qualcosa di più: dove il cibo incontra l’arte, il gioco e la convivialità. Si comincia domenica 15 febbraio, dalle 09:30 alle 12, con un evento dedicato ai più piccoli e alla magia del Carnevale. Non sarà il solito intrattenimento: i bambini diventeranno i veri protagonisti di una festa fatta di laboratori creativi per dare vita alle proprie maschere, sfide di ballo e giochi ispirati alle tradizioni più amate. È l’occasione perfetta per i genitori di godersi un autentico brunch americano mentre i figli esplorano la propria creatività in totale allegria. Prenotazioni disponibili qui: https://shops.link2ticket.nl/13eFsK

Il cuore della proposta esperienziale batte il 21 febbraio alle ore 11, con il lancio del nuovo appuntamento mensile in collaborazione con Relax Creativo. L’arte di dipingere con il vino, nella veranda dell’Hard Rock Cafe, uno spazio inondato di luce naturale e dall’atmosfera informale, prenderà vita il laboratorio di Wine Painting. Un’esperienza pittorica accessibile a tutti, anche a chi non ha mai impugnato un pennello, dove il pigmento principale è proprio il vino. Guidati passo dopo passo, i partecipanti impareranno a dipingere attingendo da un calice, lasciandosi trasportare dal colore e dall’ispirazione del momento. Un rituale "lento" e condiviso che si conclude con un calice di benvenuto e l'assaggio del nuovo menu Brunch firmato Hard Rock, per unire il piacere del palato a quello della mente.

La creatività e la famiglia resteranno il filo conduttore anche nei mesi successivi. L’Hard Rock Cafe ha già delineato i prossimi "rituali della domenica", tappe imperdibili per celebrare i momenti speciali dell’anno:

22 marzo: Un omaggio speciale per il Father’s Day. 29 marzo: Il calore e le sorprese del Brunch di Pasqua.

12 aprile: L’energia travolgente del Supereroi Brunch. 10 maggio: Una giornata dedicata alla dolcezza per il Mother’s Day.

Con questa nuova programmazione, l’Hard Rock Cafe si conferma non solo come tempio della musica, ma come spazio vivo dove ogni weekend offre una storia diversa da vivere e condividere.

