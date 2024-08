LloydsFarmacia diventa BENU Farma con nuove innovazioni ed esperienze di benessere per i clienti online e non solo

Milano, 07/08/2024 - LloydsFarmacia cambia brand e diventa BENU Farma. Questo cambiamento segna una chiave di svolta positiva pensata per offrire ai clienti, vecchi e nuovi, una rinnovata esperienza di salute e benessere che possa essere la più completa e accessibile possibile.

BENU Farma, marchio riconosciuto come leader nel settore delle farmacie online, infatti, si impegna a mantenere gli stessi standard di qualità che i clienti di LloydsFarmacia hanno sempre apprezzato, con un nome nuovo ma con una rinnovata dedizione al benessere e al cliente, offrendo anche nuovi e sempre più innovativi servizi pensati per clienti e utenti online.

La continuità della qualità sotto un nuovo nome

Il passaggio da LloydsFarmacia a BENU Farma ha visto un processo di transizione volto ad aumentare il livello di innovazione e il numero di servizi dedicati ai propri clienti.

Attualmente gli affezionati al marchio potranno continuare ad accedere facilmente ad una rete di farmacie fisiche presenti in varie zone del territorio italiano, alcune delle quali aperte con un servizio 24 ore su 24. Lo shop online invece, vede una veste rinnovata e un catalogo sempre più ampio anche di prodotti di bellezza e parafarmaceutici.

BENU Farma attualmente ha in programma per i vecchi e i nuovi clienti anche diverse offerte su prodotti quali: farmaci da banco, integratori, elettromedicali, dermocosmetici, prodotti per l’infanzia e molto altro.

Vantaggi esclusivi e servizi su misura nelle farmacie fisiche

BENU Farma ha previsto nelle sue sedi fisiche un’ampia gamma di servizi pensati per riuscire a rispondere alle esigenze diversificate dei suoi clienti.

I servizi delle farmacie fisiche del gruppo, infatti, comprendono anche: esami dell’holter cardiaco e pressorio, test per le intolleranze alimentari e del colesterolo, elettrocardiogramma e il servizio CUP per le prenotazioni.

Inoltre, con la CartaExtra, sarà possibile ottenere anche diversi vantaggi esclusivi, che renderanno le visite in farmacia un’esperienza volta alla cura e al benessere, ma anche conveniente in termini di costi.

Il marchio, facente parte del gruppo PHOENIX Pharma Italia, mantiene così la sua posizione leader nel mercato delle farmacie italiane e si contraddistingue tra i top player del settore grazie alla sua strategia omnicanale.

Con oltre 270 farmacie distribuite sul territorio, dimostra con costanza anche la sua vicinanza alla popolazione e l’attenzione dedicata ai bisogni di salute della comunità.

Innovazione digitale: l’app e l’e-commerce di BENU Farma

BENU Farma non si contraddistingue solo per il servizio ottimale offerto alla clientela nei suoi punti vendita, ma anche per l’innovazione del marchio che presenta diversi punti di contatto e acquisto digitale, tra i quali un sito web e un’applicazione.

L’applicazione è dedicata sia ai dispositivi iOS sia Android, e permette di navigare facilmente da smartphone, oltre ad offrire la possibilità di acquistare i prodotti con richiesta di ritiro in farmacia o con consegna a domicilio.

Attualmente il canale di e-commerce del marchio ha ampliato l’offerta raggiungendo i 17 mila prodotti in catalogo, ordinabili online con consegna a domicilio oppure con possibilità di ritiro in una delle farmacie del marchio.

Inoltre, i clienti hanno la possibilità di trovare anche nuove offerte dedicate sia ai prodotti presenti nel catalogo bellezza sia nelle aree dell’e-commerce dedicate al settore del benessere e della parafarmacia.

BENU Farma: hub della salute orientato al cliente

Il marchio con i suoi servizi online e le sue farmacie fisiche distribuite su tutto il territorio italiano continua a soddisfare le esigenze della propria clientela.

Il passaggio da Lloydsfarmacia a BENU Farma è un cambio nome che porta però con sé solo un impegno rinnovato e volto a garantire benessere, affidabilità e cura ad ogni cliente che sia online o in farmacia.

Con BENU Farma, infatti, la qualità, la professionalità e la vicinanza alla comunità restano al centro di tutto.

La scelta di prodotti esclusivi di alta qualità, unita a un approccio incentrato sul cliente, rende ogni visita in farmacia o ogni acquisto su app ed e-commerce un’esperienza positiva.

BENU Farmacia, insegna retail di PHOENIX Pharma Italia, leader nel mercato delle Farmacie Italiane e top player omnicanale del settore, si contraddistingue da sempre per la sua vicinanza alla popolazione e per l’attenzione ai suoi bisogni di salute, per scrivere insieme nuove storie di benessere.

