Lo stabilimento di bioconiugati di Piramal Pharma Solutions a Grangemouth, nel Regno Unito, riceve i certificati GMP MHRA aggiornati

MUMBAI, India, 19 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions, organizzazione leader mondiale nello sviluppo e nella produzione su contratto (CDMO) e parte di Piramal Pharma Ltd. (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), è lieta di annunciare che il suo stabilimento di Grangemouth, nel Regno Unito, ha ricevuto i certificati GMP MHRA aggiornati in seguito a un rapporto di conformità positivo e a un'ispezione desktop.

Questi certificati comprendono tutte le attività svolte all'interno dell'edificio Helix dello stabilimento, specializzato nella produzione e nei test di sostanze farmaceutiche cliniche e commerciali. Essi si estendono anche alle aree di supporto del magazzino e del laboratorio dell'edificio. Insieme ai certificati GMP preesistenti del sito, i certificati aggiornati garantiscono che Grangemouth sia ben attrezzata per supportare i programmi e le pratiche normative dei propri clienti.

In qualità di stabilimento dedicato allo sviluppo e alla produzione di coniugati farmaco-anticorpo (ADC) di Piramal Pharma Solutions, Grangemouth offre soluzioni complete per i bioconiugati, dallo sviluppo del processo all'aumento di scala. Il sito svolge inoltre un ruolo fondamentale nel programma ADCelerate™, che semplifica il percorso dalla ricerca e sviluppo alla produzione GMP, per portare più rapidamente ai pazienti in clinica terapie salvavita con bioconiugati.

I certificati GMP MHRA aggiornati riflettono un impegno costante verso l'eccellenza presso Grangemouth, come dimostrato da un eccezionale track record normativo e da una lunga storia di ispezioni svolte da USFDA, PMDA, ANVISA, dal Ministero della Salute turco e dalla FDA sudcoreana, superate brillantemente.

"Questo risultato sottolinea l'impegno dello stabilimento di Grangemouth nel mantenere i più elevati standard di qualità in tutte le sue attività", ha dichiarato Peter DeYoung, CEO di Piramal Global Pharma. "Grazie a questi certificati GMP MHRA aggiornati, il sito può continuare a supportare i nostri partner in questo settore fondamentale dello sviluppo dei farmaci, aiutandoli a fornire terapie con bioconiugati ai pazienti che ne hanno bisogno, con la massima precisione, efficienza e affidabilità".

Informazioni su Piramal Pharma Solutions

Piramal Pharma Solutions (PPS) è un'organizzazione di sviluppo e produzione a contratto (CDMO) che offre soluzioni complete di sviluppo e produzione per l'intero ciclo di vita del farmaco. Serviamo i nostri clienti attraverso una rete integrata a livello globale di strutture in Nord America, Europa e Asia. Questo ci consente di offrire una gamma completa di servizi, tra cui soluzioni per la ricerca farmaceutica, servizi di sviluppo di processi e prodotti farmaceutici, forniture per sperimentazioni cliniche, fornitura commerciale di principi attivi farmaceutici e forme farmaceutiche finite. Inoltre, offriamo servizi specializzati come lo sviluppo e la produzione di principi attivi farmaceutici altamente potenti, coniugati anticorpo-farmaco, riempimento/finitura sterile, prodotti e servizi peptidici e potenti medicinali solidi per uso orale. PPS offre inoltre servizi di sviluppo e produzione di farmaci biologici, tra cui vaccini e terapie geniche, resi possibili grazie alla società partner di Piramal Pharma Limited, Yapan Bio Private Limited.

Informazioni su Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (PPL) (NSE: PPLPHARMA) ( BSE: 543635), offre un portafoglio di prodotti e servizi differenziati tramite i suoi 17* stabilimenti internazionali di sviluppo e produzione e una rete di distribuzione globale attiva in oltre 100 paesi. PPL comprende Piramal Pharma Solutions (PPS), un'organizzazione integrata di sviluppo e produzione su contratto; Piramal Critical Care (PCC), una complessa business unit di farmaci generici ospedalieri; e la business unit Piramal Consumer Healthcare, che vende prodotti da banco per i consumatori e per il benessere. Inoltre una delle società associate di PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited – una joint venture tra Abbvie e PPL – si è affermata come una delle imprese principali nel settore farmaceutico indiano, specificamente nell'area della terapia oftalmologica. PPL detiene inoltre una partecipazione strategica di minoranza in Yapan Bio Private Limited, che opera nei segmenti dei prodotti biologici/bioterapeutici e dei vaccini.

*Include una struttura tramite l'investimento di minoranza di PPL in Yapan Bio.

