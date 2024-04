Luca Bonicalza, Cinema Rigenerato: il Bestseller su come garantire una corretta manutenzione alle attrezzature cinematografiche

Milano, 16.04.2024 – Chi lavora nel mondo dello spettacolo sa bene l’importanza che hanno le attrezzature che vengono comunemente usate sui set di ripresa. La cosa certa è che la loro manutenzione è a dir poco fondamentale per il buon esito di qualsiasi lavoro scenico che si rispetti.

Per tutti quegli imprenditori dell’industria cinematografica che desiderano essere supportati nella riparazione delle proprie strumentazioni ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Luca Bonicalza “CINEMA RIGENERATO. Aumenta Il fatturato Con Il Metodo Goodsock® Per La Riparazione Delle Lenti Cinematografiche In 7 Giorni” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori consigli pratici e innovativi per gestire la riparazione delle proprie attrezzature tecniche in maniera realmente efficace.

“Il mio libro, rivolgendosi tanto agli imprenditori cinematografici quanto agli aspiranti tecnici di questo settore, insegna a gestire correttamente le fasi di controllo pre-uscita e quelle di rientro del materiale tecnico” afferma Luca Bonicalza, autore del libro. “Inoltre, mostra al lettore la forma corretta per scegliere il giusto partner per farsi supportare nelle riparazioni più complesse”.

Secondo l’autore, i noleggiatori cinematografici sono convinti che sia necessario assumere un tecnico specializzato per poter gestire autonomamente il livello qualitativo del materiale più delicato. Eppure la realtà è ben differente. Da qui l’idea da parte di Luca Bonicalza di un libro finalizzato a condividere non solo conoscenze prettamente tecniche ma anche un approccio innovativo ad un settore che sta vivendo una fase di profondo rinnovamento.

“Oltre ad essere estremamente affascinante, il settore cinematografico è indubbiamente anche molto tecnico quando iniziamo ad addentrarci all’interno di tutte le parti che lo compongono. Una su tutte? Quella delle attrezzature di ripresa” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Luca Bonicalza offre un approccio volto a rendere tecnicamente libere le imprese di noleggio, senza la necessità di assumere personale qualificato e senza la necessità di dover fare ingenti investimenti strumentali. Insomma, una vera e propria rivoluzione in questo campo”.

“Ho conosciuto Giacomo Bruno dopo aver preso la decisione di diventare imprenditore. Inutile dire che mi sono subito allineato al suo modo di lavorare” conclude Luca Bonicalza, autore del libro. “Il team della Bruno Editore è estremamente competente e appassionato. Non avevo dubbi che, affidandomi alla migliore azienda del settore, avrei potuto raggiungere i miei obiettivi con il libro”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3xa46Py

Luca Bonicalza è il fondatore dell’Officina Cinematografica Goodsock® Vision, un'azienda rivoluzionaria nel campo della meccanica cinematografica e l'unica nel suo genere ad offrire servizi opto-meccanici personalizzati per le imprese di noleggio cinematografico. Luca coltiva una passione travolgente per il cinema e per l'arte di dar vita ai sogni attraverso le invenzioni e l’immaginazione. Questa passione lo ha spinto a trasformare il suo talento riparatore in una missione: rendere l'accesso alla manutenzione degli obiettivi e delle cineprese più agevole e conveniente per le imprese di noleggio, aprendo nuove strade di crescita e innovazione per l'industria cinematografica. Sito web: https://goodsock.vision

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 33 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it