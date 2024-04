L'ultima versione della piattaforma Appian orchestra il cambiamento attraverso l'automazione dei processi basata su AI

La nuova release presenta uno sviluppo di Process HQ e AI generativa per un miglioramento significativo dei processi e un'ottimizzazione continua

MILANO, 16 aprile 2024/PRNewswire/ -- Appian (Nasdaq: APPN) ha annunciato oggi l'ultima versione della propria piattaforma: la nuova release introduce Process HQ, una combinazione di process mining e AI aziendale unificata con il data fabric di Appian. Process HQ offre una visibilità senza precedenti sulle operazioni aziendali e facilita le decisioni e il miglioramento dei processi basati sui dati. L'ultima versione amplia inoltre il valore dell'intelligenza artificiale generativa grazie ai miglioramenti apportati ad Appian AI Copilot e al prompt builder AI Skill.

"Siamo entusiasti del valore che Process HQ può apportare a Oscar Health nell'automatizzazione dell'analisi dei dati finalizzata ai processi quotidiani del nostro team di assistenza", ha commentato Renee Hayter-Cotter, Product Manager di Oscar Health. "Dall'identificazione di potenziali aree problematiche, all'analisi delle cause principali, fino al monitoraggio dell'efficacia delle nostre contromisure, vediamo molte opportunità di incrementare i profitti grazie a Process HQ".

Process HQ

Gli utenti aziendali necessitano di una migliore visibilità sull'intera gamma di dati e processi aziendali per massimizzare l'efficienza operativa e il processo decisionale strategico. Combinando le più recenti tecnologie di data fabric, process mining, machine learning e AI generativa, Process HQ aiuta a monitorare e migliorare ogni processo aziendale costruito su Appian. Process HQ semplifica la riduzione dei costi, dei rischi e dei ritardi, il perfezionamento della compliance e l'ottenimento di risultati di business migliori, senza dover ricorrere a costose e lunghe attività di raccolta dati. Process HQ include:

Ulteriori miglioramenti dell'IA generativa nell'ultima versione di Appian includono:

"Il Process Mining è stato finora frenato da due problemi: la preparazione manuale dei dati, costosa e spesso soggettiva perché anche i sistemi standard sono stati personalizzati, e poi strumenti limitati per risolvere i colli di bottiglia dei processi scoperti", ha commentato Michael Beckley, CTO e fondatore di Appian. "Process HQ integra Appian Data Fabric per ridurre la preparazione manuale dei dati ed è unificato con l'automazione dei processi Appian, quindi passare dalle informazioni all'azione non è mai stato così facile".

Scopri di più sull'ultima versione della piattaforma Appian.

Appian

Appian è una software company che automatizza i processi aziendali. Grazie alla Appian AI Process Platform è possibile progettare, automatizzare e ottimizzare anche i processi più complessi, in modalità end-to-end. Le organizzazioni più innovative del mondo si affidano ad Appian per migliorare i propri flussi di lavoro, unificare i dati e ottimizzare le operazioni, ottenendo migliori tassi di crescita e offrendo esperienze superiori ai propri clienti. Per ulteriori informazioni visita il sito appian.it.

Segui Appian Italia: LinkedIn e X (Twitter).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2388608/3008451_DGR_24_2_PR_image_Italian.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1948800/4652077/Appian_400px_Blank_Logo.jpg

View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/lultima-versione-della-piattaforma-appian-orchestra-il-cambiamento-attraverso-lautomazione-dei-processi-basata-su-ai-302118222.html