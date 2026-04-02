Lupin completa l'acquisizione di VISUfarma

MUMBAI, India e LONDRA e ROMA e ZUG, Svizzera, 2 aprile 2026 /PRNewswire/ -- Lupin Limited (Lupin) (BSE: 500257) (NSE: LUPIN) (REUTERS: LUPIN.BO) (BLOOMBERG: LPCIN), azienda farmaceutica leader a livello mondiale, ha annunciato il completamento dell'acquisizione di VISUfarma B.V. (VISUfarma), un'azienda farmaceutica europea specializzata in oftalmologia, da GHO Capital Partners LLP (GHO). L'operazione rappresenta una tappa significativa nella strategia di Lupin, volta ad ampliare il proprio segmento di cure specialistiche, a rafforzare la presenza in Europa.

L'integrazione di VISUfarma ha ampliato in modo significativo il portafoglio oftalmologico di Lupin, che ora vanta oltre 60 prodotti a marchio nei segmenti relativi a: occhio secco, glaucoma, igiene palpebrale, blefarite, salute retinica e nutraceutici specialistici. La solida presenza commerciale di VISUfarma nei principali mercati europei, tra cui Italia, Regno Unito, Spagna, Germania e Francia, è rafforzata da un personale altamente qualificato, con una profonda competenza in oftalmologia, relazioni consolidate e una solida conoscenza dei mercati locali.

VISUfarma rafforza la capacità di Lupin di rispondere alla crescente domanda globale di soluzioni innovative per la cura dell'occhio, trainata dall'invecchiamento della popolazione e dalla crescente prevalenza delle complicanze oculari legate al diabete.

Il CEO di Lupin, Vinita Gupta, ha dichiarato: "L'acquisizione di VISUfarma rappresenta una tappa entusiasmante per Lupin, che ci permette di ampliare il nostro portafoglio con oltre 60 prodotti innovativi per la salute degli occhi, supportati da un'infrastruttura commerciale consolidata. Oltre ad essere immediatamente redditizia, questa acquisizione strategica ci permetterà di ampliare la nostra presenza in Europa e di accelerare lo sviluppo della nostra divisione specialistica".

L'amministratore delegato di VISUfarma per l'Italia, Paolo Cioccetti, ha aggiunto: "Siamo entusiasti di iniziare questo nuovo percorso insieme a Lupin. La loro esperienza globale, la loro visione e il loro impegno nel settore oftalmologico li rendono il partner ideale per consentire a VISUfarma di raggiungere nuovi traguardi. Insieme, siamo certi di contribuire in modo significativo al progresso delle cure specialistiche dell'occhio in Europa e oltre."

Informazioni su Lupin

Lupin Limited è un'azienda farmaceutica leader a livello mondiale con sede a Mumbai, in India, i cui prodotti sono distribuiti in oltre 100 mercati. Lupin è specializzata in prodotti farmaceutici, tra cui formulazioni di marca e generiche, farmaci generici complessi, prodotti biotecnologici e principi attivi farmaceutici. L'azienda, che gode della fiducia di professionisti sanitari e consumatori in tutto il mondo, vanta una solida posizione in India e negli Stati Uniti in molteplici aree terapeutiche, tra cui quelle respiratorie, cardiovascolari, antidiabetiche, antinfettive, gastrointestinali, del sistema nervoso centrale e della salute al femminile. Lupin opera tramite 15 stabilimenti produttivi all'avanguardia e 7 centri di ricerca a livello mondiale, oltre a una forza lavoro dedicata di oltre 24.000 professionisti. Lupin si impegna a migliorare i risultati per la salute dei pazienti tramite le sue sussidiarie: Lupin Diagnostics, Lupin Digital Health e Lupin Manufacturing

Solutions.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.lupin.com oppure seguire l'azienda su LinkedIn https://www.linkedin.com/company/lupin

Informazioni su VISUfarma

Fondata nel 2016 dalla fusione dell'azienda italiana Visufarma SpA e delle attività commerciali europee di Nicox SA, VISUfarma è un'azienda farmaceutica specializzata in oftalmologia. Nel 2025 ha generato un fatturato di 53 milioni di euro in Italia, Regno Unito, Spagna, Germania, Francia e alcuni mercati internazionali. VISUfarma è di proprietà di GHO Capital dal 2016.

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