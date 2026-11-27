Roma, 27/11/2026 - “Se sembra impossibile puoi farlo”. È questo il titolo dell’ultimo libro di Marina Spadafora, figura di rilievo della moda italiana e coordinatrice del dipartimento di Fashion Design di Accademia del Lusso. Lunedì 30 novembre alle 17, proprio nella sede romana di Accademia del Lusso a Piazza di Spagna 9, è in programma la presentazione del volume libro alla presenza della stessa autrice in conversazione con Paola Cacianti.

Pioniera della moda etica, designer, attivista e consulente internazionale, Marina Spadafora ha dedicato la sua carriera a trasformare la moda in uno strumento di responsabilità sociale. Ha promosso la sostenibilità nel sistema moda sensibilizzando sull'impatto ambientale della produzione tessile, tutelando i diritti dei lavoratori e valorizzando l'artigianato locale.

Nel testo l’autrice racconta la sua avventura dalle Dolomiti a Hollywood, dalle passerelle di Milano alle Nazioni Unite, dal glamour all’impegno di Fashion Revolution. C’è il lancio di una propria collezione nei ruggenti anni Novanta che hanno segnato l’affermazione di Milano in quel campo, il lavoro per Ferragamo, Prada, Miu Miu e Marni, la direzione creativa della linea di abbigliamento e accessori di Altromercato, che l’ha portata a lavorare con artigiani in tutto il mondo. Un percorso professionale nel segno della responsabilità sociale e ambientale, sintetizzato dal suo motto Fashion with a Mission, nel nome del quale è diventata ambasciatrice internazionale della moda etica e sostenibile. Ma anche il viaggio di una donna che, radicata nell’affetto della grande famiglia di origine, ha attraversato continenti e delusioni amorose sino a realizzare finalmente il desiderio di costruire il suo nido e diventare madre.

Un’intensa narrazione personale che non nasconde le difficoltà, dalla crisi della sua azienda alla battaglia contro la malattia e che può essere di ispirazione soprattutto alle giovani e ai giovani, sempre con la ferma convinzione che «tutto è impossibile, se non provi a farlo».

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