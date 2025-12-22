MATRIX RENEWABLES FIRMA UN ACCORDO EPC COMPLETO CON TESLA PER UN PROGETTO EMBLEMATICO DI ACCUMULO ENERGETICO A BATTERIE STANDALONE NEL REGNO UNITO

LONDRA, 22 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- Matrix Renewables ha firmato un accordo EPC (Engineering, Procurement and Construction) completo con Tesla per la progettazione, la costruzione e la messa in servizio di un sistema di accumulo energetico a batterie (BESS) standalone da 500 MW / 2 ore (1 GWh) situato a Eccles, in Scozia. Si tratterà del primo progetto BESS standalone della società nel Regno Unito, a supporto diretto dell'obiettivo britannico Net Zero 2050 e dell'ambizione Clean Power 2035.

"Stiamo realizzando infrastrutture della scala necessaria per sostenere la transizione del Regno Unito verso un sistema elettrico pulito, sicuro e resiliente," ha dichiarato Sergio Arbeláez, Managing Director, Europe & Latam di Matrix Renewables. "Questa installazione dimostra la nostra capacità di eseguire progetti di accumulo complessi e su scala utility grazie a solide partnership e a una visione strategica di lungo periodo."

Tutte le condizioni pianificatorie del progetto sono state soddisfatte e sono state ottenute tutte le autorizzazioni necessarie per avviare la costruzione. Situato strategicamente lungo importanti corridoi di trasmissione tra Scozia e Inghilterra, il progetto fornirà una flessibilità di rete fondamentale, consentirà una maggiore integrazione delle rinnovabili e rafforzerà la resilienza del sistema.

"Siamo entusiasti di supportare Matrix Renewables nel suo ingresso nel Regno Unito, unendo la comprovata esperienza di Tesla sul mercato con la competenza e la visione di Matrix Renewables. Diamo grande valore alla partnership con il loro team e non vediamo l'ora di realizzare insieme questo progetto emblematico," ha dichiarato Mike Snyder, Energy Vice President di Tesla.

Lo sviluppo è supportato da un team di consulenti di prim'ordine: Enertis guida la due diligence tecnica, GHD opera come Technical Advisor e Black & Veatch svolge il ruolo di Owner's Engineer, garantendo i più elevati standard tecnici e di realizzazione lungo tutto il ciclo di vita del progetto.

In linea con l'impegno sociale di Matrix Renewables, è stato firmato un accordo di collaborazione con il Community Council locale per attuare iniziative congiunte che genereranno benefici duraturi per le comunità circostanti.

Questo progetto segna l'ingresso di Matrix Renewables nel mercato del Regno Unito e rappresenta, ad oggi, uno dei maggiori sviluppi di accumulo energetico della società in Europa e a livello globale.

