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MCE 2026: Midea presenta il proprio ecosistema di servizi professionali per "Green Vision, Blue Future"

31 marzo 2026 | 15.02
LETTURA: 3 minuti

MILANO, 31 marzo 2026 /PRNewswire/ -- In linea con lo slogan "Green Vision, Blue Future", Midea ha colto l'occasione per presentare le più recenti soluzioni sostenibili in materia di riscaldamento e raffreddamento, svelando inoltre un cambiamento rivoluzionario del proprio ecosistema di servizi professionali. Oltre all'eccellenza dei propri prodotti, Midea sta potenziando l'offerta di servizi con il "Midea HVAC Professional Service System", un quadro di riferimento globale progettato per supportare l'intero ciclo di vita dei prodotti.

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Ad aggiungere prestigio all'iniziativa, hanno partecipato personalità di spicco, tra cui Alex Zhu (Direttore Generale di Midea Residential Air Conditioning), Dennis Lee (Direttore Generale di Midea Building Technologies), Meteor Liu (Direttore Generale di Midea Kitchen & Water Heater Appliances) e Alberto Di Luzio (Direttore Generale di Midea Italia). Un'area dello stand è stata dedicata alla presentazione dei tre pilastri dell'ecosistema di servizi:

Un esempio perfetto di questo approccio collaborativo è stata la tavola rotonda organizzata in collaborazione con l'associazione italiana del settore HVAC, Assoclima, dal titolo "Gli installatori alla guida della transizione energetica". Il dibattito si è concentrato sulla transizione globale da un modello "incentrato sul prodotto" a un approccio integrato "prodotto + servizio", toccando temi chiave quali la standardizzazione delle installazioni e il potenziamento delle competenze tecniche degli installatori professionisti, al fine di instaurare un rapporto di fiducia più solido con i clienti.

A completamento della propria offerta di servizi, Midea ha presentato una gamma completa di prodotti di punta e storie di successo a livello regionale:

Innovazione, tecnologie di ultima generazione e l'evoluzione del programma di assistenza e partnership di Midea stanno cambiando il volto del settore HVAC.

 

Video: https://mma.prnewswire.com/media/2945334/Midea_MCE_2026.mp4Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2945335/Midea_R290_Solutions.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2945336/Midea_Service.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mce-2026-midea-presenta-il-proprio-ecosistema-di-servizi-professionali-per-green-vision-blue-future-302730051.html

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