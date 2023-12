DA STRISCIA LA NOTIZIA: PRECISAZIONE CON RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE

Riceviamo e pubblichiamo

14/12/2023 - Fino allo scorso maggio Striscia la notizia ha ricevuto 417 segnalazioni di clienti Star Italia - tutte verificate - che, esasperati per i disservizi, per i lavori mai portati a termine o per la pessima qualità degli interventi, ci chiedevano di intervenire per aiutarli. E in redazione hanno continuato ad arrivarne di nuove. Inadempienze peraltro documentate anche dalle numerose immagini che abbiamo trasmesso.

Con riferimento al sequestro di 9 puntate di Striscia la notizia ordinato dal GIP di Ferrara dopo la querela della società edilizia finita al centro dell’inchiesta di Max Laudadio, Striscia esprime viva preoccupazione e sorpreso disappunto per un sequestro che – oltre a essere stato disposto unicamente sulla base delle prospettazioni del querelante e in assenza di qualsiasi contraddittorio – ha comportato l’oscuramento non solo dei servizi oggetto di querela (della durata di pochi minuti ciascuno), ma di nove intere puntate del telegiornale satirico di Canale 5 (per quasi sette ore di programmazione televisiva), inibendo al pubblico anche la visione di contenuti che nulla hanno a che vedere con l’oggetto del procedimento penale (come i servizi di inchiesta su altre tematiche, le rubriche satiriche, gli stacchetti delle Veline e le gag umoristiche dei conduttori).

Il decreto di sequestro del GIP di Ferrara (che, contrariamente a quanto riportato nel comunicato da voi pubblicato, non è affatto una sentenza) risulta quindi manifestamente sovradimensionato rispetto allo scopo, si pone in contrasto con il principio di ragionevolezza e proporzionalità che deve caratterizzare anche l’azione penale cautelare e reca grave pregiudizio al diritto costituzionalmente sancito alla manifestazione del pensiero.

Inoltre, il primo filmato dedicato ai disservizi di Star Italia andato in onda il 13 dicembre 2022 non è stato oscurato in autonomia dalla trasmissione prima del sequestro, come erroneamente riportato nel comunicato da voi pubblicato.

Striscia la notizia, che confida di poter fare accertare la correttezza del proprio operato nel processo che ancora deve iniziare, ha già avanzato una istanza di revoca contro un sequestro che, per le ragioni sopra descritte, assume i tratti di una censura inquisitoria e massimalista che deve preoccupare ogni coscienza libera.

Inoltre, si segnala che i responsabili di Star Italia hanno diffuso una serie di contenuti mendaci e gravemente lesivi per la reputazione del telegiornale satirico e per Max Laudadio, che hanno a loro volta sporto una querela per diffamazione.

L’ufficio stampa di Striscia la notizia