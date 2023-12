Serie A, cercasi capocannoniere: su Planetwin365.news via al secondo round del contest "Il Pronosticone"

Sul portale di intrattenimento di SKS365 Group, parte la seconda fase del contest in cui bisogna pronosticare il capocannoniere del campionato alla fine del girone di andata. In palio 5 sacche sport brandizzate e un Apple Watch nell'estrazione finale

Roma, 5 dicembre 2023 – Via al secondo round del contest "Il Pronosticone", l'avvincente sfida lanciata da Planetwin365.news per coinvolgere gli appassionati di calcio. A seguito del successo della prima fase del concorso, dedicata alla capolista di Serie A dopo cinque giornate, il portale di intrattenimento e informazione sportiva di Planet Entertainment-SKS365 Group rilancia con un nuova proposta: dal 5 al 28 dicembre, sulla landing page dedicata, gli utenti di Planetwin365.news avranno l'opportunità di partecipare al contest compilando il form, e inserendo il loro pronostico su quale giocatore sarà il capocannoniere del campionato al termine del girone di andata.

Tutti coloro che risponderanno correttamente, avranno la possibilità di partecipare all'estrazione di 5 esclusive sacche sport brandizzate Planetwin365.news. Un premio pensato per coinvolgere la community e premiare la passione del pubblico per il calcio.

Il cammino de "Il Pronosticone" non finirà qui. Sono infatti in programma altri due concorsi con la stessa modalità, ma con challenge diverse, per accompagnare gli utenti fino alla fine della stagione.

Il contest sarà inoltre promosso attraverso i Media Partner di Planetwin365.news, tra cui RCS, Sportitalia e Sportnetwork, grazie ai quali verrà data massima visibilità e partecipazione all'iniziativa. Tutti coloro che parteciperanno a “Il Pronosticone” potranno infine prendere parte all’estrazione finale prevista a luglio 2024 che mette in palio un Apple Watch.

FINE

Planetwin365.News è un prodotto editoriale realizzato dal gruppo SKS365, uno dei principali operatori nel mercato internazionale del betting e gaming, presente anche nel mercato italiano, online e retail, per il tramite di SKS365 Malta Limited (titolare della concessione GAD15242 e delle concessioni rete fisica 72002 e 4584).