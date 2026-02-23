Mibro a MWC 2026 presenta AI Sports Coach, tra precisione e intelligenza emotiva

SHENZHEN, Cina, 23 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- Mibro, produttore di dispositivi indossabili smart, presenterà il proprio sistema AI Coach al Mobile World Congress 2026, dimostrando come sia possibile sviluppare una piattaforma di intelligenza artificiale basata su smartwatch per fornire analisi specifiche sugli allenamenti di discipline sportive come il padel e il running. Questo sistema unisce l'analisi del movimento a livello professionale con una comprensione approfondita di ciascun atleta, al fine di sostenere la motivazione, prevenire il burnout e guidare l'andamento delle prestazioni.

AI Coach, ancora in fase di sviluppo, è stato concepito per replicare le funzioni di un allenatore umano: osservare il movimento, individuare gli schemi ed evidenziare le aree di miglioramento. Dimostrazione in diretta il 2-5 marzo in occasione di Fira Barcelona (Padiglione 6, Stand 6C7).

Il sistema riflette la scommessa di Mibro secondo cui il futuro dei dispositivi indossabili non risiede esclusivamente nella raccolta dei dati, ma nella comprensione della persona alla quale i dati si riferiscono. Mibro punta a trasformare un dispositivo indossabile da semplice tracker passivo a compagno di supporto che cresce insieme all'utente, in grado di offrire approfondimenti equilibrati tra performance, recupero e benessere.

Il padel rappresenta un banco di prova naturale. Sport a rapida espansione, richiede scelte di colpo e decisioni tattiche in frazioni di secondo, offrendo all'IA un'enorme quantità di lavoro da svolgere. Il sistema è in grado di monitorare cinque tipologie di colpi, la velocità dell'oscillazione e la frequenza cardiaca, correlando le metriche di performance con la variabilità della frequenza cardiaca (HRV) per fornire indicazioni agli atleti non solo su come eseguire un colpo, ma anche quando aumentare l'intensità ed effettuare il recupero.

In occasione di MWC, Mibro presenterà anche una dimostrazione di AI Coach applicata alla corsa, con analisi in tempo reale della precisione della falcata. Superando le tradizionali metriche legate al ritmo, l'IA individua in anticipo gli schemi di affaticamento, contribuendo alla prevenzione degli infortuni e migliorando il carico di allenamento.

Dopo il padel e il running, la società prevede di avviare entro la fine dell'anno un rollout più ampio di AI Coach da applicare anche ad altre discipline sportive. Per Mibro, l'appuntamento del MWC rappresenta un trampolino di lancio per questa iniziativa: i partecipanti provenienti da ogni parte del mondo avranno l'occasione di vedere in anteprima il funzionamento del sistema dal vivo, in vista del lancio sul mercato.

Dettagli dell'evento

Evento: Mobile World Congress 2026

Data: 2-5 marzo 2026

Sede: Fira Barcelona, Av. Joan Carles I, 64, 08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcellona, Spagna

Stand: Padiglione 6, Stand 6C7

Informazioni su Mibro

Mibro è il brand di dispositivi indossabili smart concepiti per lo sport e le attività outdoor. Con sede a Shanghai e un centro vendite globale a Shenzhen, la società sviluppa dispositivi affidabili e facili da usare, progettati per aiutare le persone a superare i propri limiti. Per maggiori informazioni, visitare il sito https://www.mibrofit.com o le pagine Facebook e Instagram.

