Midea presenta H-Pack alla MCE 2026: un importante passo avanti nella tecnologia e nell'assistenza per pompe di calore compatte ed economiche

MILANO, 1 aprile 2026 /PRNewswire/ -- Midea, leader mondiale nel settore HVAC, ha presentato ufficialmente la sua rivoluzionaria pompa di calore ibrida H-Pack alla MCE 2026. Questa pluripremiata soluzione, compatta e interamente al coperto, sarà disponibile in Europa entro la fine dell'anno. Il prodotto è supportato da un sistema integrato di assistenza post-vendita, che sta attirando grande attenzione da parte di esperti del settore e installatori.

Progettata specificamente per affrontare le sfide uniche del mercato europeo, H-Pack rappresenta una soluzione chiave per gli installatori che cercano di semplificare le complesse installazioni tradizionali. Il telaio compatto e il design per interni eliminano gli ostacoli logistici e normativi che spesso si presentano con le unità esterne. Inoltre, l'installazione e la manutenzione risultano straordinariamente semplici. H-Pack ha vinto il prestigioso premio "MCE Excellence Award" grazie al team europeo di ricerca e sviluppo di Midea e alla sua eccellenza tecnica. Il riconoscimento sottolinea l'impegno di Midea verso la tecnologia innovativa ed è il motivo per cui H-Pack sta ricevendo un tale apprezzamento nel settore del riscaldamento professionale.

Un nuovo standard nell'assistenza post-vendita integrata

H-Pack debutta con una sofisticata infrastruttura di assistenza che combina le prestazioni del prodotto e la tranquillità per l'utente. Il sistema è dotato di una "Procedura guidata di messa in servizio" che consente ai professionisti di completare l'installazione in soli cinque minuti, rispondendo a poche domande guidate. Perfettamente integrata con il software di assistenza proprietario di Midea, l'unità può essere monitorata da remoto in tempo reale. Ciò consente ai tecnici di diagnosticare e risolvere potenziali problemi tramite l'app Midea Service senza la necessità di recarsi in loco, riducendo significativamente i tempi di risoluzione dei problemi e i costi operativi.

Per i casi che richiedono una riparazione in loco, Midea ha creato un "Kit di assistenza" personalizzato. Questa valigetta portatile e compatta contiene i ricambi essenziali, per offrire ai tecnici un punto di fornitura immediato al loro arrivo. Facilitando un flusso di lavoro "vedi, prendi, sostituisci", il kit di assistenza elimina la necessità di successive visite o rifornimenti di emergenza. Nel complesso, garantisce un'esperienza di consegna più rapida e affidabile per i partner del canale professionale.

Versatilità ad alte prestazioni e sostenibilità scalabile

H-Pack offre una transizione ideale per i proprietari di case che hanno esitato ad adottare tecnologie a basse emissioni a causa degli elevati costi di ristrutturazione, poiché si integra direttamente con le caldaie e i radiatori a combustibile fossile esistenti. L'energia viene ottimizzata automaticamente grazie a H-Pack che seleziona la fonte di calore più efficiente in base alle condizioni del momento.

Nonostante le dimensioni compatte, offre prestazioni affidabili, producendo acqua calda sanitaria a temperature fino a 75 °C e mantenendo una classe energetica A+++ per il riscaldamento (per clima medio - W3).

Inoltre, l'HydroBox opzionale di Midea semplifica il processo integrando tutti i componenti idronici in un unico modulo compatto. Ciò riduce il tempo di installazione da un'intera giornata lavorativa a circa un'ora. Il design permette ai consumatori di iniziare con una configurazione ibrida, per poi passare in futuro a un sistema completamente elettrico attraverso la semplice sostituzione del modulo HydroBox, anziché dell'intera unità.

Con H-Pack, Midea continua a definire gli standard nel settore HVAC, in modo da offrire una soluzione accessibile e di livello professionale per il riscaldamento domestico sostenibile.

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