Milano-Bicocca, ecco la squadra del rettore Orlandi: dieci Pro Rettori e tredici delegati

Parte oggi il mandato di Marco Emilio Orlandi, per «un Ateneo sempre più inclusivo, internazionale e radicato nella città, capace di garantire ai giovani una formazione di qualità e un luogo di vita e di crescita»
Milano, 1° ottobre 2025 – Dieci Pro Rettori e tredici delegati per quattordici deleghe. Marco Emilio Orlandi, nuovo rettore dell’Università di Milano-Bicocca in carica da oggi, 1° ottobre, questa mattina ha presentato la sua squadra.
«Il nostro impegno sarà consolidare Milano-Bicocca come un’università pubblica sempre più inclusiva, internazionale e radicata nella città – ha affermato il neorettore – capace di garantire ai giovani una formazione di qualità e un luogo di vita e di crescita, un vero ascensore sociale che offra a ciascuno la possibilità di costruire il proprio futuro».
Professore di Chimica analitica e già Pro Rettore vicario e alla Ricerca nello scorso sessennio, Marco Emilio Orlandi diventa il quarto rettore di Milano-Bicocca ( QUI si può consultare la sua biografia ). Prima di lui Marcello Fontanesi, al vertice dell’Ateneo dalla fondazione nel 1998 al 2013, Cristina Messa (2013-2019) e Giovanna Iannantuoni (2019-2025).
«Abbiamo il dovere di trasformare le sfide del presente – ha aggiunto Orlandi – dal bisogno di alloggi accessibili al valore della ricerca oltre il Pnrr, in opportunità per rafforzare l’identità della Bicocca: un ateneo aperto, inclusivo e pronto a guardare lontano».
La squadra del rettore Marco Orlandi
I Pro Rettori che affiancano il neorettore sono dieci in tutto ( QUI le loro biografie ):
Contemporaneamente alla squadra dei Pro Rettori, sono stati nominati anche i tredici delegati che si occuperanno di quattordici aspetti strategici per l’Ateneo, con le novità dei Servizi alla popolazione studentesca e dell’Abitare studentesco:
DIDASCALIA FOTO In alto, da sinistra a destra: Nicola Sartori (Pro Rettore al Bilancio); Guido Cavaletti (Pro Rettore Vicario); Sonia Migliorati (Pro Rettrice all’Orientamento e al Placement; Marco Orlandi (Rettore); Sveva Magaraggia – Pro Rettrice alle Pari opportunità e alle Diversità); Luca Beverina (Pro Rettore alla Terza missione e ai rapporti con le imprese); Giuseppe Gorini (Pro Rettore allo Sviluppo internazionale e collaborazione accademica).
In basso, da sinistra a destra: Giuseppe Carrà (Pro Rettore ai Rapporti con il Sistema Sanitario e alla Salute); Cristina Palmieri (Pro Rettrice alla Didattica); Leo Ferraris (Pro Rettore alla Ricerca); Laura Parolin (Pro Rettrice alla Quarta Missione e al Public engagement).
