circle x black
Cerca nel sito
 

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale di Immediapress

Milano-Bicocca, ecco la squadra del rettore Orlandi: dieci Pro Rettori e tredici delegati

Milano-Bicocca, ecco la squadra del rettore Orlandi: dieci Pro Rettori e tredici delegati
01 ottobre 2025 | 17.50
LETTURA: 3 minuti

Parte oggi il mandato di Marco Emilio Orlandi, per «un Ateneo sempre più inclusivo, internazionale e radicato nella città, capace di garantire ai giovani una formazione di qualità e un luogo di vita e di crescita»

Milano, 1° ottobre 2025 – Dieci Pro Rettori e tredici delegati per quattordici deleghe. Marco Emilio Orlandi, nuovo rettore dell’Università di Milano-Bicocca in carica da oggi, 1° ottobre, questa mattina ha presentato la sua squadra.

«Il nostro impegno sarà consolidare Milano-Bicocca come un’università pubblica sempre più inclusiva, internazionale e radicata nella città – ha affermato il neorettore – capace di garantire ai giovani una formazione di qualità e un luogo di vita e di crescita, un vero ascensore sociale che offra a ciascuno la possibilità di costruire il proprio futuro».

Professore di Chimica analitica e già Pro Rettore vicario e alla Ricerca nello scorso sessennio, Marco Emilio Orlandi diventa il quarto rettore di Milano-Bicocca ( QUI si può consultare la sua biografia ). Prima di lui Marcello Fontanesi, al vertice dell’Ateneo dalla fondazione nel 1998 al 2013, Cristina Messa (2013-2019) e Giovanna Iannantuoni (2019-2025).

«Abbiamo il dovere di trasformare le sfide del presente – ha aggiunto Orlandi – dal bisogno di alloggi accessibili al valore della ricerca oltre il Pnrr, in opportunità per rafforzare l’identità della Bicocca: un ateneo aperto, inclusivo e pronto a guardare lontano».

La squadra del rettore Marco Orlandi

I Pro Rettori che affiancano il neorettore sono dieci in tutto ( QUI le loro biografie ):

  1. Guido Cavaletti
  2. – Pro Rettore Vicario

  1. Luca Beverina
  2. – Pro Rettore alla Terza missione e ai rapporti con le imprese;

  1. Giuseppe Carrà
  2. – Pro Rettore ai Rapporti con il Sistema Sanitario e alla Salute;

  1. Leo Ferraris
  2. – Pro Rettore alla Ricerca;

  1. Giuseppe Gorini
  2. – Pro Rettore allo Sviluppo internazionale e collaborazione accademica;

  1. Sveva Magaraggia
  2. – Pro Rettrice alle Pari opportunità e alle Diversità;

  1. Sonia Migliorati
  2. – Pro Rettrice all’Orientamento e al Placement;

  1. Cristina Palmieri
  2. – Pro Rettrice alla Didattica;

  1. Laura Parolin
  2. – Pro Rettrice alla Quarta Missione e al Public engagement;

  1. Nicola Sartori
  2. – Pro Rettore al Bilancio.

Contemporaneamente alla squadra dei Pro Rettori, sono stati nominati anche i tredici delegati che si occuperanno di quattordici aspetti strategici per l’Ateneo, con le novità dei Servizi alla popolazione studentesca e dell’Abitare studentesco:

  1. Riccardo Castellanza
  2. – Delegato del Rettore per il Real Estate;

  1. Matteo Colleoni
  2. – Delegato del Rettore alla Sostenibilità;

  1. Alberto Leporati
  2. – Delegato del Rettore per la Trasformazione digitale;

  1. Alberto Leporati
  2. – Delegato del Rettore per la Rete GARR;

  1. Maria Elena Magrin
  2. – Delegata del Rettore per le attività del Polo Penitenziario di Ateneo;

  1. Andrea Mangiatordi
  2. – Delegato del Rettore per i Servizi alla popolazione studentesca;

  1. Mattia Martini
  2. – Delegato del Rettore per l’Alta formazione;

  1. Silvia Mugnano
  2. – Delegata del Rettore per l’Abitare studentesco;

  1. Gabriella Pasi
  2. – Delegata del Rettore per le attività legate alla partecipazione al Progetto INVEST;

  1. Giulia Gabriella Elena Pastori
  2. – Delegata del Rettore per la Formazione Insegnanti;

  1. Francesco Peri
  2. – Delegato del Rettore per lo Sviluppo dei Rapporti con la Fondazione University for Innovation;

  1. Francesca Re
  2. – Delegata del Rettore per lo Sport Universitario;

  1. Salvatore Torrisi
  2. - Delegato del Rettore per lo Steering Board di INVEST;

  1. Franca Giuliana Maria Antonietta Zuccoli
  2. – Delegata del Rettore per le Attività Museali.

DIDASCALIA FOTO In alto, da sinistra a destra: Nicola Sartori (Pro Rettore al Bilancio); Guido Cavaletti (Pro Rettore Vicario); Sonia Migliorati (Pro Rettrice all’Orientamento e al Placement; Marco Orlandi (Rettore); Sveva Magaraggia – Pro Rettrice alle Pari opportunità e alle Diversità); Luca Beverina (Pro Rettore alla Terza missione e ai rapporti con le imprese); Giuseppe Gorini (Pro Rettore allo Sviluppo internazionale e collaborazione accademica).

In basso, da sinistra a destra: Giuseppe Carrà (Pro Rettore ai Rapporti con il Sistema Sanitario e alla Salute); Cristina Palmieri (Pro Rettrice alla Didattica); Leo Ferraris (Pro Rettore alla Ricerca); Laura Parolin (Pro Rettrice alla Quarta Missione e al Public engagement).

Contatti:
Immediapress
ufficio.stampa@unimib.it

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Università di Milano Bicocca Ateneo pubblico Inclusione Internazionalizzazione Formazione di qualità
Vedi anche
Meloni al vertice Ue di Copenaghen, le videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero dei treni il 2 e il 3 ottobre, orari e fasce di garanzia
Corteo ProPal alla Sapienza, cori per Gaza e Flotilla: occupata facoltà di Scienze politiche - Video
News to go
San Siro, Consiglio comunale di Milano approva vendita a Milan e Inter
Marche, Acquaroli: "Ho sentito Giorgia Meloni, era contenta"
Marche, Acquaroli arriva con Arianna Meloni: l'applauso al comitato elettorale
Regionali Marche, Ricci: "Ho chiamato Acquaroli per congratularmi" - Video
News to go
Bullismo, come cambia la vecchia sanzione della sospensione: le novità
News to go
Lufthansa taglierà 4.000 posti di lavoro entro il 2030
News to go
Crosetto a Flotilla: "Se forza blocco navale si espone a pericoli elevatissimi"
Baglioni: "'La Vita è Adesso' pensavo fosse brutto, invece è un successo da 40 anni"
Glenn Close: "Armani una persona generosa e un amico"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza