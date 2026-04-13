Milano Design Week 2026: Miele presenta il concept olistico 'Designed to Move with You'

MILANO, 13 aprile 2026 /PRNewswire/ -- Con 'Designed to Move with You' Miele presenta un concept che reimmagina la cucina come uno spazio abitativo reattivo, connesso ed emotivamente intelligente. I prodotti sono progettati per evolvere con le persone, oggi e in futuro. Questo concept trova piena espressione sia nello stand Miele a EuroCucina che nel rinnovato Miele Experience Center, all'interno di Brera Design District.

A EuroCucina il concept si concretizza in un ambiente espositivo immersivo, in cui elettrodomestici, architettura ed esigenze delle persone interagiscono in modo fluido. La cucina diventa così un ecosistema dinamico e intelligente e per dimostrarlo, Miele propone esperienze di prodotto mirate: con il piano cottura a induzione KM 8000 con pentole e padelle M Sense nulla brucia, nulla trabocca; con il cassetto a vapore cucinare in soli 14 cm di altezza apre nuovi scenari e sfide di sapore. Le nuove cappe uniscono design raffinato e formati compatti. Con il Culinary Coach, Miele lancia un assistente basato sull'AI che semplifica la cucina di tutti i giorni in più modi: fornendo suggerimenti personalizzati, rispondendo alle domande sulle preparazioni e trasferendo le corrette impostazioni agli elettrodomestici connessi.

Il concept 'Designed to Move with You' prosegue al Miele Experience Center che durante la Milano Design Week riapre come nuovo spazio esperienziale del brand e dove saranno proposti contesti di vita reale, in cui le cucine si integrano con gli altri spazi della casa. Inoltre, con 'Miele Compact Living: Kitchen Unit powered by Hettich', il brand presenta un concept design per soluzioni di cucina altamente funzionali e flessibili, anche negli ambienti più piccoli. Combinando elettrodomestici e sistemi di arredo modulari, il concept risponde alla crescente domanda di un urban living efficiente che non scenda a compromessi su performance o design.

Attraverso 'Designed to Move with You' Miele presenta una visione proiettata nel futuro della cucina, un ambiente che evolve con i propri utenti e collega tecnologia, spazio e design in modi del tutto inediti.

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