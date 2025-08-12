MINT acquisisce Redmill Solutions e completa il consolidamento nel Media Planning, rafforzando la leadership globale nell'Advertising Resource Management

NEW YORK, 11 AGOSTO 2025 – MINT, leader globale nel software di Advertising Resource Management (ARM) basato sull'intelligenza artificiale, ha annunciato oggi l'acquisizione di Redmill Solutions , leader mondiale nelle soluzioni di Marketing Investment Intelligence.

Questa acquisizione storica segue quella recente di info³, fornitore leader di soluzioni per la pianificazione dei media, completando così il consolidamento del frammentato panorama tecnologico del media planning e stabilendo MINT come leader nella gestione integrata e completa dei flussi di lavoro pubblicitari, potenziata da agenti di intelligenza artificiale.

Redmill ha conquistato una posizione unica nel settore grazie a un perfetto equilibrio tra competenza umana e tecnologia e alla sua capacità di fornire dati e insight tempestivi e accurati in tutto il processo di pianificazione media. Con decenni di esperienza nel settore, i clienti Redmill beneficiano del valore tangibile di una solida gestione di tutti i dati media.

Con l'integrazione di Redmill nel gruppo MINT.ai, clienti e agenzie, sia nuovi che esistenti, potranno beneficiare del valore aggiunto dell’intelligenza artificiale agentica, potenziando efficienza e produttività. Sfruttando l’esperienza del gruppo in ambito media, MINT.ai combina infatti l’intelligenza umana con la scalabilità dell'Agentic AI, offrendo una soluzione in cui l'intervento umano guida e gli agenti intelligenti operano.

I vantaggi dell'approccio Redmill per clienti e agenzie, e il suo ingresso nel Gruppo MINT.ai, sono evidenti:

Per i Media Planner – Pianificazione media abilitata dall'AI per velocizzare processi spesso manuali. Per i Team di Procurement – Reporting abilitato dall'AI per confrontare gli acquisti media delle agenzie rispetto agli impegni. Per i Team Media e Marketing degli Inserzionisti – Processi di autorizzazione dei media abilitati dall'AI, con visibilità sulle attività media anno su anno e possibilità di modificare le versioni dei piani media. Per i Team Finance – Monitoraggio e riconciliazione delle condizioni contrattuali abilitati dall'AI per valutazioni di performance, efficienza dei costi e misurazione reale del ROI.

Redmill lavora con 360 agenzie in 172 paesi e il suo portafoglio clienti globale include alcuni dei maggiori marchi multinazionali, come Nestlé, COTY, Danone, Pepsico, AB InBev e Mondelēz, rafforzando ulteriormente la presenza globale di MINT.

"MINT è ora il leader globale nell'Augmented Advertising Intelligence, completando la tanto attesa unificazione della pianificazione, acquisto ed esecuzione dei media all’interno di un unico ecosistema", ha dichiarato Lorenzo Larini, CEO di MINT. "Con Redmill e info³, abbiamo consolidato decenni di know-how e innovazione del settore. In un'era definita dall'AI, i brand necessitano di una soluzione end-to-end per gestire la complessità, ottimizzare gli investimenti e scalare in modo efficiente grazie al potere della competenza umana supportata da team specializzati di AI Agents: un vantaggio competitivo insormontabile".

Un unico workflow pubblicitario, potenziato dall’AI

Questa acquisizione strategica segna un passo fondamentale nella visione di MINT di creare la piattaforma per il workflow pubblicitario più avanzata sul mercato e aprire una nuova era nella gestione dell’advertising, in cui l'intelligenza artificiale non solo supporta ma orchestra autonomamente flussi di lavoro complessi, consentendo agli inserzionisti di ottenere migliori risultati con meno risorse e trasformare i dati media in un patrimonio duraturo.

In futuro, la nuova soluzione permetterà a brand e agenzie globali di gestire l'intero ciclo di vita degli investimenti pubblicitari, dalla pianificazione strategica all'esecuzione e ottimizzazione, coprendo:

· Media Planning – Gestione strategica della pianificazione e dell'acquisto.

· Esecuzione delle Campagne – Trafficking e attivazione automatizzati.

· Ottimizzazione Potenziata dall'AI – Insight basati sui dati per massimizzare il ROI.

· Reporting Avanzato – Analisi e dashboard in tempo reale.

· Integrazioni ERP – Automazione dei flussi finanziari.

· Team Specializzati di AI Agents – Automazione intelligente delle attività lungo tutto il workflow pubblicitario.

"Il futuro delle operazioni media è un ecosistema completamente connesso, con una comprensione profonda di dove sia necessaria la competenza umana e dove possa subentrare l'Agentic AI", ha dichiarato Hasan Arik, CEO & Founder di Redmill Solutions. "Insieme a MINT, stiamo realizzando questa visione. Questa acquisizione riflette il nostro impegno condiviso nel semplificare la gestione media, migliorare la governance e ottenere risultati di investimento migliori per i principali brand e agenzie globali".

Nel suo percorso di crescita globale, MINT continua a puntare sull’innovazione, offrendo soluzioni all’avanguardia che permettono agli inserzionisti di evolvere i propri processi operativi, valorizzare al massimo gli investimenti media e consolidare un vantaggio competitivo sostenibile nel tempo.

L'operazione è stata supportata anche dal contributo finanziario di Crédit Agricole Italia e Simest, la società del Gruppo CDP che sostiene la crescita internazionale delle imprese attraverso finanziamenti, partecipazioni e strumenti di credito all'esportazione.

MINT è la SaaS company leader mondiale nell’Advertising Resource Management (ARM), con sede a New York e presenza internazionale a Londra, Parigi, Monaco, Milano, Roma e San Paolo.

Brand enterprise leader appartenenti a tutte le principali industries si affidano a MINT per completare il proprio software ecosystem e favorire la propria trasformazione in vere data-driven companies.

Grazie ad automazione e intelligenza artificiale agentica, la soluzione SaaS di MINT consente ai brand globali di generare la propria advertising equity e consolidare risorse, processi, workflow e dati in un’unica piattaforma, con l’obiettivo di migliorare governance, visibilità, efficienza ed efficacia di tutte le operation pubblicitarie.

Redmill Solutions è leader globale nell’intelligence, gestione e analisi dei dati media.

Fondata nel 2010, collabora con i brand più rispettati al mondo – prevalentemente grandi inserzionisti globali – in oltre 150 mercati internazionali.

TUK-TUK, la sua piattaforma proprietaria certificata ISO27001, offre cinque moduli principali:

1. Pianificazione media e gestione dei workflow

2. Gestione dei dati post-campagna

3. Gestione delle performance delle agenzie

4. Pitch-It / eProcurement

5. Reporting competitivo

Redmill gestisce dati media da oltre 5.500 fonti globali per conto dei clienti, offrendo una visibilità e un'analisi senza paragoni attraverso report altamente personalizzabili. Il risultato: governance più solida, maggiore trasparenza, miglioramento dell'efficienza di spesa, ottimizzazione del media mix e ROI significativamente superiore sugli investimenti di marketing.

Oltre alla sua tecnologia d’avanguardia, Redmill si distingue per i suoi team altamente specializzati in ambito Data Quality, garantendo sempre ai clienti i più alti standard di accuratezza e affidabilità.

Empowering clients with a single source of media truth: www.redmillsolutions.com

