Mintos avvia l'iter per la licenza bancaria BCE

RIGA, Lettonia, 17 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- Mintos, piattaforma europea di investimento multi-asset, compie un passo importante nella sua strategia di lungo periodo avviando il processo per ottenere una licenza bancaria dalla Banca Centrale Europea (BCE). L'ottenimento della licenza bancaria rafforzerebbe la fiducia degli investitori, amplierebbe l'infrastruttura finanziaria di Mintos e favorirebbe una crescita solida e duratura in Europa.

Fondata dieci anni fa come marketplace di prestiti peer-to-peer, Mintos si è evoluta in una piattaforma di investimento regolamentata e multi-asset, che serve quasi 700.000 investitori registrati e gestisce oltre 800 milioni di euro di asset. Negli ultimi due anni, la società ha ampliato la propria offerta di prodotti includendo obbligazioni frazionate, ETF, investimenti immobiliari e Smart Cash, completando al contempo la propria espansione in tutti i mercati dell'UE.

L'avvio del percorso per ottenere una licenza bancaria presso la BCE rappresenta la fase successiva e naturale nello sviluppo di Mintos. La licenza, subordinata all'approvazione delle autorità di vigilanza, consentirebbe l'accesso a forme di finanziamento basate sui depositi e creerebbe le basi per offrire direttamente ai clienti prodotti di credito e altri servizi bancari, ampliando in modo significativo l'offerta della piattaforma nel lungo periodo.

La licenza bancaria consentirebbe inoltre la tutela dei depositi fino a 100.000 €* e garantirebbe a Mintos un maggiore controllo su componenti chiave della propria infrastruttura, tra cui custodia, compensazione e regolamento delle operazioni. Nel complesso, queste capacità contribuirebbero a rafforzare ulteriormente la fiducia degli investitori e a sostenere una crescita solida e di lungo periodo.

"L'avvio del percorso per ottenere una licenza bancaria presso la BCE rappresenta una scelta strategica che si fonda sulla solida base regolamentare e operativa che abbiamo già costruito», ha dichiarato Martins Sulte, CEO e cofondatore di Mintos. «Ci consentirà di ampliare la nostra offerta agli investitori, unendo l'affidabilità e la solidità di una banca all'innovazione di una piattaforma di investimento moderna."

Mintos prevede che il processo per l'ottenimento della licenza bancaria richiederà circa 12-18 mesi, soggetto alle necessarie approvazioni regolamentari.

Questo cambiamento strategico è sostenuto da un più ampio percorso di raccolta di capitale, che include il recente completamento con successo di un round di finanziamento sulla piattaforma Mintos. In questa operazione, quasi 6.000 investitori Mintos hanno impegnato complessivamente 2,8 milioni di euro, segnando un primo passo importante nel finanziamento della nuova fase di crescita dell'azienda. I capitali raccolti saranno destinati alla preparazione della richiesta di licenza bancaria, all'ampliamento dell'offerta di investimento - inclusi ETP in criptovalute e azioni ed ETF singoli - e al continuo rafforzamento dell'esperienza mobile-first della piattaforma.

* Eventuali futuri prodotti legati ai depositi sarebbero soggetti ai regimi di garanzia dei depositi applicabili, ove rilevanti e se giuridicamente disponibili.

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali e intenzioni strategiche. Qualsiasi richiesta o eventuale concessione di una licenza bancaria è subordinata all'approvazione delle autorità competenti e non può essere garantita. AS Mintos Marketplace opera attualmente come impresa di investimento autorizzata ai sensi della MiFID II e vigilata dalla Latvijas Banka. Mintos non opera attualmente come ente creditizio. I riferimenti a potenziali prodotti o servizi futuri non costituiscono un'offerta né un impegno e restano soggetti ai requisiti normativi applicabili e alle decisioni aziendali.

