Mintos espande gli investimenti automatizzati con il nuovo portafoglio High-Yield Bonds

RIGA, Lettonia, 19 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Mintos, la piattaforma leader in Europa per far crescere il proprio patrimonio nel lungo termine, presenta il portafoglio High-Yield Bonds, che permette agli investitori di accedere in modo automatizzato alle obbligazioni ad alto rendimento. Il nuovo portafoglio automatizzato va ad aggiungersi all'offerta obbligazionaria esistente su Mintos e rappresenta un passo avanti nell'offrire agli investitori una gestione patrimoniale accessibile e diversificata. Consente di ottenere esposizione a tutta una serie di obbligazioni ad alto rendimento senza doverle selezionare singolarmente. Una volta attivato, il portafoglio distribuisce automaticamente i fondi su almeno 20 obbligazioni ad alto rendimento di diversi settori e li reinveste per mantenere la diversificazione nel tempo, il tutto grazie alla tecnologia proprietaria Mintos.

"Gli investitori ci hanno detto che vogliono rendimenti più elevati, ma senza la complessità che di solito caratterizza la selezione e l'acquisto delle singole obbligazioni", ha dichiarato Martins Sulte, CEO e co-fondatore di Mintos. "Con l'investimento automatizzato in obbligazioni ad alto rendimento, offriamo una diversificazione di livello professionale e l'accesso a un mercato che è spesso fuori dalla portata della maggior parte degli investitori individuali, il tutto in modo semplice e trasparente".

Nell'ultimo anno, Mintos ha registrato un costante aumento nell'interesse degli investitori per le obbligazioni. I dati della piattaforma mostrano un incremento del 61% nel numero di investitori che hanno iniziato a investire in obbligazioni, con una crescita dell'86% dell'importo totale investito tra il 2024 e il 2025. In un periodo caratterizzato dall'incertezza economica e dalla fluttuazione dei tassi d'interesse, molti investitori scelgono le obbligazioni per la loro stabilità e per il loro rendimento regolare, una combinazione che aiuta a bilanciare il rischio e a dare prevedibilità ai portafogli a lungo termine. Mintos ha anche raddoppiato il numero di obbligazioni disponibili sulla piattaforma e, ad oggi, offre obbligazioni da oltre 40 emittenti europei, come airBaltic, Eleving, Esto, Nexus, Reima e Summus Capital.

Questa espansione riflette il crescente orientamento degli investitori Mintos verso strategie diversificate e generatrici di reddito, in cui le obbligazioni integrano gli investimenti esistenti in prestiti ed ETF per bilanciare rendimento e rischio.

Le obbligazioni ad alto rendimento sono spesso caratterizzate da elevate barriere d'ingresso. Con Mintos, grazie al frazionamento, è possibile investire a partire da soli 50 €, consentendo agli investitori privati di accedere a obbligazioni che altrimenti richiederebbero impegni molto più elevati. Automatizzando la selezione, l'allocazione e il reinvestimento delle obbligazioni, il portafoglio High-Yield Bonds aiuta gli investitori a mantenere la diversificazione senza dover ricorrere alla gestione manuale. Gli investitori possono inoltre accedere a un'interfaccia panoramica delle obbligazioni perfezionata per un confronto più semplice e a nuovi strumenti come il Mintos Risk Score per le obbligazioni e la Lista dei desideri delle obbligazioni.

A differenza degli investimenti obbligazionari tradizionali, Mintos offre la flessibilità di incassare in qualsiasi momento, anziché attendere la scadenza delle obbligazioni, permettendo così agli investitori di avere maggiore liquidità e controllo sul proprio portafoglio*. Il portafoglio prevede una commissione di gestione annuale dello 0,39%, addebitata mensilmente e detratta dal saldo del portafoglio. Per aiutare gli investitori a iniziare, Mintos offre la possibilità di investire senza commissioni fino al 31 dicembre 2025.

*La possibilità di incasso può variare a seconda delle condizioni di mercato e della composizione del portafoglio. La vendita sul mercato secondario è soggetta alla domanda degli acquirenti.

Per maggiori informazioni contattare:Giulia MeloniGlobal Brand & Communications Leadgiulia.meloni@mintos.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2819635/Mintos_Logo.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.