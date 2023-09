Scalapay e Camera Nazionale della Moda Italiana rinnovano la partnership all’insegna della sostenibilità

MILANO FASHION WEEK SPRING SUMMER 2024

Milano, 8 settembre 2023 – Prosegue la partnership tra Scalapay, FinTech italiana leader del mercato Buy Now Pay Later, e Camera Nazionale della Moda Italiana, Associazione che disciplina, coordina e promuove lo sviluppo della Moda Italiana. La collaborazione anche quest’anno vedrà le due realtà coinvolte in diverse attività durante la Milano Fashion Week Women's Collection di settembre 2023, con un focus sulla sostenibilità.

Con l’obiettivo di supportare i talenti emergenti e dialogare con il fashion system, venerdì 22 settembre 2023 presso il Fashion Hub di Camera Nazionale della Moda Italiana nell’elegante cornice di Palazzo Giureconsulti Simone Mancini, CEO di Scalapay, illustrerà il percorso di crescita e i traguardi raggiunti dalla FinTech, in un intervento dedicato a nuovi prospect e brand partner. Questo incontro rappresenterà un'occasione unica per esaminare da vicino il futuro dei pagamenti digitali e le opportunità fornite dal Buy Now Pay Later.

Inoltre, Scalapay sarà presente all’interno del Fashion Hub con una room espositiva interamente dedicata a brand impegnati nella sostenibilità. Infatti, la FinTech italiana portavoce del “slow payment” per un acquisto durevole e consapevole, promuove la propria attività secondo una gestione sostenibile, sposando l’impegno dei propri brand partner nella ricerca di qualità e nella produzione sostenibile. Sono tre i brand selezionati da Scalapay per questa Milano Fashion Week Women’s Collection: Artknit Studios, Lil Milan e ACBC. Marchi che hanno incorporato il concetto di sostenibilità come fondamento della loro filosofia e che saranno valorizzati da Scalapay attraverso l’esposizione di capi e accessori con un allestimento distintivo e di forte impatto visivo.

Presente in Italia, Francia, Germania, Spagna, Portogallo, Finlandia, Belgio, Olanda e Austria, Scalapay offre una serie di vantaggi apprezzati sia dai consumatori che da oltre 5.000 brand partner. Come recita la tagline dell’azienda “If you love it, scalapay it”, la mission è quella di permettere di fare un acquisto durevole e di qualità, consentendo di dilazionare il pagamento.

SCALAPAY

Leader del mercato Buy Now Pay Later, Scalapay è una FinTech che ha trasformato il mondo dei pagamenti online e in-store permettendo agli acquirenti di ricevere i prodotti/servizi immediatamente, pagandoli in tre soluzioni, senza interessi. Già operativa in Italia e in Europa e utilizzata da centinaia di migliaia di clienti, la FinTech ha incontrato il favore di oltre 5.000 brand, vantando una forte presenza online e in-store con più di 7.000 negozi fisici.

