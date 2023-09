STAUD E WRANGLER® FONDONO LA CALIFORNIA COOL E L'EREDITÀ WESTERN IN UNA NUOVA COLLABORAZIONE DENIM PREMIUM

La collezione combina gli archivi iconici dell'Occidente con un'estetica moderna pensata per farsi notare

LOS ANGELES, 7 settembre 2023 /PRNewswire/ -- STAUD, il marchio di moda con sede a Los Angeles, annuncia la sua collaborazione con Wrangler®, il leggendario marchio globale di jeanswear. Questa partnership segna l'unione di due leader del settore della moda americana e combina la moderna estetica californiana di STAUD con l'autorità profondamente radicata di Wrangler nel denim e nell'autentico stile di vita western.

Per visualizzare il comunicato stampa multimediale, fare clic su: https://www.multivu.com/players/uk/9195951-staud-and-wrangler-new-denim-collaboration/

La collaborazione STAUD + Wrangler ripensa il denim tradizionale in una prospettiva nuova. Traendo ispirazione dalle pubblicità vintage di Wrangler e dai jeans Wrangler preferiti e ben conosciuti di Sarah Staudinger, la collezione, accuratamente studiata, pone l'accento sul denim classico abbinato ai disegni femminili di STAUD per proporre con disinvoltura la fusione dello stile classico americano con le caratteristiche e i look del design contemporaneo.

"Siamo entusiasti di collaborare con Wrangler per questa collezione", ha dichiarato Sarah 'Staud' Staudinger, co-fondatrice e direttore creativo di STAUD. "L'eredità di Wrangler nel denim è in linea con la nostra filosofia di creare capi intramontabili e freschi allo stesso tempo. Insieme, abbiamo creato una collezione che combina gli stili iconici di Wrangler e li infonde con il nostro DNA"

Con il fascino classico seppur moderno di STAUD e l'eredità di Wrangler nel denim di qualità di autentica ispirazione western, la collezione offre una serie di capi essenziali proposti in due lavaggi distinti da mixare e abbinare per ottenere infinite combinazioni. La collezione di 8 capi presenta silhouette e finiture che richiedono attenzione, da un Bikini Jeans svasato abbinato al top Jeans Bikini, fino a una gonna a tubino con una camicia western in chambray allungata in un abito.

"La versatilità complessiva dello stile e il design unico dei capi di questa collaborazione rappresentano il meglio di entrambi i marchi e offrono agli amanti della moda di oggi un'efficace miscela di look classici e modelli originali", afferma Holly Wheeler, vicepresidente del marketing globale del marchio Wrangler. "Abbiamo creato una collezione che è in linea con il modo in cui il denim sta diventando un elemento centrale nella moda e nell'espressione di sé"

La collezione limitata STAUD + Wrangler è disponibile per l'acquisto online su staud.clothing e www.wrangler.com e nei negozi STAUD. I prezzi variano da 120 a 365 euro.

SU STAUD: Nel 2015, Sarah "Staud" Staudinger e George Augusto hanno co-fondato il marchio di lifestyle STAUD con sede a Los Angeles, partendo dall'idea che la moda non dovrebbe solo sostenere le donne, ma anche essere accessibile. Il cuore di STAUD è il design. Realizzata all'incrocio tra classici senza tempo e novità perfezionate, STAUD offre una collezione alla donna moderna che ama entrambi. Ponendo l'enfasi sull'originalità e sulla gioia attraverso la lente della scoperta, ogni stagione è un racconto dettagliato che illustra le nostre aspirazioni nel guardaroba. Se la moda è la ricerca infinita di stile, allora STAUD rappresenta ciò che accade dopo averlo trovato.

CHI É WRANGLER®:

Wrangler®, di Kontoor Brands (NYSE: KTB) da 75 anni è un'icona dell'autentico stile americano. Con un ricco retaggio radicato nello stile di vita western, Wrangler si impegna a offrire una qualità superiore e un design intramontabile. Le sue collezioni per uomo, donna e bambino vantano un look e un tocco fantastici che ispirano tutti coloro che le indossano a essere forti e pronti per la vita di tutti i giorni. Wrangler è disponibile nei negozi al dettaglio di tutto il mondo, compresi i flagship store di Fort Worth e Greensboro, nei grandi magazzini, nei grandi rivenditori, nei negozi specializzati, nonché nei migliori negozi di abbigliamento western e online. Ulteriori informazioni sul sito www.wrangler.com.

CONTATTI STAMPA:Alexa Kopel - alexa.kopel@staud.clothingIlham Moutaa Lecorche - ilham.moutaalecorche@kontoorbrands.com

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2193446/WRANGLER_X_STAUD.mp4Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2193440/WRANGLER_X_STAUD.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2193439/WRANGLER_X_STAUD_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/staud-e-wrangler-fondono-la-california-cool-e-leredita-western-in-una-nuova-collaborazione-denim-premium-301919338.html