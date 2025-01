Mollificio Scassa, Brescia: “Molle e micro molle su misura, qualità e precisione al servizio dell'industria”

Molle industriali e particolari in filo metallico, soluzioni versatili, innovative e certificate per una vasta gamma di applicazioni

Brescia, 16 gennaio 2025. Le molle industriali e i particolari sagomati in filo metallico rivestono un ruolo cruciale nel settore produttivo, garantendo performance ottimali e durata nel tempo di macchinari ed impianti. L’industria moderna si basa infatti su componenti di precisione, spesso invisibili ma fondamentali per il corretto funzionamento di strumenti e sistemi complessi.

Sin dal 1970 Il Mollificio Scassa di Brescia fa della qualità uno dei capisaldi aziendali, lavorando conformemente alle norme ISO 9001:2015. Grazie ad importanti investimenti in tecnologie avanzate e strumentazioni elettroniche di precisione, l’azienda si è evoluta assicurando prodotti di altissima qualità attraverso verifiche rigorose durante tutto il processo produttivo. Il Mollificio Scassa effettua anche la produzione da disegno e da campione di tutti i tipi di molle: a trazione, a torsione, elicoidali a compressione cilindriche, coniche, biconiche con sistema anti aggrovigliamento, ad avvolgimento destro o sinistro, con filo a sezione tonda, in acciaio al carbonio, acciaio inox e acciaio prezincato.

Il Mollificio Scassa di Brescia, leader nel settore, si concentra sulla produzione di molle industriali e particolari in filo metallico su misura, offrendo soluzioni personalizzate per ogni tipo di applicazione industriale. La sua forza risiede nella combinazione di due fattori chiave: materiali di qualità elevata ed un processo produttivo rigoroso.

“Utilizziamo esclusivamente materiali di prima scelta, accuratamente selezionati per garantire resistenza, durata e performance superiori. Questo approccio, che privilegia la qualità alla quantità, è fondamentale per la realizzazione di prodotti affidabili e longevi, in grado di resistere alle sollecitazioni più gravose”, spiega Mauro Scassa, titolare dell’omonimo Mollificio. “Ogni fase del processo produttivo è monitorata con la massima attenzione, dal controllo qualità delle materie prime fino al collaudo finale del prodotto finito. Investiamo costantemente in tecnologie all'avanguardia e nella formazione del personale, assicurando standard qualitativi elevati ed una produzione efficiente e precisa anche per piccoli quantitativi. Questo rigore si traduce in prodotti affidabili, che soddisfano le più stringenti normative di settore e le aspettative della clientela più esigente”.

In un’ottica di massima soddisfazione del cliente il Mollificio Scassa non si limita a fornire un prodotto, ma offre un servizio completo, che parte dall'analisi delle specifiche esigenze ed arriva alla consegna puntuale e precisa del prodotto finito. Un team di esperti è a disposizione per fornire consulenza tecnica, assistenza e supporto in ogni fase del progetto, garantendo una collaborazione proficua e duratura. L'obiettivo finale è la piena soddisfazione del cliente, che si traduce in partnership di lungo termine e nel consolidamento della posizione di leader nel mercato.

