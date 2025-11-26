Mon Amour sbarca in tv: dopo anni di passaparola, il profumo più amato dagli italiani si racconta per la prima volta

Alessandria, 26 novembre 2025 – Un momento storico per il Gruppo Paglieri, azienda leader di mercato nella produzione di prodotti per la cura del corpo, del bucato e della casa, e per milioni di famiglie italiane: Mon Amour, l'ammorbidente diventato fenomeno nazionale, fa oggi il suo debutto televisivo con la prima campagna di comunicazione del brand.

Un passo atteso e simbolico, Mon Amour nasce come prodotto “di cuore”, cresciuto grazie al passaparola autentico dei consumatori, diventato negli anni un vero love brand familiare, ora è pronto a raccontarsi finalmente a tutti.

La nuova campagna tv sarà on air fino al 3 gennaio, sulle principali reti Mediaset, con oltre 440 passaggi previsti. Una presenza rilevante che segna l’ingresso ufficiale del brand in una nuova fase di crescita.

Lo spot racconta, con un tono leggero e divertente, una verità che i consumatori conoscono bene: il profumo Blu Mare è unico, iconico e inimitabile. Nonostante i tentativi di imitazione, nessuno è riuscito a ricreare quell’essenza che ha trasformato Mon Amour nell’“Ammorbidente che ti fa Innamorare.”

Mon Amour non è semplicemente un prodotto, ma un gesto d’affetto quotidiano, una linea completa che comprende ammorbidenti regolari e concentrati, detersivo liquido per lavatrice e profumatori per armadi e cassetti, pensata per trasformare il bucato in un’esperienza sensoriale. Le sue formule innovative e le fragranze distintive 100% made in Italy sono il cuore del suo successo. Una qualità riconosciuta anche dal mercato: il brand ha ottenuto due importanti premi ai Brands Award 2025 nella categoria Detergenza e Cura Tessuti, aggiudicandosi il riconoscimento per le Rotazioni.

“Questo debutto televisivo è un traguardo storico non solo per il brand, ma per tutto il Gruppo Paglieri” - commenta Matteo Tranfaglia, Marketing Director di Paglieri SpA - “Mon Amour è cresciuto grazie a un rapporto autentico con il consumatore, fatto di fiducia e attaccamento emotivo. Oggi siamo felici di dare una voce e un volto a questa storia, con la stessa semplicità e autenticità con cui è nata. Abbiamo scelto uno storytelling ironico, spontaneo e caloroso, perché rispecchia l’anima del brand e siamo certi che la campagna conquisterà il cuore del pubblico televisivo, proprio come Mon Amour ha conquistato il cuore di milioni di consumatori grazie al passaparola.”

CREDITS DELLA CAMPAGNA

Casa di Produzione: Rti

Commercial Producer (Rti): Luciano Dinisi

Creative Account (Publitalia 80): Valentina Liguori

Regia: Riccardo Paoletti

Dop: Umberto Ottaviani

Creatività: Chiara Lazzaroni

Post Produzione: Rocket Area

PAGLIERI SpA nasce nel 1807 ad Alessandria grazie alla maestria di Lodovico Paglieri. Oggi l’Azienda è leader di mercato nella produzione di prodotti per la cura del corpo, del bucato e della casa, tutti caratterizzati da un approfondito studio e sviluppo del profumo. Con i suoi oltre 200 anni di storia è simbolo d’imprenditorialità italiana in oltre 50 Paesi nel mondo. Creatrice del brand Felce Azzurra, ha continuato il suo percorso sviluppando nuovi marchi per esigenze specifiche. Nel ramo personal care, Paglieri è proprietaria dei marchi Felce Azzurra Bio, - una gamma per chi è particolarmente attento all’ambiente, Cléo – una linea appositamente concepita per la cura quotidiana del corpo femminile, Labrosan – burri di cacao per la cura delle labbra e SapoNello – la linea che si prende cura della pelle delicata dei più piccoli. Nel ramo home & fabric care Felce Azzurra il Bianco e Mon Amour – ammorbidenti, detersivi e additivi per un bucato protetto e profumato e Aria di Casa, una linea completa di profumatori per ogni stanza della casa. Oltre ai brand di proprietà, il Gruppo Paglieri fonda nel 2001 Selectiva Spa, che per prima porta il concetto del gourmand in profumeria declinato in bagni, creme corpo e profumi con i marchi Aquolina e Pink Sugar.

