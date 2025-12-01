Morphocell Technologies chiude un round di Serie A da 50 milioni di dollari

LAVAL, QC, 1 dicembre 2025 /PRNewswire/ --Morphocell Technologies Inc., azienda biotecnologica all'avanguardia nello sviluppo di terapie tissutali di nuova generazione per sostituire le funzioni degli organi malati, annuncia il completamento del suo finanziamento di Serie A da 50 milioni di dollari statunitensi, a seguito di a un ampliamento del sindacato di investitori pari a 10 milioni di dollari statunitensi guidato da CDP Venture Capital, parte del gruppo Cassa Depositi e Prestiti (CDP), e da Investissement Québec, la principale agenzia governativa di sviluppo economico della provincia canadese.

Questo incremento strategico si aggiunge al precedente finanziamento di Serie A da 40 milioni di dollari chiuso nel febbraio 2024 sotto la guida di Genson Capital e rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di Morphocell verso la trasformazione del trattamento delle malattie del fegato. La partecipazione di due importanti investitori istituzionali, entrambi con una visione di lungo periodo e un mandato strategico, rafforza ulteriormente le basi della crescita dell'azienda, estendendo la sua capacità operativa ad oltre tre anni.

«Dalla prima chiusura della Serie A nel 2024, Morphocell ha compiuto progressi straordinari in ricerca e sviluppo e nell'espansione del team. La decisione di Investissement Québec di aumentare il proprio impegno e l'ingresso di CDP Venture Capital nel nostro sindacato rappresentano una forte dimostrazione di fiducia nella nostra visione e nella nostra capacità esecutiva. Il loro supporto conferma il potenziale impatto globale delle nostre terapie tissutali e rafforza la nostra capacità di creare soluzioni trasformative per i pazienti affetti da malattie epatiche», ha dichiarato il dott. Massimiliano Paganelli, epatologo pediatra, CEO e cofondatore di Morphocell Technologies.

Dalla chiusura iniziale della Serie A, Morphocell è cresciuta fino a un organico di 44 dipendenti distribuiti tra la sede centrale nell'area metropolitana di Montréal e gli uffici di Cambridge (Boston) e Toronto. Le operazioni verticalmente integrate dell'azienda comprendono ricerca in ingegneria tissutale, produzione cellulare e sviluppo preclinico e clinico, riflettendo il suo impegno per l'eccellenza nella medicina rigenerativa.

Un sindacato globale rafforzato

«Basandoci sul primo sostegno ricevuto da Impulsion PME nel 2024, siamo orgogliosi di proseguire la nostra collaborazione con Morphocell reinvestendo nel suo sviluppo tramite il nuovo Fonds Impulsion e il nostro programma di investimenti diretti», ha affermato Bicha Ngo, Presidente e CEO di Investissement Québec. «L'industria delle scienze della vita in Québec sta diventando una vetrina globale per il talento e l'expertise della nostra regione, aprendo la strada a soluzioni innovative per numerose patologie. Investissement Québec è lieta di contribuire al raggiungimento delle ambizioni di Morphocell.»

«Siamo particolarmente orgogliosi di far parte del percorso di Morphocell, un esempio straordinario di come talenti italiani di livello mondiale possano innovare e generare impatto su scala globale», ha dichiarato Alessandro Scortecci, Chief Direct Investments di CDP Venture Capital. «Questo rappresenta il nostro primo investimento in una biotech canadese, una scelta guidata dal nostro impegno nel connettere l'Italia ai principali ecosistemi globali dell'innovazione. Il nostro investimento consentirà inoltre la creazione della prima sede europea di Morphocell in Italia, valorizzando il talento, le capacità di ricerca e l'eccellenza industriale del Paese e rafforzando il ruolo globale dell'azienda nel campo della medicina rigenerativa.»

Una piattaforma per il futuro

Con il suo finanziamento di Serie A completato a 50 milioni di dollari, Morphocell Technologies entra a far parte delle aziende private di medicina rigenerativa meglio finanziate in Canada. Il capitale raccolto rafforza la capacità dell'azienda di:

Sulla base della sua solida presenza in Québec e in Nord America, Morphocell istituirà ora la sua prima filiale europea in Italia, una scelta che riflette le origini italiane dei suoi fondatori e l'impegno dell'azienda nel contribuire al dinamico settore biotecnologico del Paese. Questa espansione fungerà da punto d'ingresso strategico in Europa, favorendo nuove partnership, l'accesso a talenti di livello mondiale e infrastrutture di ricerca avanzate, consolidando la posizione di Morphocell come leader globale nella medicina rigenerativa.

«L'obiettivo di Morphocell è sempre stato chiaro: creare terapie cellulari capaci di ripristinare la funzione degli organi malati e dare una concreta possibilità di guarigione ai pazienti più severi», ha aggiunto il dott. Paganelli. «Questo nuovo finanziamento rafforza la nostra convinzione – condivisa con investitori, partner e tutto il nostro team – che stiamo costruendo il futuro della medicina rigenerativa a livello globale, partendo dal Québec e, presto, dall'Italia.»

«Il nostro governo è orgoglioso di sostenere la crescita di Morphocell Technologies. Vogliamo stimolare l'innovazione in Québec, che avrà un ruolo decisivo nell'evoluzione della medicina moderna, in particolare nella medicina rigenerativa. Il nostro impegno rientra nella volontà di costruire un ecosistema forte, dinamico e orientato al futuro, in cui le nostre aziende possano sviluppare soluzioni promettenti per la salute di domani», ha dichiarato Christine Fréchette, Ministra dell'Economia, dell'Innovazione e dell'Energia della Provincia del Quebec, in Canada.

Informazioni su Morphocell Technologies

Morphocell Technologies è un'azienda di medicina rigenerativa con sede a Montréal (Canada) che sviluppa terapie cellulari e tessuti ingegnerizzati derivati da cellule staminali per la sostituzione funzionale di tessuti e organi. La sua piattaforma proprietaria basata su cellule iPSC sostiene un ampio pipeline di soluzioni ingegnerizzate mirate alle disfunzioni d'organo più gravi, con un focus iniziale sulle malattie del fegato. Fondata nel 2018, Morphocell unisce eccellenza scientifica, esperienza clinica e tecnologie produttive avanzate per offrire terapie rigenerative di nuova generazione ai pazienti di tutto il mondo.

Per scaricare immagini relative a Morphocell, cliccare qui.

Per maggiori informazioni: www.morphocell.com

Contatto stampa:Alix Chartrandachartrand@mongeaupellerin.com514 318-5609

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2834689/Morphocell_Technologies_Morphocell_Technologies_Completes_US_50.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.