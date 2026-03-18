Nell’era dell’AI il rischio è sparire: SEO Cube Agency analizza il nuovo scenario della ricerca online

Napoli, 18/03/2026. Quasi una ricerca su due in Italia attiva già una risposta generata dall’intelligenza artificiale su Google. Il modo in cui le persone cercano informazioni online sta cambiando rapidamente: non si tratta più solo di digitare una parola chiave e scegliere tra una lista di risultati, ma sempre più spesso di ricevere una risposta sintetizzata, interpretata e costruita dall’AI.

Una trasformazione già visibile nei numeri

Secondo i dati dell’ osservatorio SEOZoom , in Italia attivano risposte AI 10.875.193 parole chiave, pari al 46,7% del totale, per oltre 247 mila siti coinvolti. Un dato che si inserisce in una trasformazione più ampia: secondo McKinsey , oggi il 38% dei consumatori europei usa già strumenti di intelligenza artificiale per ricercare prodotti e servizi o decidere cosa acquistare. L’AI, quindi, non sta cambiando solo il modo con cui si cerca, ma soprattutto il modo in cui si sceglie e si compra.

La salute è il settore più esposto

La Salute secondo SEOZoom raggiunge il 44,7%. Seguono Lavoro e istruzione e Finanza, entrambe al 23,4%, poi Famiglia e comunità al 22,8% e Legge e governo al 20,9%.

Il dato sulla salute è particolarmente significativo perché mostra dove l’intelligenza artificiale sta conquistando spazio più rapidamente: nei contesti in cui le persone cercano non solo informazioni, ma una prima interpretazione, un orientamento, una risposta immediata.

Il rischio è diventare del tutto irrilevanti

Qui emerge il punto più delicato. Da una parte l’AI accelera l’accesso alle informazioni e le rende più sintetiche e confrontabili. Dall’altra alza il livello della sfida per brand e aziende: quando il motore di ricerca comincia a occupare lo spazio della risposta, il rischio è perdere visibilità proprio nei momenti in cui l’utente cerca più fiducia.

In questo scenario la questione non è più soltanto come essere trovati, ma come restare visibili e persuasivi anche per i sistemi AI. McKinsey sottolinea che la competizione si sta spostando verso ambienti in cui contano sempre di più la machine legibility, la qualità dei metadati, la coerenza delle informazioni e i segnali esterni di fiducia. Il rischio, per chi non si adegua, è diventare invisibile prima ancora che l’utente raggiunga il sito.

La risposta: dalla SEO alla GEO

È dentro questo passaggio che SEO Cube Agency colloca il proprio lavoro. Se la SEO tradizionale mirava a scalare la SERP, oggi la sfida è posizionare il brand come fonte autorevole anche nei modelli generativi e nelle AI Overview. In questa prospettiva, la GEO, la Generative Engine Optimization, rappresenta un’estensione naturale della SEO nell’era dell’intelligenza artificiale.

Il metodo C.U.B.E.

Per affrontare questa complessità, l’agenzia ha formalizzato il metodo C.U.B.E , framework proprietario basato su Contesto, Urgenza, Brand ed Evoluzione, pensato per aiutare aziende e progetti a leggere il contesto competitivo, definire le priorità operative, rafforzare l’autorevolezza del brand e adattarsi ai cambiamenti dell’ecosistema digitale e dei sistemi AI.

Dal metodo ai risultati

Il metodo trova conferma anche nei risultati. Nel progetto NoiDìNotte, tra marzo 2024 e gennaio 2026 il traffico organico è cresciuto dell’84,31% rispetto al biennio precedente, mentre il fatturato attribuito alla SEO è aumentato del 63,98%. La SEO è arrivata così a generare il 63,24% del traffico complessivo del progetto, confermandosi leva centrale di business.

Autorevolezza come vantaggio competitivo

Nell’era dell’intelligenza artificiale, la differenza non si gioca più solo sulla presenza online, ma sulla capacità di essere riconosciuti come utili, coerenti e affidabili anche dai sistemi che mediano il rapporto tra utenti, contenuti e brand. È su questo terreno che SEO Cube Agency colloca oggi il proprio approccio: trasformare l’incertezza in metodo e la visibilità in autorevolezza.

Contatti:

Immediapress

comunicati@immediapress.it



SEO Cube Agency

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di Immediapress