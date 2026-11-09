Odoo Italia integra fiskaly: la gestione dei corrispettivi si fa 100% in cloud e senza registratore telematico

MILAN, 9 novembre 2026 /PRNewswire/ -- Odoo Italia annuncia l'integrazione di fiskaly, la soluzione cloud per la digitalizzazione dei corrispettivi, all'interno del proprio sistema gestionale. L'implementazione consente ai punti vendita di trasmettere i dati dei corrispettivi direttamente all'Agenzia delle Entrate, eliminando definitivamente la necessità di utilizzare un registratore telematico (RT) fisico.

Con questa novità, la tecnologia cloud sostituisce l'hardware tradizionale, offrendo ai negozianti un'alternativa più agile, sicura e pronta per le sfide del retail moderno.

Innovazione e risparmio per il punto vendita

Grazie alla trasmissione dei corrispettivi in tempo reale e in piena conformità con le più recenti normative fiscali italiane, i clienti Odoo non dovranno più dotarsi di stampanti fiscali dedicate. Ciò comporta un abbattimento diretto dei costi legati all'acquisto, alla manutenzione e alle verifiche periodiche dei dispositivi RT.

Per rendere la gestione del punto cassa sempre più accessibile e competitiva, Odoo offrirà questa soluzione senza alcun costo aggiuntivo per i propri clienti. La scelta rafforza la volontà di guidare i commercianti italiani nel processo di digitalizzazione, combinando piena conformità normativa e massima convenienza operativa.

La partnership

L'accordo tra Odoo Italia e fiskaly nasce dalla volontà comune di offrire agli esercenti uno strumento semplice, rapido e moderno per la gestione del punto cassa.L'Italia si aggiunge a una collaborazione in più paesi che consente a Odoo di offrire la stessa esperienza utente degli altri mercati europei: Odoo utilizza fiskaly in Germania e in Austria. Un unico partner per gli esercenti a livello europeo.

"L'implementazione di fiskaly rappresenta un passo fondamentale per rendere il POS di Odoo ancora più competitivo, snello e perfettamente integrato con le normative vigenti. Credo fortemente che questa soluzione ci posizioni tra i pionieri dell'adozione delle tecnologie fiscali in cloud in Italia, con il grande valore aggiunto di non caricare costi extra sui nostri clienti finali. Inoltre, l'architettura di questo sistema ci permetterà di rispondere con molta più velocità ai feedback degli utenti sulla localizzazione del punto cassa, garantendo un continuo miglioramento del prodotto" ha commentato Luciano Tramontano, Head of Services di Odoo Italia.

Dichiarazione fiskaly [Silvio Agresti - Country Manager Italy :

"Odoo è un partner internazionale già attivo e portare la stessa integrazione in Italia è il passo naturale. Arriva in un momento importante: in Italia circa 1,7 milioni di stampanti fiscali stanno arrivando a fine vita e, per la prima volta, i commercianti possono scegliere il cloud invece di comprare un nuovo dispositivo. Con Odoo possono ora emettere gli scontrini interamente in cloud, senza stampante fiscale e senza preoccuparsi degli aggiornamenti normativi: a quelli pensiamo noi. È per questo che fiskaly è nata: rendere semplici gli obblighi fiscali, in ogni mercato in cui operano i nostri partner" ha dichiarato Silvio Agresti, Country Manager Italia di fiskaly.

Su Odoo

Fondata nel 2002 da Fabien Pinckaers, Odoo è una software house internazionale specializzata nello sviluppo dell'omonimo software ERP. Grazie a una suite integrata di oltre 80 applicazioni, Odoo supporta aziende di ogni settore e dimensione nella gestione dei processi aziendali. Con 21 sedi nel mondo, conta oggi più di 6.000 dipendenti e una community globale di oltre 15 milioni di utenti. Nel 2023 Odoo ha inaugurato la filiale italiana con sede a Milano.

Su fiskaly

fiskaly sviluppa soluzioni cloud API-first che consentono a fornitori di sistemi per il punto cassa, retailer e operatori omnichannel di gestire i requisiti di fiscalizzazione e compliance IVA su scala europea. La soluzione core, fiskaly SIGN, genera record di transazioni a prova di manomissione, senza bisogno di hardware esterno. Fondata a Vienna nel 2019, l'azienda serve oltre 2.000 clienti B2B, conta più di 150 dipendenti ed è presente in Germania, Austria, Spagna, Italia, Francia, Svezia, Belgio e Portogallo. Maggiori informazioni su fiskaly.com/it.

Contatti stampaitmarketing@odoo.com

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