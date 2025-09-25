Ogni casa è una passerella: Tineco brilla con la Artist Series alla Milano Fashion Week 2025

Milano, 25 settembre 2025 – La Milano Fashion Week è da sempre il luogo in cui la creatività incontra l’eleganza, dove ogni passo della sfilata racconta una storia di stile e innovazione. Quest’anno, accanto agli abiti e alle collezioni che hanno catturato l’attenzione internazionale, Tineco, marchio leader nel settore degli elettrodomestici intelligenti per la pulizia, ha scelto di scrivere il proprio capitolo, trasformando la casa in una nuova passerella da vivere ogni giorno. Grazie alla collaborazione con TikTok, Tinecopartecipa alla Milano Fashion Week come unico marchio di prodotti per la pulizia, e presenta la sua Artist Series: una linea di lavapavimenti che ridefinisce la cura domestica fondendo tecnologia all’avanguardia e design elegante per un’esperienza davvero inaspettata.

Oggi, 25 settembre,Tineco ha ospitato unadimostrazione volta a testimoniare come la tecnologia possa fondersi perfettamente con il linguaggio della moda e l’estetica contemporanea. Il marchio immagina i suoi dispositivi come protagonisti di una passerella domestica: strumenti che, con ogni gesto, esprimono sicurezza, fluidità e carattere. Come la falcata di una modella cattura lo sguardo, tra le mura di casa è il movimento leggero e sicuro di un dispositivo Tineco a dare la stessa sensazione di eleganza e padronanza.

In esposizione i tre modelli della Artist Series: ilFLOOR ONE S9 Artist, l’S9 Artist Steam Pro e l’S7 Artist. Ognuno di questi nasce dalla stessa visione, ovvero trasformare un’attività quotidiana come la pulizia dei pavimenti in un gesto che riflette stile e personalità. Non si tratta soltanto di funzionalità, ma di una vera e propria esperienza estetica.

La lavapavimenti FLOOR ONE S9 Artist è il cuore della gamma: ispirata all’aurora boreale, con linee sottili e dettagli raffinati che la trasformano in un vero complemento d’arredo, combina estetica e performance di alto livello. Sotto l’eleganza del suo profilo ultra-sottile(appena 12,85 cm per scivolare facilmente sotto letti, divani e mobili bassi) si cela un concentrato di innovazione: una potente aspirazione da 22 kPa e una batteria fino a 50 minuti, il sensore intelligente iLoop che regola automaticamente potenza e flusso d’acqua, e l’interfaccia con schermo LED e Tineco Assistant, che guida l’utente passo dopo passo con aggiornamenti in tempo reale e modalità selezionabili (Auto, Max, Aspirazione). Ogni dettaglio è pensato per rendere la pulizia fluida e senza sforzo: dal sistema FlashDry, che lava il rullo con acqua calda e lo asciuga a 85°C per igiene perfetta, al DualBlockAnti-Tangle, che cattura i capelli ed elimina l’acqua sporca prevenendo ostruzioni.

Le sue caratteristiche trovano una corrispondenza naturale con il mondo della moda:

Refined, so Redefined: come l’haute couture ridefinisce i confini dell’eleganza, l’S9 Artist eleva la pulizia domestica a un atto di design, curato nei minimi dettagli. Effortless, so Limitless: con il corpo leggero e l’assistenza omnidirezionale a 360°, ogni movimento è fluido e spontaneo, come la falcata sicura di una modella in passerella. Smart, so Unstoppable: la combinazione di intelligenza artificiale e interfaccia intuitiva restituisce una performance continua e precisa, la stessa compostezza con cui si domina il ritmo di una sfilata. Flawless, so Fearless: la capacità di affrontare ogni tipo di sporco, anche il più ostinato, è l’equivalente domestico della sicurezza con cui una modella brilla sotto i riflettori.

Con il suo debutto alla Milano Fashion Week, Tineco dimostra che l’eleganza non appartiene soltanto al mondo della moda, ma anche alla vita quotidiana. Pavimenti impeccabili diventano la base su cui costruire sicurezza e stile, mentre la FLOOR ONE S9 Artist si afferma come simbolo di come tecnologia e design possano rendere ogni casa un luogo da vivere come fosse una passerella personale.

Il modello è disponibile al prezzo suggerito di 899 EURO sul sito ufficiale Tineco e suAmazon.

Informazioni su Tineco

Tineco è stata fondata nel 1998 con il lancio della sua prima aspirapolvere, e nel 2019 ha introdotto sul mercato il primo aspirapolvere intelligente in assoluto. Oggi il marchio è diventato leader mondiale nel settore degli elettrodomestici smart per la pulizia dei pavimenti, la cucina e la cura della persona. Con una base di utenti in continua crescita che supera i 19,5 milioni di famiglie e una presenza in circa 30 paesi in tutto il mondo, Tineco rimane fedele alla sua visione aziendale di semplificare la vita attraverso la tecnologia intelligente e l’innovazione continua. Per ulteriori informazioni, visitare il sito tineco.com

