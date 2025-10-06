Olympus e W. L. Gore & Associates stipulano un accordo di distribuzione internazionale per ampliare il portfolio EndoTherapy di Olympus

CENTER VALLEY, Pa. e AMBURGO, 6 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Olympus Corporation, azienda globale del settore MedTech dedicata a rendere la vita delle persone più salutare, sicura e gratificante, ha stipulato un accordo di distribuzione internazionale con la divisione prodotti medicali della statunitense W. L. Gore & Associates, Inc. (di seguito Gore), azienda globale attiva nel campo delle scienze dei materiali che sviluppa prodotti innovativi in diversi settori. L'accordo consente a Olympus di diventare il distributore internazionale esclusivo e di ottenere i diritti di distribuzione delle endoprotesi biliari GORE® VIABIL® per il posizionamento endoscopico. Olympus avvierà le attività di commercializzazione nei prossimi mesi, partendo dall'Europa e ampliandosi gradualmente ad altri paesi nel tempo. L'aggiunta dell'endoprotesi biliare GORE® VIABIL® per il posizionamento endoscopico al suo portfolio hepato-pancreato-biliare (HBP) consentirà a Olympus di espandere la sua presenza globale nel mercato in rapida crescita degli stent metallici gastrointestinali (GI).

Gore e Olympus coniugano talento e tecnologia: questo accordo offre l'opportunità di elevare gli standard di cura, poiché entrambe le aziende condividono da sempre l'offerta di prodotti terapeutici interventistici innovativi per migliorare gli esiti clinici dei pazienti. Aggiungendo l'endoprotesi biliare GORE® VIABIL® per il posizionamento endoscopico all'attuale portfolio di stent progettati per l'albero biliare, Olympus offre agli operatori sanitari e ai loro pazienti un'ampia gamma di dispositivi GI.

L'endoprotesi biliare GORE® VIABIL® per posizionamento endoscopico è uno stent metallico autoespandibile completamente rivestito che offre un'alternativa differenziata per alleviare i sintomi associati alle strozzature biliari.* Un sistema di rilascio di facile utilizzo e un design che non si accorcia† consentono un posizionamento preciso. L'endoprotesi biliare GORE® VIABIL® per il posizionamento endoscopico è dotata di un rivestimento non poroso in ePTFE/FEP (politetrafluoroetilene espanso/etilene propilene fluorurato) che crea una barriera robusta e duratura, offrendo il vantaggio di uno stent rivestito nella prevenzione della crescita tumorale, senza aumentare il tasso di migrazione che si riscontra tipicamente negli stent rivestiti.1,2,3,4

"Siamo entusiasti di unire le forze con Gore, leader mondiale nella produzione di tecnologie innovative. Lo stent VIABIL rappresenta un dispositivo fondamentale per la cura dei pazienti affetti da patologie a carico del tratto gastrointestinale, e questo accordo andrà a completare il nostro portfolio di soluzioni per ERCP all'avanguardia", ha dichiarato Mike Callaghan, Global SVP/General Manager EndoTherapy di Olympus. "Olympus si impegna ad aiutare organizzazioni e professionisti del settore sanitario a fornire cure di elevata qualità ai loro pazienti e il rapporto con Gore rappresenta un passo importante verso il raggiungimento di questo obiettivo".

"Gore è lieta di collaborare con Olympus. Crediamo fermamente che la comprovata abilità commerciale del team EndoTherapy di Olympus si abbini perfettamente all'esperienza di Gore nell'innovazione dei dispositivi medici per offrire ai pazienti soluzioni uniche per molti anni a venire", ha dichiarato Jake Goble, Cardiac and Surgical Solutions Business Leader di Gore.

* Esistono differenze regionali nell'uso previsto. Per informazioni complete su indicazioni, controindicazioni e dati di sicurezza rilevanti per la propria regione, consultare sempre le Istruzioni per l'uso.† Se utilizzata secondo le istruzioni, l'endoprotesi non subisce alcun accorciamento apprezzabile.

1. Brown MA. Biliary Fully Covered Metal Stents: Systematic Review of the Clinical Literature. W. L. Gore & Associates, Flagstaff, AZ; 2019. [Work plan]. WP111272. Attachment 1: Literature Appraisal for Viabil, Attachment 2: Literature Appraisal for Other Fully Covered Biliary Stents (FCBS), Attachment 3: Migration Rate Comparison. 2. Guzmán-Calderón GE, Chirinos J, Díaz-Arocutipa C, et al. Covered Versus Uncovered Metal Stents for the Drainage of the Malignant Distal Biliary Obstruction With ERCP: A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Clinical Gastroenterology 2025;59(3):276-284. 3. Krokidis M, Fanelli F, Orgera G, et al. Percutaneous treatment of malignant jaundice due to extrahepatic cholangiocarcinoma: covered Viabil stent versus uncovered Wallstents. Cardiovascular & Interventional Radiology 2010;33(1):97-106. 4. Krokidis M, Fanelli F, Orgera G, et al. Percutaneous palliation of pancreatic head cancer: randomized comparison of ePTFE/FEP-covered versus uncovered nitinol biliary stents. Cardiovascular & Interventional Radiology 2011;34(2):352-361.

Informazioni su Olympus

Olympus si impegna a perseguire l'obiettivo di rendere la vita delle persone più salutare, sicura e gratificante. In qualità di azienda globale di tecnologia medica, collaboriamo con i professionisti sanitari per fornire soluzioni e servizi innovativiper la rilevazione precoce, la diagnosi e il trattamento minimamente invasivo, con l'obiettivo di migliorare i risultati per i pazienti innalzando lo standard di cura in stati patologici mirati.

Da oltre 100 anni, Olympus persegue l'obiettivo di contribuire alla società progettando prodotti che intendono fornire risultati ottimali ai propri clienti in tutto il mondo.

Olympus Europa, con sede principale ad Amburgo, Germania, opera nella regione EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) con 7.600 dipendenti in 29 Paesi. Per maggiori informazioni, visita www.olympus-europa.com e segui la nostra pagina LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/olympus-corp.

Informazioni su Gore

W. L. Gore & Associates è un'azienda globale di scienza dei materiali che si dedica alla trasformazione dei settori industriali e al miglioramento della vita. Dal 1958, Gore risolve sfide tecniche complesse in ambienti difficili, dallo spazio cosmico alle vette più alte del mondo, fino al funzionamento interno del corpo umano. Con circa 13.000 collaboratori e una cultura forte e orientata al lavoro di squadra, Gore genera un fatturato annuo di 5 miliardi di dollari. Per maggiori informazioni, visitare il sito gore.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2788798/GORE_VIABIL_Biliary_Endoprosthesis.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1774929/Olympus_Logo.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.