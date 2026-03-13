Omio debutta in Giappone, la destinazione più amata dell'anno, permettendo ai viaggiatori di esplorarla come mai prima d'ora

Media e trendsetter del mondo travel prevedono un altro grande anno per il turismo in Giappone nel 2026. Sempre attenta alle tendenze, Omio sbarca nel Paese, consentendo ai viaggiatori internazionali di prenotare gli iconici treni ad alta velocità, treni regionali, voli, autobus e traghetti in un'unica piattaforma innovativa

BERLINO, 13 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Il Giappone è il Paese di cui tutti parlano. Dalla copertina del National Geographic fino a Vogue e Condé Nast Traveller, che lo hanno inserito tra le destinazioni imperdibili del 2026, l'interesse verso la Terra del Sol Levante continua a crescere.

Oggi Omio debutta nel suo 47° mercato con un lancio di grande rilievo in Giappone, segnando un cambiamento significativo nel modo in cui i viaggiatori internazionali si muovono all'interno del Paese. Dai velocissimi treni Shinkansen alle estese reti ferroviarie regionali, dagli autobus a lunga percorrenza ai voli domestici, fino alle numerose rotte in traghetto e ai Japan Rail Pass, la piattaforma riunisce uno degli ecosistemi di trasporto più sofisticati al mondo in un'esperienza semplice e integrata.

La crescente domanda globale per il Giappone

Il Giappone sta registrando numeri record di turisti in arrivo. Nel 2025 il Paese ha superato per la prima volta i 40 milioni di visitatori internazionali, con un aumento del 15,8% su base annua, consolidando la sua posizione tra le destinazioni più richieste al mondo. Con i principali media e influencer di viaggio che indicano il 2026 come l'anno perfetto per visitarlo, l'interesse è destinato a rimanere altissimo.

Tassi di cambio favorevoli hanno ulteriormente aumentato l'attrattività del Giappone, rendendolo ancora più accessibile ai viaggiatori internazionali, soprattutto durante l'alta stagione turistica. Con l'aumento dei flussi, destinazioni iconiche come il Monte Fuji e Kyoto stanno registrando una domanda crescente. Promuovere una distribuzione più equilibrata dei flussi turistici diventa quindi fondamentale per preservare sia l'autenticità delle esperienze di viaggio, sia la vitalità delle comunità locali.

Viaggiare in Giappone diventa più semplice

La rete di trasporti via terra del Giappone è tra le più estese e utilizzate al mondo. E i treni ad alta velocità sono solo l'inizio. Autobus interurbani ad alta frequenza, una rete capillare di voli domestici e numerose rotte in traghetto che collegano migliaia di isole contribuiscono a creare un sistema di mobilità estremamente articolato, soprattutto per chi non lo utilizza abitualmente.

Omio riunisce questa complessità in un'unica esperienza fluida. I viaggiatori possono cercare, confrontare e prenotare biglietti per Shinkansen, treni regionali, autobus a lunga percorrenza, voli domestici e traghetti direttamente da un'unica app. Chi desidera esplorare il Giappone con itinerari multi-tappa può inoltre acquistare Japan Rail Pass direttamente su Omio. Riunendo tutte queste opzioni di trasporto in un'unica piattaforma, Omio elimina le difficoltà legate alla navigazione di sistemi poco familiari e permette di esplorare il Paese in modo completamente nuovo, nel rispetto della cultura locale.

Il compagno di viaggio intelligente per i viaggiatori internazionali

Per molti viaggiatori di lungo raggio, il sistema di trasporti giapponese può apparire complesso. Disponibile in 32 lingue e con supporto per 33 valute, Omio apre le porte del Paese anche ai viaggiatori meno esperti, offrendo loro la sicurezza necessaria per uscire dalla propria comfort zone. Per i viaggiatori più esperti, invece, l'ampia copertura della piattaforma rende più accessibili anche le regioni meno conosciute, contribuendo a ridurre la pressione turistica sulle destinazioni più iconiche.

Inoltre, Omio introduce Omio Advance, una nuova funzionalità che facilita la prenotazione dei treni in tutto il Giappone fino a 12 mesi in anticipo, permettendo ai viaggiatori di pianificare i propri spostamenti con sicurezza e largo anticipo.

Una tappa chiave dell'espansione globale di Omio

Il lancio in Giappone rappresenta un passo importante nella strategia di crescita globale dell'azienda: diventa infatti il 47° mercato di Omio e il primo in Asia orientale. Dopo i recenti lanci nel Sud-Est asiatico e in Brasile, Omio continua a espandersi in alcuni degli ecosistemi di mobilità più dinamici al mondo.

Entro il 2028, il gruppo Omio punta a operare in oltre 70 mercati. Il debutto in Giappone conferma l'ambizione dell'azienda di costruire una piattaforma multimodale realmente globale, capace di rendere il viaggio semplice e integrato per miliardi di viaggiatori in tutto il mondo.

Naren Shaam, Founder e CEO di Omio, ha dichiarato:

"Il Giappone rappresenta lo standard di riferimento per la mobilità moderna. I suoi treni ad alta velocità, le fitte reti regionali, l'aviazione domestica e i sistemi di traghetti operano con una scala e una precisione che pochi Paesi possono eguagliare. Portare questo ecosistema su Omio è un momento decisivo per la nostra piattaforma. Riflette la nostra ambizione di organizzare le reti di trasporto più avanzate del mondo all'interno di un'unica interfaccia intelligente, rendendo il viaggio multimodale semplice e integrato la scelta naturale per i viaggiatori globali".

About Omio

Dalla sua fondazione nel 2013, il Gruppo Omio aiuta i viaggiatori a scoprire nuovi modi di spostarsi. Grazie alle sue due piattaforme interconnesse, Omio e Rome2Rio, Omio è oggi la principale piattaforma di viaggio multimodale al mondo per cercare, confrontare e prenotare diverse soluzioni di trasporto. I servizi Omio B2B Partnership supportano agenzie di viaggio online (OTA) e operatori della mobilità con soluzioni aziendali personalizzate. Omio accompagna i propri clienti nel desiderio di esplorare Europa, Stati Uniti, Canada, Sud-Est asiatico, Giappone e Brasile tramite treno, autobus, aereo e traghetto. Ogni giorno Omio vende oltre 100.000 biglietti, impiega più di 430 persone provenienti da oltre 50 Paesi e dispone di uffici a Berlino, Praga, Melbourne, Bangalore e Singapore. Il Gruppo Omio offre ai suoi clienti viaggi che lasciano il segno.

omio.it

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