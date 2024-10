Oriana Porzionato, Estetista Evoluta: il Bestseller su come trasformare il proprio stile di vita con il Metodo Ghalko

Milano, 29.10.2024 – Quando si prova a perdere peso è facile lasciarsi prendere dallo sconforto. Motivo per il quale, molte persone vanno continuamente alla ricerca di nuove soluzioni rapide che alla fine generano solo ulteriori frustrazioni. Eppure raggiungere il proprio peso ideale e mantenerlo nel tempo è possibile. Tutto sta nel seguire un metodo ben preciso.

Per tutte quelle persone che desiderano eliminare i chili di troppo e ritrovare il desiderio di sentirsi belle davanti allo specchio, esce oggi il libro di Oriana Porzionato “ESTETISTA EVOLUTA. L’Innovativo Metodo Di Dimagrimento Ghalko Per Migliorare La Tua Vita, Il Tuo Benessere E Diventare Magri Per Sempre” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per trovare la giusta sinergia tra corpo e mente, raggiungendo finalmente il proprio peso ideale e mantenendolo nel tempo.

“Nel mio libro parlo di quanto il lavoro dell'estetista sia diventato importante e perché abbia deciso di condividere il mio metodo rivolgendomi a questa specifica categoria professionale” afferma Oriana Porzionato, autrice del libro. “Al suo interno parlo di persone che hanno deciso di prendere in mano la propria vita e di come il mio metodo le abbia aiutate a trovare la giusta strada in termini di benessere e bellezza personale.”

Oriana Porzionato precisa che il Metodo Ghalko si rivolge a due diverse tipologie di persone. Da un lato ci sono le estetiste che possono usarlo per differenziarsi in un mercato super competitivo come quello della bellezza. Dall’altro ci sono tutte quelle lettrici che, non amando particolarmente il proprio corpo, sono alla ricerca di qualcosa capace di far rifiorire i propri sorrisi e, di conseguenza, anche la propria autostima.

“L’intento dell’autrice con il proprio libro è di condividere le caratteristiche del proprio metodo di dimagrimento a quante più persone possibili, così da poterle aiutare al meglio” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Chiunque legga questo manuale, sentirà la stessa passione che Oriana Porzionato porta avanti ogni giorno e che le ha permesso di aiutare già tantissime persone a perdere peso”.

“Ho deciso di affidarmi a Giacomo Bruno perché la sua casa editrice è l’unica specializzata nella pubblicazione di libri legati alla crescita personale e professionale” conclude l’autrice. “I membri dello staff Bruno Editore mi hanno offerto un supporto completo, dalla scrittura alla promozione del testo. Grazie a loro è stato possibile dare alla luce questo mio nuovo manuale”.

Oriana Porzionato, estetista e naturopata con oltre 40 anni di esperienza, è specializzata in dimagrimento e modellamento del corpo. Ha partecipato ai global della Bellezza negli U.S.A. Ha creato il Metodo Ghalko, un percorso di dimagrimento rapido, sicuro ed efficace. Formatrice per estetiste, aiuta le colleghe a elevarsi professionalmente e a emergere. Nel suo centro ha aiutato oltre 1200 persone a trasformare il proprio corpo e a ritrovare autostima, unendo scienza e benessere olistico. È autrice del libro "Cibo, dieta ed emozioni". Sito web: www.ghalko.com

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 34 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it