Pagine Sì! lancia Feel Important - il calendario delle Persone Per Bene

Il Calendario 2024 creato da Pagine Sì! è il primo a proporre Iniziative e Buone Azioni che ognuno di noi può fare per Sentirsi Importanti e fare la Differenza per tutto l’anno

Terni, 29 gennaio 2024. Pagine Sì! è orgogliosa di presentare Feel Important, il creative concept che ispira la campagna di comunicazione del 2024. Uno dei frutti più apprezzati del Communication Plan sarà proprio il Calendario 2024, che accompagnerà aziende, professionisti e persone per bene durante tutto l’anno. Pagine Sì! ha scelto per ogni mese un impegno a favore della sostenibilità: una serie di iniziative benefiche portate avanti dalla comunità e dalle reti di Pagine Sì!

In un mondo sempre più cinico e individualista sono proprio le tante buone azioni, grandi e piccole, a fare la differenza. Pagine Sì! ha deciso di sostenere queste azioni positive mettendole in luce, dando loro visibilità, favorendone la propagazione, rendendole virali.

Il Calendario 2024 Feel Important è l’iniziativa no-profit di Pagine Sì! che si prefigge di agire concretamente su temi di fondamentale rilevanza sociale e ambientale. Ogni mese sono suggeriti gesti e azioni alla portata di tutti, così da trasformare ogni azione individuale in un impegno collettivo costante.

A Gennaio Pagine Sì!, tramite una donazione a Wikipedia, ricorda di sostenere la libera conoscenza; a Febbraio rilancia la lotta a favore dell’adozione degli animali, promuovendo la campagna nazionale di ENPA; a Marzo ribadisce quanto è importante supportare i piccoli e medi commercianti locali. Così, tra lotte agli sprechi e donazioni di sangue, tra iniziative di respiro sociale e ambientale, per tutto l’anno.

Con la consapevolezza che ogni buon gesto ha un effetto moltiplicatore e spinge gli altri ad agire in modo ugualmente corretto.

Alessandro Cocchini, Direttore Comunicazione e Marketing di Pagine Sì!, esprime la sua soddisfazione: “Feel Important non è solo il messaggio positivo che ricorda alle persone quanto sono importanti: per noi è uno stato d’animo, è la ragione per cui esistiamo. Il Calendario Feel Important ci accompagna per tutto l’anno ricordandoci proprio quant’è importante ciascuno di noi. Per Pagine Sì!, che dal 1996 sostiene la centralità della Responsabilità Sociale d’Impresa, Feel Important rappresenta un punto di arrivo che riassume le moltissime iniziative benefiche intraprese in questi tanti anni. Ma è anche un punto di partenza per quello che faremo in futuro, ogni mese, ogni giorno.”

Il Calendario Feel Important è liberamente scaricabile e condivisibile da tutti. I dettagli dell’iniziativa e le informazioni utili a partecipare sono disponibili al seguente indirizzo: https://www.paginesispa.it/feel-important

