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PANASONIC FC7 LAPTOP OFFRE MOBILITÀ, DURABILITÀ E PRESTAZIONI PREMIUM

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15 ottobre 2026 | 10.02
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Progettato, sviluppato e ingegnerizzato in Giappone, il PC Let's Note Copilot+ combina prestazioni superiori pronte per l'IA, usabilità e durabilità collaudata per gli utenti business mobili.

WIESBADEN, Germania, 15 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Panasonic ha lanciato il suo portatile professionale Let's note CF-FC7, segnando il debutto del marchio Let's Note in Europa. L'FC7 porta tre decenni di esperienza Panasonic nel mobile computing premium alle aziende europee. Combina mobilità ultra-leggera, prestazioni pronte per l'IA, usabilità ergonomica e affidabilità robusta. La FC7 è disponibile immediatamente.

Progettato e costruito in Giappone

A differenza di molti produttori di laptop aziendali che progettano, sviluppano, progettano e assemblano i loro prodotti in più paesi, tutte le fasi dell'FC7 vengono completate in stretta prossimità presso gli stabilimenti Panasonic di Kobe e Osaka. Questo fornisce a Panasonic una supervisione completa del processo produttivo e della catena di approvvigionamento, consentendole di offrire una qualità costruttiva affidabile, una durabilità e un'usabilità di cui le organizzazioni si affidano da Panasonic.

Prestazioni pronte per l'IA

L'FC7 è il primo PC Let's Note Copilot+ di Panasonic, che offre agli utenti una piattaforma pronta per l'IA in grado di supportare carichi di lavoro impegnativi consentendo al contempo la raccolta, l'archiviazione e l'analisi dei dati sul dispositivo. Dotato di un SSD da 512GB, 16GB di memoria LPDDR5x e l'ultimo processore Intel® Core Ultra 5 335 equipaggiato con Intel vPro®, l'FC7 offre le prestazioni, la reattività ed efficienza richieste per le moderne applicazioni aziendali su Windows 11 Pro.

Massimizzare l'usabilità

Con un peso poco superiore a 1 kg, l'FC7 unisce prestazioni e mobilità per gli utenti. La sua batteria rimovibile offre fino a 12,5 ore con una singola carica testata con il MobileMark® 30 a 250cd/m² di luminosità. La funzione integrata di gestione della batteria aiuta a prolungare la salute a lungo termine della batteria tramite una ricarica graduale.

Il display WUXGA da 14 pollici con rapporto d'aspetto 16:10 offre uno spazio di visualizzazione aggiuntivo per le applicazioni aziendali e il multitasking. Incorpora inoltre l'iconico touchpad circolare Let's Note, unico nel mercato dei laptop premium professionali, che consente uno scorrimento intuitivo sia verticale che orizzontale senza dover muovere i palmi su un touchpad quadrato convenzionale. L'FC7 dispone di porte HDMI, Gigabit LAN, USB-A, Thunderbolt 4, con connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth v5.4.

Affidabilità a lungo termine

Panasonic applica decenni di esperienza, dalla sua gamma di notebook robusti TOUGHBOOK, all'FC7, inclusi test interni estesi e prolungati di componenti critici. Ha subito test proprietari di vibrazione e caduta basati sul MIL-STD-810H. La costruzione in lega di magnesio dell'FC7 bilancia durabilità e portabilità, con l'esterno nero che presenta un livello di durezza del rivestimento ceramico di 4H. Questo aiuta a proteggere da graffi e usura.

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