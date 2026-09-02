PANASONIC SI AFFERMA PIONIERE DELLA TECNOLOGIA DEI GLOBAL SHUTTER CON LE SERIE AW-UE200 E AW-UER200 PTZ

Le nuove telecamere sono le prime a essere dotate di sensori MOS con global shutter, consentendo l'acquisizione di immagini 4K ad alta velocità per trasmissioni sportive, produzioni in studio ed eventi dal vivo.

WIESBADEN, Germany, 2 settembre 2026 /PRNewswire/ -- Le nuovissime serie di telecamere PTZ 4K remote ad alte prestazioni AW-UE200/AW-UER200 di Panasonic sono le prime[1] telecamere PTZ del settore a includere un sensore MOS con global shutter. Dispongono di funzionalità di rotazione orizzontale/inclinazione ad altissima velocità che acquisiscono gli oggetti in rapido movimento; inoltre, sono dotate di uno zoom ottico 22x che offre immagini nitide negli ambienti più vasti.

Prestazioni ad altissima velocità

La tecnologia di global shutter della serie UE200 e il meccanismo di rotazione orizzontale/inclinazione consentono la registrazione ad alta precisione di video sia a bassa che ad altissima velocità. Con un'accelerazione panoramica di 1800°/s[2], consentono di tracciare e acquisire istantaneamente i soggetti in rapido movimento. Il lancio è previsto per il primo trimestre dell'anno solare 2027 e questa telecamera è ideale per gli ambienti di produzione, dagli eventi sportivi e dal vivo alle trasmissioni in studio.

Streaming senza intoppi sui social media

Con il lancio previsto per il secondo trimestre dell'anno solare 2027, il meccanismo di rotazione all'avanguardia della serie UER200 è perfetto per lo streaming diretto sulle piattaforme social. Presenta un intervallo di assi di rotazione da -200° a +200° e supporta il formato video verticale (9:16) e orizzontale (16:9) utilizzando il sensore completo. Questo elimina i vincoli delle posizioni fisse delle telecamere.

Innovazione continua nel settore

La serie UE200/UER200 elimina le distorsioni durante l'acquisizione di oggetti in rapido movimento, senza comprometterne la forma reale. Queste telecamere offrono la compatibilità con le pareti LED e minimizzano lo sfarfallio dell'illuminazione scenica in studio e negli eventi dal vivo. Entrambi i modelli supportano l'inquadratura e il tracciamento automatici integrati direttamente nella telecamera.[3]

La serie supporta velocità di zoom variabili (da circa 0,5 secondi dalla modalità tele a wide, fino a un massimo di 120 secondi), permettendo un controllo dello zoom flessibile e su misura per la composizione. Entrambe le telecamere supportano anche la registrazione in alta definizione con fino a 180 fps, il che è ideale per l'acquisizione di replay al rallentatore durante gli eventi sportivi.[4] Le varianti UE210 e UER210 supportano di serie i protocolli SMPTE ST 2110 e Dante®[5] per flussi di lavoro video e audio basati su IP ottimali.

Installazione semplificata

In combinazione con un obiettivo grandangolare da 80°, le telecamere PTZ UE200/UER200 consentono un'ampia copertura negli ambienti con spazio di installazione limitato. Il modello AW-UER200 offre un livellamento orizzontale con un solo tocco che consente una rapida installazione nelle aree difficili da raggiungere e con soffitti inclinati. L'UE200/UER200 offre inoltre il supporto del protocollo unificato per semplificare il controllo di più tipi di telecamere Panasonic all'interno di un'unica installazione.[6]

"Le serie UE200 e UER200 dimostrano l'innovazione continua di Panasonic in qualità di leader nel mercato delle soluzioni PTZ. Soddisfano la crescente domanda di maggiore semplicità d'uso, di immagini 4K sorprendenti e di una perfetta integrazione negli ambienti di produzione e nei flussi di lavoro esistenti. Il sensore MOS con global shutter offre una riproduzione precisa e acquisisce i movimenti in frazioni di secondo, aprendo le porte a nuove possibilità di creare immagini immersive e dinamiche", commenta André Meterian, Direttore dei sistemi video professionali per Panasonic Europe.

[1] Sulla base della ricerca di Panasonic aggiornata a settembre 2026 per i sensori MOS nelle telecamere PTZ.[2] Circa 9 volte più veloce della telecamera PTZ AW-UE160 di Panasonic.[3] Non richiede la Media Production Suite di Panasonic. Si configura tramite una GUI basata sul web.[4] È previsto che sia supportata tramite aggiornamento firmware a settembre 2027.[5] Dante® è un marchio registrato di Audinate Pty Ltd.[6] Disponibile tramite un futuro aggiornamento firmware.

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