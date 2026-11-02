Penny a Pieve a Nievole: un nuovo progetto tra territorio e innovazione

Cernusco sul Naviglio, 2 novembre 2026 – Un nuovo spazio per la spesa quotidiana e un progetto che recupera un’area esistente sperimentando un nuovo modo di costruire. PENNY Italia inaugura a Pieve a Nievole (PT), in Via Colonna 2, un nuovo punto vendita di circa 1.400 metri quadrati, realizzato nell’ex area industriale Minnetti.

Quella di Pieve a Nievole è un’apertura significativa nel percorso di sviluppo dell’insegna: per la prima volta in Italia, PENNY realizza un punto vendita con struttura portante in legno, attraverso una soluzione progettuale sviluppata specificamente per questo edificio. L’intervento restituisce una nuova funzione a un’area produttiva a lungo inutilizzata, all’ingresso del centro urbano e in prossimità del collegamento tra la S.R. 435 Lucchese e la S.R. 436 Empolese. Il progetto interessa suolo già urbanizzato e comprende anche opere per il territorio: una nuova bretella di raccordo, un parcheggio pubblico, aree verdi e postazioni per la ricarica dei veicoli elettrici.

Il legno è il tratto distintivo dell’edificio e racconta concretamente la volontà di PENNY di sperimentare nuove soluzioni nello sviluppo della propria rete. Per la struttura sono stati utilizzati 240 m³ di legno, di cui 125 m³ di pannelli CLT e 115 m³ di legno lamellare. Secondo il calcolo elaborato da Stora Enso, i pannelli CLT impiegati immagazzinano 95,25 tonnellate di CO₂. Il progetto integra inoltre un impianto fotovoltaico in copertura, sistemi ad alta efficienza, illuminazione a basso consumo e tecnologie orientate alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni.

La realizzazione è il risultato di competenze diverse: ALPENOS ha curato la progettazione esecutiva e la realizzazione della struttura in legno e della copertura, mentre Stora Enso e MAK Building hanno contribuito alla fornitura dei pannelli in CLT. L’impiego di elementi prefabbricati ha inoltre permesso di ottimizzare le operazioni di montaggio e limitare le lavorazioni in cantiere.

Il legame con il territorio continua all’interno del punto vendita, con un assortimento che unisce la convenienza PENNY alla valorizzazione delle produzioni locali. Nell’ortofrutta trovano spazio diverse referenze toscane; la gastronomia servita propone specialità regionali accanto alla selezione nazionale, mentre nell’area Bake Off il pane viene sfornato più volte durante la giornata e affiancato da pane fresco di un fornitore toscano.

Completano l’esperienza di spesa la Macelleria Self PENNY, il Punto Caldo e un assortimento pensato per le diverse esigenze quotidiane. La drogheria affianca i grandi marchi nazionali ai prodotti a marchio PENNY, insieme a proposte senza glutine, prodotti dal mondo e referenze della linea Welless. Surgelati e latticini completano un’offerta costruita intorno a qualità, scelta e convenienza.

«Ogni nuova apertura è prima di tutto l’inizio di una relazione con il territorio che ci accoglie», afferma Filippo Ferruzzi, National Sales Manager, Area Centro Nord di PENNY Italia. «Pieve a Nievole è per noi un progetto importante perché unisce il recupero di uno spazio esistente alla sperimentazione di una soluzione costruttiva nuova per PENNY. È con questo spirito che arriviamo qui: con un negozio pensato per offrire ogni giorno qualità e convenienza e con una squadra pronta a diventare parte della comunità».

L’apertura al pubblico sarà preceduta, il 2 novembre, da PRIMA PENNY, il momento istituzionale dedicato alla presentazione in anteprima del nuovo punto vendita e al dialogo con istituzioni, media, partner commerciali e stakeholder del territorio.

PENNY Italia

PENNY, discount alimentare del gruppo REWE, è uno dei gruppi commerciali leader sul mercato tedesco ed europeo nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. In Italia, l'insegna nasce nel 1994 e segna un momento di straordinario cambiamento nel mondo del discount italiano, dando inizio al rinnovo del settore grazie alla nuova formula "assortimento di qualità, marca e prezzi bassi”. A livello nazionale, è presente sul territorio con 450 punti vendita distribuiti nelle principali regioni d’Italia ed è attualmente in forte crescita, con fatturato per metro quadro superiore alla media di categoria. A livello internazionale, è presente con successo anche in Austria, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania. Obiettivo principale del gruppo è la soddisfazione dei clienti, ai quali garantisce non solo un'ampia scelta di prodotti di qualità a prezzi concorrenziali, ma anche punti vendita accoglienti e confortevoli, per una spesa facile e veloce. Le linee di prodotti a marchio privato PENNY Italia valorizzano il territorio, i regionalismi ed il made-in-italy. L’azienda, con i suoi oltre 5000 dipendenti, di cui donne sono il 63%, porta avanti da anni concrete iniziative di sostenibilità in ambito sociale, nella lotta allo spreco alimentare e nella tutela dell’ambiente. Per ulteriori informazioni: www.penny.it

REWE Group

Nel 1927, 17 cooperative d'acquisto unirono le loro forze e fondarono la "Revisionsverband der Westkaufgenossenschaften" - o in breve REWE - con l'obiettivo di organizzare collettivamente l'acquisto di cibo. Oggi la cooperativa ha una presenza internazionale e gode di successo sia nel settore della vendita al dettaglio che nel turismo. Come cooperativa con una storia che risale a più di 90 anni, comprendiamo la nostra responsabilità ecologica e sociale nei confronti delle generazioni future. Ci impegniamo a salvaguardare un futuro sostenibile. Il gruppo REWE è leader del commercio e del turismo in Germania e in Europa. Impiega oggi oltre 380.000 dipendenti e ha chiuso il 2025 con un fatturato di oltre 100 miliardi di euro, con oltre 12.000 tra punti vendite e agenzie in tutto il mondo. Le sue linee di vendita comprendono anche supermercati e negozi di beni di consumo gestiti dai marchi REWE, REWE CENTER, REWE CITY, BILLA, dai negozi di toom DIY e, naturalmente, del discount PENNY. Per ulteriori informazioni: https://www.rewe-group.com/en/

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