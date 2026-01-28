circle x black
PENNY e Fondazione AIRC insieme per la ricerca e la prevenzione

28 gennaio 2026 | 13.52
Cernusco sul Naviglio, 28 gennaio 2026.

Dal 29 gennaio all’8 febbraio, PENNY Italia rinnova il proprio impegno al fianco di Fondazione AIRC con l’iniziativa “Arance rosse per la Ricerca”, un appuntamento che unisce sostegno alla ricerca e promozione di stili di vita sani.

Per ogni reticella di arance rosse venduta, PENNY donerà 50 centesimi alla Fondazione AIRC, contribuendo a finanziare progetti scientifici e borse di studio per ricercatrici e ricercatori impegnati nella lotta contro il cancro.

La collaborazione tra PENNY e AIRC è una storia di valore che negli anni si è consolidata attraverso iniziative di sensibilizzazione e sviluppo di prodotti dedicati alla prevenzione. Tra queste, 12referenze Welless, create con il supporto scientifico di AIRC, pensate per favorire un’alimentazione equilibrata e consapevole, riducendo sale e zuccheri e privilegiando ingredienti semplici. Un impegno che nasce dalla convinzione che la prevenzione sia fondamentale e che fino al 40% dei nuovi casi di tumore possa essere evitato grazie a stili di vita corretti, tra cui una dieta bilanciata.

Il World Cancer Day, che ricorre il 4 febbraio, ci ricorda che la prevenzione è una responsabilità condivisa. Con le Arance rosse per la Ricerca, PENNY e AIRC offrono ai cittadini un gesto semplice ma significativo: sostenere la ricerca e, al tempo stesso, scegliere un alimento simbolo di benessere.

Dal 29 gennaio all’8 febbraio, ogni reticella acquistata è un contributo concreto contro il cancro. Perché la salute è un bene comune e la ricerca è la strada per proteggerlo.

“La responsabilità sociale d’impresa deve essere un impegno concreto verso la salute delle persone e delle comunità. Iniziative come questa dimostrano che il valore di un’azienda si misura anche nella capacità di generare impatti positivi, sostenendo la ricerca e promuovendo comportamenti che tutelano il futuro di tutti”. – Marcello Caldarella, Corporate Communications & CSR Manager PENNY

PENNY Italia

PENNY, discount alimentare del gruppo REWE, è uno dei gruppi commerciali leader sul mercato tedesco ed europeo nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. In Italia, l'insegna nasce nel 1994 e segna un momento di straordinario cambiamento nel mondo del discount italiano, dando inizio al rinnovo del settore grazie alla nuova formula "assortimento di qualità, marca e prezzi bassi”. A livello nazionale, è presente sul territorio con oltre 460 punti vendita distribuiti nelle principali regioni d’Italia ed è attualmente in forte crescita, con fatturato per metro quadro superiore alla media di categoria. A livello internazionale, è presente con successo anche in Austria, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania. Obiettivo principale del gruppo è la soddisfazione dei clienti, ai quali garantisce non solo un'ampia scelta di prodotti di qualità a prezzi concorrenziali, ma anche punti vendita accoglienti e confortevoli, per una spesa facile e veloce. Le linee di prodotti a marchio privato PENNY Italia valorizzano il territorio, i regionalismi ed il made-in-italy. L’azienda, con i suoi oltre 5000 dipendenti, di cui donne sono il 62%, porta avanti da anni concrete iniziative di sostenibilità in ambito sociale, nella lotta allo spreco alimentare e nella tutela dell’ambiente. Per ulteriori informazioni: www.penny.it

Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro – Affrontiamo il cancro. Insieme. Dal 1965 Fondazione AIRC sostiene con continuità la ricerca indipendente sul cancro, con l’obiettivo di trasformare le scoperte scientifiche in nuove cure. In sessant’anni di attività ha investito oltre 2,7 miliardi di euro, contribuendo ai progressi nella prevenzione, diagnosi e cura che hanno aumentato significativamente la sopravvivenza e costruito, parallelamente, una nuova narrativa del cancro. AIRC è il principale finanziatore non profit della ricerca oncologica in Italia. Sostiene il lavoro di 5.000 scienziati attivi in quasi 100 strutture su tutto il territorio nazionale, selezionando i progetti attraverso un rigoroso processo di peer review, garanzia di qualità, merito e indipendenza. Una rete di 17 Comitati e uffici regionali, insieme alla comunità di 20.000 volontari e alla fiducia di 4,5 milioni di sostenitori, fa di AIRC una vera e propria “Fondazione Paese”, capace di mobilitare società civile, comunità scientifica, imprese e Istituzioni. Della Fondazione fa parte anche IFOM, l’Istituto di Oncologia Molecolare, centro di riferimento internazionale che richiama studiosi da tutto il mondo. AIRC, inoltre, promuove la cultura della salute, diffondendo informazione scientifica, principi di prevenzione e risultati della ricerca in scuole, università, aziende e sui media. Dati aggiornati a gennaio 2026.

REWE Group

Nel 1927, 17 cooperative d'acquisto unirono le loro forze e fondarono la "RevisionsverbandderWestkaufgenossenschaften" - o in breve REWE - con l'obiettivo di organizzare collettivamente l'acquisto di cibo. Oggi la cooperativa ha una presenza internazionale e gode di successo sia nel settore della vendita al dettaglio che nel turismo. Come cooperativa con una storia che risale a più di 90 anni, comprendiamo la nostra responsabilità ecologica e sociale nei confronti delle generazioni future. Ci impegniamo a salvaguardare un futuro sostenibile. Il gruppo REWE è leader del commercio e del turismo in Germania e in Europa. Impiega oggi oltre 389.000 dipendenti e ha chiuso il 2023 con un fatturato di oltre 92 miliardi di euro, con oltre 16.000 tra punti vendite e agenzie in tutto il mondo. Le sue linee di vendita comprendono anche supermercati e negozi di beni di consumo gestiti dai marchi REWE, REWE CENTER, REWE CITY, BILLA, dai negozi di toom DIY e, naturalmente, del discount PENNY. Per ulteriori informazioni: https://www.rewe-group.com/en/

Marcello Caldarella | Corp. Communications Management | Penny Italia: mcaldarella@penny.it | +39 366 6270344 | +39 02 92724309
Fabio Valli | ADNKRONOS Comunicazione: Fabio.valli@adnkronos.com| + 39 02 76366 45 | +39 344 1281966

