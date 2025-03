PENNY Italia Corre La “ACEA Run Rome The Marathon 2025”

Sponsor ufficiale per il 2° anno, con un temporary store e i career day nel PENNY Truck

Cernusco sul Naviglio, 03 marzo 2025. Con all’attivo 27 negozi nella capitale, PENNY Italia rinnova per il 2025 il suo supporto alla “ACEA RUN ROME THE MARATHON”, confermandosi sponsor ufficiale dell’evento sportivo dell’anno, con un percorso – quello della maratona – unico al mondo, dai Fori Imperiali, attraverso la storia, fino all’arrivo al Colosseo e al Circo Massimo.

La presenza del brand sul territorio è importante, così come è forte il legame valoriale e passionale tra lo sport e l’azienda, già sponsor lo scorso anno di ACEA Run Rome the Marathon, di Pride Sports Milano e di Milano Rugby Festival, e che – anche per il 2025 – conferma il suo impegno nel sostenere i principi e i valori dell’attività sportiva e della sana competizione.

Il brand sarà presente con un temporary store presso l’Expo Village nel palazzo dei congressi dell’EUR da giovedì 13 a sabato 15. Ma l’azienda ingaggia anche le sue persone che la rappresenteranno nelle gare di domenica 16, sia per la maratona individuale da 42 km, sia per la staffetta, i cui percorsi toccheranno quasi tutti gli spazi PENNY della città.

Il PENNY Truck poi – già ben noto nelle strade della capitale – sarà un punto di riferimento per tutti coloro che vorranno conoscere di più l’azienda e le sue opportunità di lavoro anche attraverso due Career Day programmati per il giovedì e venerdì quando sarà possibile incontrare gli ambassador PENNY delle risorse umane.

Il truck rosso PENNY accoglierà i visitatori appena fuori l’Expo Village durante le giornate di evento. Sarà invece il Circo Massimo dove PENNY coinvolgerà e intratterrà i partecipanti alle corse con il gioco della ruota della fortuna e la distribuzione di gadget e buoni spesa.

“Ho accolto con entusiasmo, nel mio recente ingresso in PENNY Italia, il sostegno dell’azienda alla Rome Marathon – ci conferma Clotilde Balassone, Strategic Marketing Director di PENNY –. È un tema di prossimità di valori con lo sport, certo, ma anche un modo diretto per veicolare l’identità del nostro brand attraverso un importante appuntamento per la città di Roma e al contempo per permetterci di essere vicini ai nostri clienti, incontrandoli, anche al di fuori dei nostri negozi”.

PENNY Italia

PENNY, discount alimentare del gruppo REWE, è uno dei gruppi commerciali leader sul mercato tedesco ed europeo nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. In Italia, l'insegna nasce nel 1994 e segna un momento di straordinario cambiamento nel mondo del discount italiano, dando inizio al rinnovo del settore grazie alla nuova formula "assortimento di qualità, marca e prezzi bassi”. A livello nazionale, è presente sul territorio con oltre 460 punti vendita distribuiti nelle principali regioni d’Italia ed è attualmente in forte crescita, con fatturato per metro quadro superiore alla media di categoria. A livello internazionale, è presente con successo anche in Austria, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania. Obiettivo principale del gruppo è la soddisfazione dei clienti, ai quali garantisce non solo un'ampia scelta di prodotti di qualità a prezzi concorrenziali, ma anche punti vendita accoglienti e confortevoli, per una spesa facile e veloce. Le linee di prodotti a marchio privato PENNY Italia valorizzano il territorio, i regionalismi ed il made-in-italy. L’azienda, con i suoi oltre 5000 dipendenti, di cui donne sono il 62%, porta avanti da anni concrete iniziative di sostenibilità in ambito sociale, nella lotta allo spreco alimentare e nella tutela dell’ambiente. Per ulteriori informazioni: www.penny.it

REWE Group

Nel 1927, 17 cooperative d'acquisto unirono le loro forze e fondarono la "Revisionsverband der Westkaufgenossenschaften" - o in breve REWE - con l'obiettivo di organizzare collettivamente l'acquisto di cibo. Oggi la cooperativa ha una presenza internazionale e gode di successo sia nel settore della vendita al dettaglio che nel turismo. Come cooperativa con una storia che risale a più di 90 anni, comprendiamo la nostra responsabilità ecologica e sociale nei confronti delle generazioni future. Ci impegniamo a salvaguardare un futuro sostenibile. Il gruppo REWE è leader del commercio e del turismo in Germania e in Europa. Impiega oggi oltre 389.000 dipendenti e ha chiuso il 2023 con un fatturato di oltre 92 miliardi di euro, con oltre 16.000 tra punti vendite e agenzie in tutto il mondo. Le sue linee di vendita comprendono anche supermercati e negozi di beni di consumo gestiti dai marchi REWE, REWE CENTER, REWE CITY, BILLA, dai negozi di toom DIY e, naturalmente, del discount PENNY. Per ulteriori informazioni: https://www.rewe-group.com/en/

