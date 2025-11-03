PENNY Italia rafforza la sua rete: apre un nuovo negozio a Magenta

Cernusco sul Naviglio –3 novembre 2025

Domani, martedì 4 novembre, apre a Magenta (MI) il nuovo punto vendita PENNY Italia, situato in via Sanchioli, angolo via Trieste. L’apertura rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita dell’insegna in Lombardia, con un format pensato per rispondere alle esigenze di prossimità e qualità dei clienti, in un contesto urbano e residenziale.

Il negozio nasce dalla ristrutturazione di un immobile preesistente, già adibito in passato a supermercato, che da tempo costituisce un punto di riferimento per la spesa quotidiana dei cittadini di Magenta, a pochi passi dal centro storico.La superficie complessiva dell’immobile è di circa 1.500 mq, di cui 800 mq dedicati alla vendita. A disposizione dei clienti un ampio parcheggio pubblico fronte negozio, che garantisce la massima accessibilità anche per chi si muove in auto.All’interno del punto vendita, i clienti troveranno i reparti gastronomia PENNY, punto caldo, bake off, macelleria PENNY e pasticceria fresca, oltre a tutte le referenze merceologiche PENNY, selezionate con cura per garantire convenienza, qualità e varietà.

PENNY rivolge grande attenzione alla sostenibilità all’interno del suo percorso “VIVIAMO SOSTENIBILE”, garantendo in tutti i suoi nuovi punti vendita le attività di lotta allo spreco alimentare, rispetto per l’ambiente e responsabilità sociale con i partner di valore, parte integrante della storia del brand, con un approccio responsabile e innovativo.

Il team è composto da 8 collaboratori e il nuovo negozio sarà aperto al pubblico dal lunedì al sabato 8:00–20:00, domenica 8:30–13:00 e 15:00–19:00.

Con questa apertura, PENNY raggiunge quota 456 punti vendita in Italia, di cui 108 in Lombardia e 37 nella provincia di Milano, consolidando la sua presenza sul territorio e il legame con le comunità locali.

PENNY Italia

PENNY, discount alimentare del gruppo REWE, è uno dei gruppi commerciali leader sul mercato tedesco ed europeo nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. In Italia, l'insegna nasce nel 1994 e segna un momento di straordinario cambiamento nel mondo del discount italiano, dando inizio al rinnovo del settore grazie alla nuova formula "assortimento di qualità, marca e prezzi bassi”. A livello nazionale, è presente sul territorio con circa 460 punti vendita distribuiti nelle principali regioni d’Italia ed è attualmente in forte crescita, con fatturato per metro quadro superiore alla media di categoria. A livello internazionale, è presente con successo anche in Austria, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania. Obiettivo principale del gruppo è la soddisfazione dei clienti, ai quali garantisce non solo un'ampia scelta di prodotti di qualità a prezzi concorrenziali, ma anche punti vendita accoglienti e confortevoli, per una spesa facile e veloce. Le linee di prodotti a marchio privato PENNY Italia valorizzano il territorio, i regionalismi ed il made-in-italy. L’azienda, con i suoi oltre 5000 dipendenti, di cui donne sono il 62%, porta avanti da anni concrete iniziative di sostenibilità in ambito sociale, nella lotta allo spreco alimentare e nella tutela dell’ambiente. Per ulteriori informazioni: www.penny.it

REWE Group

Nel 1927, 17 cooperative d'acquisto unirono le loro forze e fondarono la "RevisionsverbandderWestkaufgenossenschaften" - o in breve REWE - con l'obiettivo di organizzare collettivamente l'acquisto di cibo. Oggi la cooperativa ha una presenza internazionale e gode di successo sia nel settore della vendita al dettaglio che nel turismo. Come cooperativa con una storia che risale a più di 90 anni, comprendiamo la nostra responsabilità ecologica e sociale nei confronti delle generazioni future. Ci impegniamo a salvaguardare un futuro sostenibile. Il gruppo REWE è leader del commercio e del turismo in Germania e in Europa. Impiega oggi oltre 389.000 dipendenti e ha chiuso il 2023 con un fatturato di oltre 92 miliardi di euro, con oltre 16.000 tra punti vendite e agenzie in tutto il mondo. Le sue linee di vendita comprendono anche supermercati e negozi di beni di consumo gestiti dai marchi REWE, REWE CENTER, REWE CITY, BILLA, dai negozi di toom DIY e, naturalmente, del discount PENNY. Per ulteriori informazioni: https://www.rewe-group.com/en/

Contatti:

