PETRONAS Lubricants International lancia la linea di punta PETRONAS Pro Series per migliorare le prestazioni industriali a livello globale.

La nuova gamma di prodotti, ora più snella, semplifica la scelta delle aziende senza modificare le formule collaudate e ad alte prestazioni.

KUALA LUMPUR, MALESIA - Media OutReach Newswire - 27 aprile 2026 - PETRONAS Lubricants International (PLI) ha annunciato il lancio della PETRONAS Pro Series, la sua nuova linea di prodotti di punta per i lubrificanti industriali, durante un incontro commerciale a Kuala Lumpur. Il lancio segna una tappa fondamentale nell'impegno dell'azienda a promuovere l'efficienza industriale e a sostenere i professionisti che mantengono in movimento le industrie essenziali del mondo.

La nuova PETRONAS Pro Series offre ora una gamma completa di soluzioni basate sulle applicazioni, organizzate in categorie di applicazione, e le prime quattro sono state presentate nell'ambito di questo lancio iniziale. La PETRONAS Pro Series è progettata per consentire ai clienti di scegliere il fluido più adatto in totale sicurezza, garantendo il massimo livello di operatività e la longevità delle attrezzature. La serie include i seguenti prodotti:

PETRONAS ProKomp (compressori): oli ad alta stabilità progettati per mantenere le massime prestazioni e la resistenza termica nei compressori d'aria industriali PETRONAS ProGris (grassi): grassi per impieghi gravosi progettati per resistere a pressioni e temperature estreme negli ambienti più esigenti; PETRONAS ProGear (lubrificanti per trasmissioni): Lubrificanti avanzati che offrono una protezione superiore e una trasmissione di potenza fluida per le scatole del cambio industriali PETRONAS ProHyd (Fluidi idraulici): fluidi di alta qualità ottimizzati per i sistemi idraulici ad alta pressione, che riducono l'usura e mantengono la precisione.

"Con la PETRONAS Pro Series, ribadiamo il nostro impegno nei confronti dei professionisti che alimentano le industrie e verso un futuro industriale più efficiente, affidabile e sostenibile", ha dichiarato Udaya Kumar, amministratore delegato del settore industriale di PETRONAS Lubricants International, in occasione del lancio. Ha aggiunto: "Semplificando la nostra offerta, rendiamo più facile per i nostri partner accedere alla tecnologia di livello mondiale di cui si fidano, consentendo loro di concentrarsi sullo sviluppo delle proprie attività".

La PETRONAS Pro Series va ad ampliare l'ampio portafoglio di lubrificanti di PLI, che serve la mobilità, l'industria e i sistemi energetici del futuro attraverso i suoi marchi principali: PETRONAS Syntium, PETRONAS Sprinta, PETRONAS Urania, PETRONAS Iona, PETRONAS Arbor, PETRONAS Tutela e, da ultimo, PETRONAS Pro.

Ogni prodotto della gamma si basa su PETRONAS Fluid Technology Solutions™, una piattaforma tecnologica proprietaria sviluppata grazie a decenni di ricerca e sviluppo a livello globale e all'esperienza maturata nel mondo degli sport motoristici. Ciò garantisce che l'innovazione che guida le prestazioni sui circuiti più impegnativi del mondo sia adattata per soddisfare le rigorose esigenze delle applicazioni industriali del mondo reale.

Nell'ambito del suo lancio globale graduale, la serie PETRONAS Pro è ora disponibile in India e in Brasile, consentendo ai partner commerciali di iniziare a proporre la gamma potenziata ai propri clienti.

PETRONAS Lubricants International

PETRONAS Lubricants International(PLI) è la divisione globale di produzione e commercializzazione di lubrificanti di PETRONAS, il dinamico gruppo energetico malese. Fondata nel 2008, PLI produce e commercializza una gamma completa di lubrificanti di alta qualità per i settori automobilistico e industriale in oltre 100 mercati internazionali. Con sede a Kuala Lumpur, PLI dispone anche di uffici in tutto il mondo, tra cui Torino, Belo Horizonte, Pechino e Chicago. PLI è il partner tecnico di PETRONAS nel suo impegno con il Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team, occupandosi della progettazione, dello sviluppo e della fornitura delle Fluid Technology Solutions™, che includono lubrificanti, carburanti e fluidi di trasmissione personalizzati per alimentare le Frecce d'Argento.

Siamo un partner all'avanguardia nel settore dell'energia e delle soluzioni che arricchisce la vita delle persone per un futuro sostenibile. Il nostro impegno è quello di condurre e far crescere la nostra attività in modo da contribuire positivamente alla società e all'ambiente.

PLI sta portando avanti un programma di crescita aziendale aggressivo, affermandosi come una delle principali aziende globali nel settore dei lubrificanti all'avanguardia, e fornendo soluzioni su misura per ogni esigenza. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.pli-petronas.com.

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