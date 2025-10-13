Pizzamagna reinventa la Scrocchiarella romana: “La Scrocchia Magna, nuovo formato per la GDO”

Roma, 13 ottobre 2025. La Scrocchiarella romana di Pizzamagna si reinventa, cambia forma, si fa più spessa, ma resta fedele a sé stessa: artigianale, fragrante, fatta con ingredienti selezionati. Gianni Zollo, maestro dell’impasto romano, punta alla grande distribuzione con la sua Scrocchiarella che, per l’occasione, si allinea al classico formato rettangolare.

La Scrocchiarella di Gianni Zollo non è solo un prodotto: è un concept che coniuga tradizione e modernità, pensato per adattarsi con coerenza e identità tanto alla piccola bottega di quartiere quanto agli scaffali della grande distribuzione. Il suo formato versatile, la fragranza unica e la capacità di mantenere intatta l’esperienza dell’autentica pizza romana, la rendono perfetta sia per chi cerca eccellenza artigianale in un contesto gourmet, sia per i consumatori che vogliono qualità e gusto anche nella spesa quotidiana. Ogni morso racconta un equilibrio sapiente tra tecnica e passione, pensato per essere replicabile su larga scala senza mai diventare anonimo.

La nuova Scrocchia Magna nasce per arrivare ovunque, ma senza cedere a compromessi. La forma rettangolare, perfetta per il confezionamento, e il maggiore spessore, studiato per garantire fragranza e tenuta, si adattano al formato GDO ma conservano tutta l’identità di un prodotto artigianale autentico.

"Portare la nostra pizza sugli scaffali della grande distribuzione è una sfida che ci siamo presi sul serio”, afferma Gianni Zollo. “Il nostro obiettivo non è cambiare prodotto, è estendere il pubblico. Vogliamo far arrivare la qualità ovunque, senza perdere un grammo di autenticità”.

La Scrocchia Magna sarà disponibile in confezioni da 1 kg, in una selezione di cinque gusti ispirati alla semplicità e alla forza della tradizione mediterranea: rosmarino, peperoncino, cinque cereali, olive e bianca. Tutte rigorosamente realizzate con lievito madre e condite con olio extravergine d’oliva, senza aromi artificiali né scorciatoie. Solo impasto, forno e passione.

La distribuzione, curata dal marchio Pizzamagna, punta ora ad ampliare in modo strategico la presenza della Scrocchiarella su scala nazionale, attraverso una rete selezionata di catene GDO, punti vendita gourmet e canali horeca evoluti. Un progetto di espansione che non rincorre la quantità, ma valorizza la qualità come leva distintiva. Perché oggi, più che mai, il mercato premia ciò che sa unire autenticità e affidabilità, tradizione e innovazione. La Scrocchia Magna di Gianni Zollo si propone come risposta concreta a questa domanda: un prodotto con radici profonde e una visione contemporanea, capace di parlare a pubblici diversi senza perdere mai la propria identità.

