Classifica FT Masters in Management 2023: SJTU Antai si colloca al 12° posto al mondo e al 1° posto al mondo per occupazione

SHANGHAI, 11 settembre 2023 /PRNewswire/ -- L'11 settembre 2023, il Financial Times ha pubblicato l'elenco dei 100 migliori programmi di Master in Management (MiM) al mondo. L'Antai College of Economics and Management (ACEM) della Shanghai Jiao Tong University (SJTU) si colloca al 12° posto nel mondo e al 2° in Cina, classificandosi tra i primi 50 per 15 anni consecutivi. I sotto-indicatori sono eccellenti, con "Occupato a tre mesi" al primo posto nel mondo; "Servizio di assistenza" al secondo posto (top 10 per 6 anni); "Aumento percentuale dello stipendio" al quinto posto (top 10 per 7 anni); "Soddisfazione complessiva" al quarto posto.

La classifica FT MiM si concentra sulla valutazione dello sviluppo della carriera dei laureati, dell'internazionalizzazione del college, della forza complessiva e della responsabilità sociale. Nel 2023, il sistema di indici di classificazione è stato adattato in base agli ultimi sviluppi delle scuole di business globali, l'Alumni Network della SJTU ACEM si è classificata per la prima volta al 9° posto nel mondo e al 1° posto nella classifica dell'impronta di carbonio nella Cina continentale.

I laureati continuano a essere leader nella competitività globale dello sviluppo della carriera, posizionandosi al quinto posto per l'aumento di stipendio e al 14° per il salario ponderato. L'indice Alumni Network valuta l'effetto di supporto della rete di alumni nell'occupazione, nell'avviamento e nello sviluppo della carriera, classificandosi al 9° posto. Negli ultimi tre anni, il Careers Service Rank è rimasto stabile tra i primi 5 a livello globale. I laureati sono favoriti dai datori di lavoro, come McKinsey, China Securities Regulatory Commission, Orient Securities, E-Fund, Alibaba, ByteDance, ecc...

Il sistema curriculare è completamente allineato con le istituzioni internazionali di prima classe, basato sulla conoscenza e sulla tecnologia della teoria della gestione e della scienza dei sistemi, della matematica, dell'applicazione del computer, ecc... e integrato con le ultime ricerche nei campi correlati. Le lezioni sono tenute da docenti cinesi e internazionali di alto livello. L'ACEM ha anche perfezionato i corsi di frontiera della gestione e ha attribuito importanza alla coltivazione delle capacità tecnologiche degli studenti, come i big data e il deep machine learning.

Negli ultimi anni, l'ACEM ha approfondito la prassi cinese, prendendo come punto di partenza la ricerca industriale e cogliendo il contesto dello sviluppo economico cinese. L'ESG e la neutralizzazione delle emissioni di carbonio sono diventati sempre più importanti. L'ACEM ha investito attivamente elementi intellettuali in queste iniziative. Per quanto riguarda la ricerca scientifica e l'istruzione, l'istituto di ricerca industriale copre 8 settori, tra cui quello delle nuove energie, in cui più di 30 team sono attivi in settori chiave dell'industria nazionale, e i team di facoltà hanno investito nella ricerca corrispondente e offerto corsi relativi all'ESG. Nel 2021 e nel 2022, l'ACEM ha condotto una verifica delle emissioni di gas a effetto serra secondo gli standard internazionali, ha pubblicato il Rapporto sui gas a effetto serra e l'Azione per il clima e ha assunto un impegno a emissioni zero.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2206696/KV_EN.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/classifica-ft-masters-in-management-2023-sjtu-antai-si-colloca-al-12-posto-al-mondo-e-al-1-posto-al-mondo-per-occupazione-301923506.html