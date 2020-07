ZTE Axon 10 Pro 5G, il primo smartphone 5G è stato venduto in Scandinavia

HELSINKI, 5 luglio 2019 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), grande provider internazionale di telecomunicazioni, soluzioni tecnologiche enterprise e consumer per l'internet mobile, partner di Elisa, pioniera nelle telecomunicazioni e servizi digitali, ha venduto ufficialmente il primo smartphone 5G ZTE Axon 10 Pro 5G in Finlandia. Il telefono è stato consegnato personalmente al consumatore da Veli-Matti Mattila, AD di Elisa Corporation, il 3 luglio 2019 nel flagship store Elisa Kulma di Helsinki, il che prova che la Finlandia è ufficialmente entrata nell'era del 5G e il ZTE Axon 10 Pro 5G è il primo smartphone commerciale 5G in Scandinavia, consentendo ai consumatori di acquisire esperienze e servizi 5G unici ed ultra veloci.

Xu Feng, vicepresidente senior di ZTE Corporation e presidente della divisione dispositivi mobili, ha detto: "ZTE è in stretta collaborazione con vettori leader come Elisa per accelerare l'utilizzo commerciale dei dispositivi 5G. Dopo l'annuncio in Europa, Medio Oriente e Cina, il ZTE Axon 10 Pro 5G diventa il primo smartphone commerciale 5G nei paesi nordici, così come in Medio Oriente. Il ZTE Axon 10 Pro 5G soddisferà le aspettative dei consumatori in termini di connessioni ultra veloci 5G, come anche le loro diverse esigenze nella vita di tutti i giorni e sul lavoro con le sue tecnologie all'avanguardia. In ZTE siamo impegnati ad esplorare e soddisfare l'emergente domanda di operatori e consumatori nell'era 5G prossima ventura con le nostre soluzioni end-to-end. Ci aspettiamo che più consumatori provino l'esperienza dei servizi 5G con il nostro smartphone di punta."

Il 5G assicurerà una capacità di trasferimento dati fortemente aumentata, molto più veloce e con più bassa latenza, che significa scenari applicativi più incredibili per i consumatori, che portano ad una vita più smart e ad un lavoro più efficiente, con AR, VR, giochi in cloud, video 4K, live streaming 5G+8K estremamente nitidi, guida autonoma in futuro e ancor più applicazioni. Oltre allo smartphone 5G di punta, ZTE offre anche una serie di terminali 5G diversificati, come il 5G Indoor Router, 5G Outdoor Router, 5G Mobile Wi-Fi Router, 5G Ethernet Box e modulo 5G, e moduli 5G adattati a destinazioni d'uso industriali, che favoriscono la trasformazione digitale dei diversi settori.

Informazioni su ZTE

www.zte.com.cn . ZTE è un provider di sistemi avanzati di telecomunicazioni, dispositivi mobili, e soluzioni di tecnologia enterprise rivolte a consumatori, vettori, aziende e clienti del settore pubblico. Come parte della strategia di ZTE, l'azienda è impegnata a fornire ai clienti innovazioni integrate end-to-end per offrire eccellenza e valore là dove il settore delle telecomunicazioni e quello dell'informatica convergono. Quotata alle borse di Hong Kong e Shenzhen (codice azione H: 0763.HK / codice azione A: 000063.SZ), i prodotti e servizi di ZTE sono venduti ad oltre 500 operatori in più di 160 paesi. ZTE reinveste il 10 percento del proprio fatturato annuo in ricerca e sviluppo ed ha posizioni di leadership in organizzazioni internazionali regolatorie. ZTE è impegnata nella responsabilità sociale ed è membro del Global Compact delle Nazioni Unite. Per maggiori informazioni, si prega di visitare

Contatto media: