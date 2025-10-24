Al Network X 2025, Huawei vince tre premi nel campo delle reti 100% ottiche

PARIGI, 24 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Alla cerimonia Network X 2025, Huawei ha vinto tre premi: Caso d'uso più innovativo nel trasporto ottico, Migliore soluzione di intelligenza artificiale di rete per reti in fibra ottica e Fibra verde eccezionale. Questi riconoscimenti riflettono la solida tecnologia di Huawei, la sua continua innovazione e la sua leadership di mercato nelle reti 100% ottiche.

Huawei continua a essere all'avanguardia nella trasmissione ottica, promuovendo l'innovazione e l'adozione concreta di reti ad altissima velocità. Huawei sta promuovendo innovazioni in tecnologie chiave come la trasmissione ultraveloce 400G/800G e B1T, lo spettro ultra-ampio in banda C+L e la commutazione OXC end-to-end, promuovendo aggiornamenti del settore e superando i limiti di prestazione.

Gli straordinari progressi compiuti da Huawei nelle tecnologie all'avanguardia, come l'interconnessione dei data center a banda ultralarga e la trasmissione senza perdite, stanno accelerando la pianificazione e la collaborazione della potenza di calcolo. Consentendo alle risorse informatiche di muoversi liberamente tra diverse regioni, Huawei contribuisce a garantire una fornitura capillare ed efficiente e a gettare solide basi per una fiorente economia digitale. Grazie alle sue prestazioni eccezionali, Huawei ha vinto ancora una volta il premio "Most Innovative Optical Transport Use Case".

Grazie alle tecnologie intelligenti, Huawei ha completamente aggiornato la sua soluzione Premium Broadband per l'esperienza operativa HBB. Il primo sistema Customer Experience Index (CEI) del settore rende l'esperienza utente misurabile e visibile, risolvendo una sfida di lunga data e aiutando gli operatori a ottimizzare la qualità del servizio. Agendo come "cervello intelligente" del funzionamento della banda larga domestica, HBBMaster sfrutta algoritmi avanzati per diagnosticare automaticamente problemi complessi e fornire soluzioni rapide e attuabili per una migliore esperienza utente. Queste due innovazioni si completano a vicenda, aprendo nuove opportunità di crescita nel mercato della banda larga domestica da mille miliardi di dollari e facendo guadagnare a Huawei il premio di "Best Network AI Solution for Fibre Networks" (Migliore soluzione di intelligenza artificiale di rete per reti in fibra).

Huawei ha compiuto passi da gigante anche nell'efficienza energetica verde e nell'O&M intelligente per le reti di accesso intelligenti, continuando a portare avanti l'innovazione nel settore. Grazie all'innovazione end-to-end nei terminali di linea ottica (OLT), nei terminali di rete ottica (ONT) e nei sistemi di gestione di rete, Huawei è stata insignita del premio "Outstanding Green Fibre" (Fibra verde eccezionale). La piattaforma OLT intelligente di Huawei sfrutta tecnologie di risparmio energetico dinamiche, multilivello e a grana fine per ottimizzare l'efficienza energetica dal livello di traffico al livello di sistema. Ciò riduce significativamente il consumo energetico dei dispositivi inattivi nelle sale apparecchiature, contribuendo a creare reti più ecologiche e a ridurre le emissioni di carbonio. L'ONT di Huawei è in grado di ridurre automaticamente il consumo energetico durante le ore non di punta, senza compromettere l'esperienza utente. È un modo più intelligente per aumentare l'efficienza energetica in casa. Inoltre, il sistema di gestione di Huawei aiuta gli operatori a ottimizzare dinamicamente l'efficienza energetica della rete in base al traffico in tempo reale e allo stato dei dispositivi. Esso consente l'implementazione automatizzata e operazioni raffinate di politiche di risparmio energetico sull'intera rete, guidando le reti ottiche verso un futuro più ecologico ed efficiente.

Dopo aver vinto questi premi, Kim Jin, vicepresidente della linea di prodotti Huawei Optical Business, ha dichiarato: "Huawei continua a impegnarsi per promuovere l'evoluzione delle reti 100% ottiche e portare avanti l'innovazione continua. Guardando al futuro, Huawei continuerà a collaborare con gli operatori globali per cogliere le nuove sfide e opportunità dell'era intelligente, dando il via a una nuova crescita e costruendo insieme un mondo intelligente".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2804489/Huawei_won_awards_all_optical_network_field_Network_X.jpg

