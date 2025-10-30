AliExpress lancia il canale Brand+, offrendo un'ampia selezione di Brand a prezzi accessibili in vista del Saldi 11.11.

MILANO, 30 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- AliExpress, il marketplace internazionale online del Gruppo Alibaba International Digital Commerce, lancia il canale Brand+, offrendo una selezione ancora più ampia di marchi a prezzi accessibili, con autenticazione ufficiale dei prodotti, spedizione gratuita e politiche di protezione del prezzo, per permettere ai consumatori di fare acquisti in tutta sicurezza su AliExpress durante la stagione festiva.

AliExpress sta rapidamente diventando la piattaforma di riferimento per i consumatori che cercano marchi a prezzi accessibili, e il lancio di Brand+ arriva nel momento perfetto per consentire agli utenti di acquistare ancora più prodotti di marca a prezzi competitivi durante la stagione degli acquisti festivi. In esclusiva sul canale Brand+ di AliExpress, il marketplace offre ai propri clienti anche l'impegno sul prezzo "Best Price Guarantee". Grazie a questo servizio, se un cliente trova un articolo identico a un prezzo inferiore su altre piattaforme entro 7 giorni dall'acquisto su AliExpress, può richiedere un rimborso fino a 50 €*. Questa garanzia assicura che i clienti ottengano sempre l'offerta migliore, anche sui prodotti di marca, persino dopo l'acquisto.

La ricerca conferma: AliExpress è la casa dei prodotti di marca a prezzi accessibili

Una ricerca* condotta quest'estate ha rivelato che la grande maggioranza (80%) degli acquirenti AliExpress in Europa considera la piattaforma conveniente, ritiene che il proprio denaro valga di più su AliExpress ed è sorpresa dall'ampia varietà di prodotti disponibili. Una percentuale minore (poco più della metà) degli acquirenti AliExpress in Europa era a conoscenza della possibilità di acquistare prodotti di grandi marchi su AliExpress. La presenza di brand sulla piattaforma è destinata ad aumentare significativamente con il lancio del canale Brand+.

Eric Zhang, Head of AliExpress Europe, ha affermato: 'AliExpress è conosciuta per i prezzi bassi, ma i nostri clienti ci dicono che desiderano una selezione ancora più ampia di prodotti di marca. È esattamente ciò che offre Brand+. E mentre alcune app applicano un sovrapprezzo per i brand, AliExpress è determinata a mantenere prezzi bassi e difficili da battere, anche per i prodotti di marca'.

Una selezione di brand in continua crescita

I marchi presenti su AliExpress spaziano dai nomi internazionalmente riconosciuti a nuovi brand specializzati nelle categorie di tendenza. Esempi di marchi disponibili su AliExpress includono:

Periodo festivo prolungato per gli acquisti

Con il lancio del canale Brand+, gli utenti di AliExpress potranno approfittare di un periodo di saldi più lungo, dall'11 novembre al 3 dicembre, che include sia il periodo dei Saldi 11.11 sia quello del Black Friday.

Informazioni su AliExpress

Lanciata nel 2010, AliExpress è una piattaforma di e-commerce globale dedicata a offrire un'esperienza di acquisto migliore a centinaia di milioni di consumatori in oltre 200 Paesi e regioni. Oltre alla versione in inglese, la piattaforma AliExpress è disponibile in altre 15 lingue. AliExpress fa parte di Alibaba International Digital Commerce Group.

Metodologia della ricerca: Lo studio è stato condotto da Censuswide su un campione di 1.501 persone nel Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Spagna e Polonia (di età pari o superiore a 18 anni, rappresentativo a livello nazionale). Il periodo di rilevazione è stato dal 2 al 7 luglio 2025.Censuswide opera nel rispetto e in conformità con il codice di condotta della Market Research Society (MRS) e dei principi ESOMAR, ed è inoltre membro del British Polling Council.

