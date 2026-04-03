Alla Milano Design Week 2026 debutta la Flamingo Estate Bathhouse di Kohler, un santuario del benessere ispirato dalla natura

MILANO, 3 aprile 2026 /PRNewswire/ -- Kohler, in collaborazione con Richard Christiansen, fondatore di Flamingo Estate, presenta in occasione della Milano Design Week un'installazione multisensoriale che invita i visitatori a immergersi in un mondo primordiale in cui architettura, paesaggio e quiete sono concepiti come un'unica esperienza interdipendente, in grado di fungere da tramite per la contemplazione e il rinnovamento.

Ambientata nel cortile del Padiglione d'Arte Contemporanea durante il Fuorisalone, l'esposizione è dominata da un audace bagno termale di ispirazione brutalista. Il progetto prende spunto dal design dell'imponente bagno termale immerso nelle colline californiane della proprietà Flamingo Estate e presenta una nuova interpretazione di un'iconica vasca freestanding in ghisa smaltata di Kohler, rivestita da un vero e proprio guscio metallico, qui presentata in una suggestiva versione in rame.

L'elemento centrale, di grande impatto, presenta una palette di colori da metalli patinati e superfici primarie, come se emergesse spontaneamente dall'ambiente circostante anziché essere stato imposto sullo stesso. Emergendo da un prato di fiori selvatici incontaminati, l'installazione riflette una filosofia progettuale incentrata sulla reciprocità con la natura.

La Flamingo Estate Bathhouse di Kohler trasforma il rito del bagno in un'esperienza rigenerante e in uno spazio di raccoglimento e rifugio: un luogo che rallenta il corpo, calma la mente e amplifica la percezione della luce, dell'acqua e della materia. L'elemento centrale è la nuova vasca da bagno in ghisa smaltata Reverie di Kohler, caratterizzata da un vero e proprio guscio in rame, che unisce precisione architettonica e ricchezza materica, rinnovando un materiale tradizionale ed espandendo al contempo il suo linguaggio progettuale. Il bagno diventa il cuore luminoso dello spazio: le sue superfici calde catturano la luce del sole filtrata da ampie vetrate colorate, mentre 200 candele firmate Flamingo Estate rivestono le pareti, esaltando i riflessi e accentuando un senso di pacata riflessione.

La forma rivestita di rame presentata a Milano racchiude i 153 anni di autentica maestria artigianale di Kohler e segna al contempo un capitolo nuovo e audace nell'innovazione dei materiali, dove le tecniche tradizionali di formatura, saldatura e finitura, eseguite a mano, incontrano l'arte contemporanea per tracciare il futuro del design per il bagno.

Nel giardino selvatico sono disseminate quattro vasche per impollinatori, elementi unici nel loro genere, un concetto ideato da Christiansen, progettato da Kohler e realizzato nella sua storica fonderia in Wisconsin, negli Stati Uniti. Ciascuna vasca, dalla forma originale, estende la narrazione dell'installazione basata sul rapporto di reciprocità tra artigianato umano e mondo naturale, trasformandosi in rifugio per uccelli, api e altre specie impollinatrici. Attraverso materiali pensati per durare e gesti che favoriscono la biodiversità, queste vasche per impollinatori riflettono la visione condivisa di Kohler e Flamingo Estate: uno stile di vita sostenibile e il benessere nascono quando il design rispetta i ritmi, le esigenze e l'intelligenza poetica della natura.

L'ambiente collaborativo e immersivo sottolinea la passione per l'artigianato, la cultura e un modo di abitare che trova nella sobrietà il segreto per la sostenibilità e nella comunione con la natura un modo per conseguire un benessere duraturo.

L'installazione Flamingo Estate Bathhouse di Kohler sarà presentata durante il FuoriSalone presso il Padiglione d'Arte Contemporanea, Via Palestro 14, 20121 Milano, Italia. L'installazione sarà aperta al pubblico da martedì 21 aprile a domenica 26 aprile, nei seguenti orari: martedì, 12:00 – 19:00; mercoledì, 12:00 – 16:00 e 20:00 – 22:00; da giovedì a sabato, 12:00 – 22:00; domenica, 12:00 – 18:00.

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Informazioni su Kohler Co.Da oltre 150 anni, Kohler Co. è leader mondiale nel design all'avanguardia e nell'innovazione. Impegnata a migliorare la qualità della vita, l'azienda propone prodotti e soluzioni che favoriscono uno stile di vita elegante, salutare e sostenibile. La sua offerta comprende prodotti per la cucina e il bagno, arredamento di lusso, rivestimenti e illuminazione; prodotti e servizi per il benessere; esperienze di ospitalità di lusso e importanti campionati di golf. Fondata nel 1873, Kohler Co., è una società a capitale privato con sede a Kohler, in Wisconsin. L'azienda sviluppa anche soluzioni sostenibili volte a migliorare la qualità della vita delle generazioni presenti e future. La sua piattaforma "Innovation for Good" affronta sfide urgenti, come l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari sicuri, con prodotti e servizi innovativi destinati alle comunità svantaggiate. David Kohler ricopre il ruolo di presidente e amministratore delegato e rappresenta la quarta generazione della famiglia Kohler a guida dell'azienda.

Informazioni su FlamingoEstate Situata sin dagli anni '40 sulle colline di Los Angeles, Flamingo Estate è stata, nel corso della sua storia, un'enclave edonistica dedicata al culto del sole, alle mitologie popolari e alle pratiche psichedeliche: un paradiso segreto di alchimie spontanee nella Città degli Angeli. Oggi, Flamingo Estate è la sede di Richard Christiansen e, nello spirito delle sue origini, rappresenta una celebrazione radicale del piacere che nasce dal giardino. Qui si coltivano con cura i doni più selvaggi e preziosi di Madre Natura, in un momento storico in cui sono più necessari che mai. A supporto dell'idea che Madre Natura rappresenti la vera autentica forma di lusso, l'approvvigionamento si basa su ingredienti rari, provenienti da oltre 125 aziende agricole e collaboratori. Al posto di ingredienti di base, l'obiettivo è quello di avvicinarsi il più possibile alla materia prima naturale, garantendo al contempo la tracciabilità di ogni ingrediente fino ad arrivare all'agricoltore che lo ha prodotto. Il risultato è la creazione di rituali ricchi di nutrienti per il piacere quotidiano, con Madre Natura che funge da guida.

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Kohler PR | Jillian.rosone@kohler.comSutton Communications | Kohler@suttoncomms.com

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