Amflow annuncia la disponibilità commerciale di due dei suoi modelli più attesi

Amflow TL ora disponibile per l'acquisto a livello globale e Amflow PR ora disponibile negli Stati Uniti.

SHENZHEN, Cina, 26 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Amflow, il marchio di biciclette orientato all'innovazione che persegue la fusione perfetta tra tecnologia e meccanica, annuncia oggi la disponibilità a livello globale dell'Amflow TL Carbon, la sua prima e-bike da turismo per tutti i terreni, e la disponibilità negli Stati Uniti dell'Amflow PR, il primo modello di eMTB di Amflow dotato di batteria rimovibile per una maggiore autonomia.

Amflow TL Carbon

Alimentata dal motore Avinox M2, Amflow TL Carbon è una SUV e-bike completamente equipaggiata per ogni scenario di guida, che offre 125 Nm di coppia massima per supportarti in qualsiasi tipo di uscita. Con un peso totale della bici di soli 22,6 kg, Amflow TL può trasportare fino a 200 kg di peso complessivo, inclusi la bici, i carichi sul portapacchi anteriore e posteriore e il ciclista.

La serie Amflow PR Carbon

La serie Amflow PR Carbon, proposta in due allestimenti, supporta la rimozione della batteria per la ricarica e la sostituzione rapida, e introduce la prima batteria Avinox rimovibile da 800 Wh ad alta capacità. Con un peso di soli 4 kg, combina un'elevata capacità con un peso ridotto per un'autonomia fino a 158 km*. Il design con batteria rimovibile amplia l'autonomia di un viaggio e ti permette di ricaricare la batteria rimossa invece di portare tutta la bici all'interno per collegarla alla presa di corrente. Rimuovere la batteria quando la bici è parcheggiata aiuta anche a scoraggiare i furti. Amflow PR Carbon è alimentata dal nuovo motore Avinox M2, che eroga fino a 125 Nm di coppia, mentre Amflow PR Carbon Pro è dotata del nuovo motore Avinox M2S con fino a 150 Nm di coppia.

Prezzo e disponibilità

Amflow TL Carbon è disponibile da oggi in tutto il mondo e può essere acquistata dal sito web ufficiale Amflow e dai rivenditori locali autorizzati ufficiali elencati qui: https://www.amflowbikes.com/test-ride Il prezzo è di 3499 € in Italia.

In precedenza disponibili in altre regioni, Amflow PR Carbon Pro e Amflow PR Carbon sono oggi disponibili per gli acquirenti negli Stati Uniti dal sito ufficiale Amflow e dai rivenditori locali autorizzati ufficiali elencati qui: https://www.amflowbikes.com/test-rideAmflow PR Carbon e Amflow PR Carbon Pro hanno un prezzo di 4499 € e 5899 € in Italia.

Per ulteriori informazioni sui modelli Amflow, visita: https://www.amflowbikes.com

*Autonomia misurata su una strada asfaltata e pianeggiante con un ciclista di 80 kg su Amflow PR Carbon (800 Wh). I test sono stati condotti in modalità di assistenza Eco a una cadenza di 65 rpm e a una velocità di 21 km/h, con impostazioni di assistenza predefinite. L'autonomia effettiva dipende da fattori come la temperatura e la velocità del vento. I risultati possono variare.

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