Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annuncia che le partecipazioni in ETH hanno raggiunto 6,02 milioni di token e che il valore complessivo delle disponibilità in criptovalute, liquidità e titoli negoziabili ammonta a 17,4 miliardi di dollari

Bitmine detiene il 4,9% dell'offerta complessiva di ETH, pari a 122,1 milioni di token

In soli 15 mesi, Bitmine ha raggiunto il 99% dell'obiettivo «Alchemy of 5%»

Tom Lee terrà il keynote alla conferenza Token2049 il 7 ottobre 2026 a Singapore

Bitmine è stata inclusa nel Russell 1000 Large-cap Index il 26 giugno 2026

Le azioni privilegiate di Serie A di Bitmine sono negoziate al NYSE con il simbolo BMNP

Bitmine ha 5.067.309 ETH in staking, per un valore di 13,8 miliardi di dollari calcolato a 2.726 dollari per ETH. MAVAN (Made in America VAlidator Network) rappresenta una piattaforma di riferimento per lo staking di Ethereum destinata a BMNR e agli investitori istituzionali

Bitmine detiene una partecipazione da 117 milioni di dollari in Eightco (NASDAQ: ORBS), una delle poche società quotate al mondo che offrono agli investitori un'esposizione indiretta a OpenAI

Il valore complessivo delle disponibilità di Bitmine in criptovalute, liquidità, titoli negoziabili e investimenti «moonshot» ammonta a 17,4 miliardi di dollari e comprende 6,02 milioni di ETH, liquidità e titoli negoziabili per 643 milioni di dollari, oltre ad altre criptovalute

Bitmine continua a essere sostenuta da un gruppo di investitori istituzionali di primo piano, tra cui Cathie Wood di ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital e l'investitore privato Thomas «Tom» Lee, a sostegno dell'obiettivo della società di acquisire il 5% dell'offerta di ETH

NORWALK, Connecticut, 7 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) («Bitmine» o la «Società»), società attiva nell'ecosistema Bitcoin ed Ethereum e focalizzata sull'accumulo di criptovalute come investimento di lungo termine, ha annunciato oggi che il valore complessivo delle proprie disponibilità in criptovalute, liquidità, titoli negoziabili e investimenti «moonshot» ammonta a 17,4 miliardi di dollari.

Alle 18:30 ET del 4 ottobre 2026, le partecipazioni in criptovalute della Società comprendono 6.016.414 ETH al prezzo di 2.726 per ETH (fonte Coinbase NASDAQ: COIN), 214 Bitcoin (BTC), una partecipazione da 180 milioni di dollari in Beast Industries, una partecipazione da 117 milioni di dollari in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS), classificata tra gli investimenti «moonshot», e liquidità e titoli negoziabili per un totale di 643 milioni di dollari. Le partecipazioni in ETH di Bitmine rappresentano il 4,9% dell'offerta complessiva di Ethereum, pari a 122,1 milioni di ETH.

«Crediamo che mentre le criptovalute entrano in un ciclo che consideriamo un mercato rialzista, ciò che è degno di nota è la sovraperformance del prezzo azionario di Bitmine rispetto all'ETH durante il mercato ribassista del 2025-2026. Nei primi 9 mesi del 2026, ETH è diminuito del 10%, mentre BMNR è scesa del 3%, equivalente a una sovraperformance di 731 punti base», ha dichiarato Thomas «Tom» Lee, presidente di Bitmine.

«A nostro avviso, la performance dell'azione BMNR riflette l'impegno della Società ad ottimizzare il rendimento degli azionisti. E questo è stato da noi realizzato attraverso molti interventi, tra cui l'esecuzione del più grande riacquisto di sempre di azioni con tesoreria in criptovalute, acquistando 21 milioni di azioni solo nel 2026», ha proseguito Lee.

«La sovraperformance di ETH di 6.832 punti base rispetto all'S&P 500 nel 3T26 è degna di nota se si considerano i sostanziali venti contrari macroeconomici che sono emersi nel trimestre, tra cui una Fed "aggressiva", l'aumento del petrolio, l'incremento dei rendimenti obbligazionari globali e il generale inasprimento delle condizioni finanziarie. Da inizio trimestre, ETH ha registrato una sovraperformance di 6.832 punti base, distanziando altri asset macro», ha dichiarato Lee.

Tom Lee terrà inoltre il keynote alla conferenza Token2049 il 7 ottobre alle 10:00 presso il Marina Bay Sands a Singapore. Il keynote di 20 minuti fa parte di Token2049, la più grande conferenza al mondo dedicata alle criptovalute. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web della conferenza Token2049.

«Nell'ultima settimana abbiamo acquistato 15.112 ETH. Nessuna società quotata al mondo può vantare una continuità negli acquisti di criptovalute paragonabile a quella di Bitmine. Bitmine ha acquistato ETH ogni settimana dall'avvio della propria ETH Treasury Strategy, il 30 giugno 2025», ha dichiarato Lee.

Bitmine rilascerà il più recente Messaggio del Presidente per il mese di ottobre 2026 questa settimana. Il titolo del Messaggio è «Il ciclo rialzista delle criptovalute è in corso e potrebbe trattarsi del più significativo mai osservato».

All'inizio del 2026, Bitmine ha lanciato MAVAN, acronimo di Made in America VAlidator Network, la propria piattaforma di staking di livello istituzionale. Inizialmente sviluppata per supportare la tesoreria in Ethereum di Bitmine, MAVAN è stata successivamente ampliata per servire investitori istituzionali, società di custodia e partner dell'ecosistema alla ricerca di un'infrastruttura di staking di livello professionale. Una parte degli ETH detenuti da Bitmine è già in staking sulla piattaforma MAVAN.

Al 4 ottobre 2026, Bitmine aveva complessivamente 5.067.309 ETH in staking, per un valore pari a 13,8 miliardi di dollari, calcolato a 2.726 dollari per ETH. «Bitmine ha messo in staking più ETH di qualsiasi altra entità al mondo. A regime, quando tutti gli ETH di Bitmine saranno messi in staking tramite MAVAN e i suoi partner, le ricompense da staking previste ammonteranno a 431 milioni di dollari su base annualizzata, sulla base di un rendimento BMNR a 7 giorni del 2,63%», ha dichiarato Lee.

«I ricavi annualizzati derivanti dallo staking sono attualmente stimati in 363 milioni di dollari. I 5,1 milioni di ETH in staking rappresentano l'84% dei 6,02 milioni di ETH detenuti da Bitmine. Le attività di staking gestite direttamente da Bitmine hanno generato un rendimento a 7 giorni pari al 2,63% su base annualizzata», ha proseguito Lee.

Bitmine è uno dei titoli più scambiati negli Stati Uniti. Secondo i dati di Fundstrat, il titolo ha registrato un volume medio giornaliero di scambi pari a 827 milioni di dollari (media a 5 giorni, al 2 ottobre 2026), classificandosi al 125° posto negli Stati Uniti, dietro a Bristol-Myers Squibb Co (124° posto) e davanti a Schlumberger NV (126° posto) tra i 5.704 titoli quotati negli Stati Uniti (statista.com e ricerca di Fundstrat).

Le disponibilità di criptovalute di Bitmine la collocano al primo posto tra le società con una tesoreria in Ethereum al mondo e al secondo posto tra le tesorerie crypto a livello globale, dietro a Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), che secondo quanto riportato detiene 847.666 BTC per un valore di circa 78 miliardi di dollari. Bitmine rimane la maggiore società al mondo per consistenza della tesoreria in Ethereum.

Il management di Bitmine ritiene che il GENIUS Act e il Project Crypto della Securities and Exchange Commission (SEC) possano avere sui servizi finanziari nel 2026 un impatto trasformativo paragonabile a quello dell'intervento statunitense del 15 agosto 1971, che pose fine al sistema di Bretton Woods e sganciò il dollaro statunitense dalla convertibilità in oro 55 anni fa. L'evento del 1971 rappresentò il catalizzatore della modernizzazione di Wall Street, contribuendo alla nascita dei grandi protagonisti della finanza e delle infrastrutture finanziarie e di pagamento che conosciamo oggi. Questi si sono poi rivelati investimenti più redditizi dell'oro.

Il messaggio del Presidente è disponibile qui:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La presentazione dei risultati dell'intero esercizio fiscale 2025 e la presentazione societaria sono disponibili qui: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Per ricevere aggiornamenti, è possibile registrarsi qui: https://Bitminetech.io/contact-us/

Informazioni su Bitmine

Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR), insieme alle proprie controllate («Bitmine» o la «Società»), è un'azienda attiva nelle infrastrutture tecnologiche blockchain e opera nei servizi istituzionali di staking e validazione di asset digitali, nel mining di Bitcoin e nella gestione strategica di asset digitali. In qualità di principale società al mondo con una tesoreria in Ethereum, adotta una strategia innovativa di gestione degli asset digitali destinata agli investitori istituzionali e agli investitori nei mercati regolamentati. La Società fornisce infrastrutture di staking e validazione di livello istituzionale, attraverso le quali genera ricompense da staking e ricavi derivanti dalla validazione, oltre a svolgere attività di mining di Bitcoin. Bitmine detiene strategicamente asset digitali e genera rendimenti su tali disponibilità a sostegno della liquidità e della raccolta di capitale. Dal 2025, la Società ha ampliato le proprie capacità infrastrutturali nel settore blockchain, includendo lo sviluppo e l'implementazione di MAVAN, la propria piattaforma istituzionale di staking e validazione. Le attività della Società comprendono inoltre investimenti in opportunità blockchain in fase iniziale, ad alto potenziale, nonché servizi accessori di mining, gestione di infrastrutture e consulenza.

Per altre informazioni, segui Bitmine su X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Avvertenza sulle dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni che costituiscono «dichiarazioni previsionali» ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995, e successive modifiche. Le dichiarazioni previsionali comprendono tutte le dichiarazioni che non hanno natura esclusivamente storica e possono generalmente essere identificate dall'uso di termini quali «si attende», «proietta», «intende», «pianifica», «crede», «si aspetta», «stima», «può», «potrà», «potrebbe», «dovrebbe», «ritiene» o espressioni analoghe. In particolare, il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali riguardanti: (i) l'obiettivo della società di acquisire il 5% dell'offerta complessiva di ETH, nell'ambito dell'iniziativa «Alchemy of 5%»; (ii) la strategia della Società relativa all'accumulo e alla gestione di asset digitali in tesoreria, incluse le dichiarazioni riguardanti gli acquisti settimanali continuativi di ETH e il posizionamento della Società come maggiore tesoreria in ETH al mondo; (iii) le attività di staking della Società, incluse le ricompense annualizzate di staking di ETH stimate in circa 431 milioni di dollari a regime e i ricavi annualizzati da staking attualmente stimati in circa 363 milioni di dollari; (iv) l'espansione di MAVAN per servire investitori istituzionali, società di custodia e partner dell'ecosistema; (v) le convinzioni del management in merito alle condizioni del mercato delle criptovalute e alla sovraperformance del prezzo azionario rispetto a ETH; (vi) la performance relativa di ETH rispetto all'indice S&P 500 e ad altri asset macro; (vii) la convinzione del management secondo cui il GENIUS Act e il Project Crypto della SEC potrebbero avere un impatto trasformativo sui servizi finanziari; e (viii) le dichiarazioni relative al valore delle disponibilità della Società in criptovalute, liquidità, titoli negoziabili e investimenti «moonshot».

Tali dichiarazioni previsionali comportano rischi e incertezze significativi che potrebbero determinare risultati effettivi sostanzialmente diversi da quelli espressi o implicitamente indicati. Tra i fattori che potrebbero determinare o contribuire a tali differenze figurano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'estrema volatilità e imprevedibilità dei prezzi degli asset digitali, inclusi ETH e Bitcoin; la dipendenza della Società da fonti terze per la determinazione dei prezzi e dai valori di mercato riportati, che possono fluttuare in modo significativo; le variazioni delle condizioni di mercato che influenzano il prezzo e i volumi di negoziazione dei titoli della Società; la capacità della Società di attuare con successo la propria strategia di acquisizione di asset digitali e raggiungere i propri obiettivi di accumulo di ETH, compreso l'obiettivo «Alchemy of 5%», la capacità della Società di finanziare le proprie attività operative e l'espansione di MAVAN; i rischi operativi, di sicurezza e tecnologici connessi alle attività di staking e validazione della Società, inclusi i guasti di rete, eventi di slashing, violazioni della cybersicurezza e modifiche ai protocolli; il rischio che i rendimenti, le ricompense e i ricavi effettivi dello staking differiscano in misura significativa dagli importi previsionali; la concorrenza nel settore della tesoreria di asset digitali, dello staking e del mining; la dipendenza della Società da figure chiave; gli sviluppi normativi riguardanti gli asset digitali, la tecnologia blockchain e le attività di staking, compresa l'eventuale approvazione definitiva, attuazione e interpretazione del GENIUS Act e di altre proposte legislative; le iniziative della SEC, della CFTC e di altri organismi di regolamentazione; i rischi connessi agli investimenti «moonshot» della Società, inclusi quelli in Eightco Holdings e Beast Industries; i fattori macroeconomici, tra cui inflazione, tassi di interesse e condizioni economiche generali; eventuali modifiche al protocollo Ethereum; la performance dei fornitori terzi di servizi, degli exchange, delle società di custodia e dei partner di staking; nonché gli altri fattori di rischio descritti nei documenti presentati dalla Società presso la SEC.

Le dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa si basano sulle informazioni a disposizione del management alla data del presente comunicato e riflettono le attuali aspettative, stime e convinzioni del management in merito a eventi futuri. I risultati effettivi potrebbero differire in misura significativa da quelli espressi o impliciti per effetto dei fattori sopra descritti e di quelli riportati nella sezione «Risk Factors» dell'Annual Report della Società su Form 10-K relativo all'esercizio chiuso al 30 settembre 2025, depositato presso la SEC il 21 novembre 2025, nei Quarterly Reports della Società su Form 10-Q e negli altri documenti depositati dalla Società presso la SEC, come eventualmente modificati o aggiornati nel tempo. Copie di tali documenti sono disponibili su www.sec.gov e su https://Bitminetech.io/investor-relations/. La Società invita i lettori a non fare eccessivo affidamento sulle dichiarazioni previsionali, che riflettono esclusivamente le circostanze esistenti alla data in cui vengono formulate. Bitmine declina espressamente qualsiasi obbligo di aggiornare o rivedere dichiarazioni previsionali, salvo quanto previsto dalla legge applicabile.

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