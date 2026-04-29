Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annuncia che le partecipazioni in ETH raggiungono i 5,078 milioni di token e che le partecipazioni totali in criptovalute e contanti ammontano a 13,3 miliardi di dollari

Bitmine possiede oltre il 4,21% dell'offerta totale di ETH, pari a 120,7 milioni

Bitmine ha raggiunto l'84% dell'obiettivo "Alchemy of 5%" in soli 10 mesi

Ethereum continua a beneficiare del duplice vento favorevole della tokenizzazione di Wall Street sulla blockchain e della crescente necessità di blockchain pubbliche e neutrali da parte dei sistemi di IA agentica

Bitmine è passata dal NYSE American al New York Stock Exchange ("NYSE") a partire dal 9 aprile 2026

Bitmine detiene 3.701.589 ETH in staking, che rappresentano 8,8 miliardi di dollari a 2.369 dollari per ETH

MAVAN (Made in America VAlidator Network) è una delle principali destinazioni di staking Ethereum per BMNR e investitori istituzionali, con un'attenzione particolare alla sicurezza, alle prestazioni e alla resilienza

Bitmine possiede 91 milioni di dollari di Eightco (NASDAQ: ORBS), attualmente uno dei pochi titoli quotati in borsa al mondo che offre agli investitori un'esposizione diretta a OpenAI

Bitmine Crypto + totale disponibilità in contanti + "Moonshots" ammontano a 13,3 miliardi di dollari, inclusi 5,078 milioni di token ETH, totale in contanti pari a 940 milioni di dollari e altre disponibilità in criptovalute

Bitmine è leader nel settore delle tesorerie crittografiche sia per la velocità con cui aumenta il valore patrimoniale netto per quota in criptovaluta sia per l'elevata liquidità di negoziazione del titolo BMNR

Bitmine è il 129° titolo più scambiato negli Stati Uniti, con un volume di scambi giornaliero di 845 milioni di dollari (media su 5 giorni)

Bitmine continua a essere sostenuta da un gruppo di investitori istituzionali di prim'ordine tra cui Cathie Wood di ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital e l'investitore privato Thomas "Tom" Lee a sostegno dell'obiettivo di Bitmine di acquisire il 5% di ETH

NORWALK, Connecticut, 29 aprile 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" o la "Società"), una società Bitcoin ed Ethereum specializzata nell'accumulo di criptovalute per investimenti a lungo termine, ha annunciato oggi che le sue partecipazioni in criptovalute + liquidità totale + "moonshots" ammontano complessivamente a 13,3 miliardi di dollari.

La Società ha recentemente annunciato il passaggio dal NYSE American al New York Stock Exchange ("NYSE") a partire dal 9 aprile 2026. Le azioni ordinarie della Società continuano a essere negoziate con il simbolo "BMNR".

Alle 16:00 ET del 26 aprile 2026, le partecipazioni in criptovalute della Società comprendono 5.078.386 ETH al prezzo di 2.369 dollari per ETH (NASDAQ: COIN), 200 Bitcoin (BTC), una partecipazione di 200 milioni di dollari in Beast Industries e una di 91 milioni di dollari in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshot"), e una liquidità totale pari a 940 milioni di dollari. Le partecipazioni in ETH di Bitmine rappresentano il 4,21% dell'offerta di ETH (pari a 120,7 milioni di ETH).

"La scorsa settimana le partecipazioni in ETH di Bitmine hanno superato i 5 milioni", ha dichiarato Thomas "Tom" Lee, Presidente di Bitmine. "Ciò rappresenta una tappa importante, in quanto la Società si avvicina all'acquisizione del 5% dell'offerta totale di ETH. E questo ritmo di accumulo è straordinario: solo 10 mesi per raggiungere i 5 milioni".

"Diversi risultati recenti, tra cui l'ultima ricerca condotta da Etherealize, affermano che ETH sia una 'riserva di valore' e che verrà utilizzato come garanzia, dato che gli asset digitali sono sempre più utilizzati nelle transazioni finanziarie. Questo nuovo ruolo per l'ETH è stato sicuramente dimostrato dalle prestazioni superiori alla media dall'inizio della guerra con l'Iran. "Dall'inizio della guerra, ETH ha sovraperformato l'indice S&P 500 di 1.696 punti base e rimane l'asset con la migliore performance al mondo (escluso il prezzo del petrolio greggio)", ha dichiarato Lee.

"Ethereum continua a beneficiare del duplice vento favorevole della tokenizzazione di Wall Street sulla blockchain e della crescente necessità di blockchain pubbliche e neutrali da parte dei sistemi di IA agentica. A nostro avviso, riveste una grande importanza il fatto che ETH sia la miglior 'riserva di valore in tempo di guerra' e che sia l'asset leader dall'inizio della guerra", ha dichiarato Lee.

"Bitmine ha mantenuto un ritmo accelerato di acquisti di ETH in ciascuna delle ultime quattro settimane, poiché il nostro scenario di base prevede che ETH si trovi nelle fasi finali del "mini-inverno delle criptovalute". Nell'ultima settimana, abbiamo acquistato 101.901 ETH, il ritmo di acquisti più elevato dalla settimana del 15 dicembre 2025", ha affermato Lee.

Di recente, Bitmine ha lanciato MAVAN (Made in America VAlidator Network), la piattaforma di staking di livello istituzionale. Sebbene sia stata originariamente sviluppata per supportare il tesoro Ethereum di Bitmine, MAVAN intende ampliarsi per raggiungere investitori istituzionali, custodi e partner dell'ecosistema alla ricerca della migliore infrastruttura di staking. Una parte degli ETH di Bitmine è già in staking sulla piattaforma MAVAN.

Al 26 aprile 2026, il totale di ETH in staking su Bitmine ammonta a 3.701.589 (8,8 miliardi di dollari al prezzo di 2.369 dollari per ETH). "Bitmine detiene il maggior volume di ETH in staking di qualsiasi altra entità al mondo. Su larga scala (quando l'ETH di Bitmine è interamente messo in staking da MAVAN e dai suoi partner di staking), il rendimento previsto dallo staking di ETH è di 363 milioni di dollari all'anno (utilizzando un rendimento BMNR a 7 giorni del 3,033%)", ha dichiarato Lee.

"I ricavi annualizzati da staking sono ora pari a 264 milioni di dollari. E questi 3,7 milioni di ETH rappresentano circa il 73% dei 5,08 milioni di ETH detenuti da Bitmine. Il CESR (Composite Ethereum Staking Rate, gestito da Quatrefoil) è del 3,028%, mentre le operazioni di staking di Bitmine hanno generato un rendimento su 7 giorni del 3,033% (su base annua)" ha proseguito Lee.

La holding in criptovalute Bitmine è al primo posto delle tesorerie Ethereum e al 2° posto delle tesorerie globali, dietro a Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), che secondo quanto riferito possiede 780.897 BTC per un valore di 58,2 miliardi di dollari. Bitmine si conferma la più grande riserva di ETH al mondo.

Bitmine è uno dei titoli più scambiati negli Stati Uniti. Secondo i dati di Fundstrat, il titolo ha registrato un volume medio giornaliero di negoziazioni pari a 845 milioni di dollari (media a 5 giorni, al 24 aprile 2026), classificandosi al 129° posto negli Stati Uniti, dietro Nike Inc (128° posto) e davanti a Comfort Systems USA (130° posto) tra 5.704 titoli quotati negli Stati Uniti (statista.com e ricerca di Fundstrat).

Il GENIUS Act e il Project Crypto della Securities and Exchange Commission ("SEC") rappresentano, per i servizi finanziari, una trasformazione pari a quella determinata dall'azione intrapresa dagli Stati Uniti il 15 agosto 1971, che pose fine al sistema di Bretton Woods e al gold standard del dollaro statunitense 54 anni fa. Questo evento del 1971 fu il catalizzatore della modernizzazione di Wall Street, dando vita agli iconici titani di Wall Street e alle infrastrutture finanziarie e di pagamento odierne. Tali investimenti si sono rivelati più efficaci dell'oro.

Il messaggio del Presidente è disponibile qui:https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La presentazione degli utili dell'intero esercizio 2025 e la presentazione aziendale sono disponibili qui: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Per tutti gli aggiornamenti, è possibile registrarsi all'indirizzo: https://Bitminetech.io/contact-us/

Informazioni su BitmineBitmine (NYSE: BMNR) è un miner di Bitcoin con attività negli Stati Uniti. L'azienda sta utilizzando il capitale in eccesso per diventare la principale società di tesoreria Ethereum al mondo, con una strategia innovativa di asset digitali per investitori istituzionali e partecipanti al mercato pubblico. Guidata dalla filosofia "alchemy of 5%", la Società si impegna a utilizzare ETH come principale asset di riserva di tesoreria, sfruttando attività a livello di protocollo nativo, tra cui meccanismi di staking e finanza decentralizzata. Nel 2026, la società ha lanciato MAVAN (Made-in America VAlidator Network), un'infrastruttura di staking dedicata per gli asset Bitmine.

Per ulteriori dettagli, seguiteci su X:https://x.com/bitmnr https://x.com/fundstrat

Dichiarazioni previsionaliIl presente comunicato stampa contiene dichiarazioni che costituiscono "dichiarazioni previsionali". Le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa che non sono puramente storiche sono dichiarazioni previsionali che comportano rischi e incertezze. Questo documento contiene specificatamente dichiarazioni previsionali relative a: (i) i progressi e il raggiungimento degli obiettivi della Società in merito all'acquisizione di ETH, compresa l'iniziativa "Alchemy of 5%" e il valore a lungo termine di Ethereum; (ii) le convinzioni della Società riguardo alla performance di Ethereum rispetto ad altre attività, compresa la sua definizione come "riserva di valore in tempi di crisi" e la sua performance durante eventi geopolitici; (iii) le aspettative della Società riguardo allo stato attuale e alla traiettoria futura del mercato delle criptovalute, comprese le dichiarazioni secondo cui l'ETH potrebbe trovarsi nelle "fasi finali del mini-inverno delle criptovalute"; (iv) la crescita e il progresso continui della strategia di tesoreria Ethereum della Società e i benefici che ne derivano per la Società; (v) il programma di riacquisto di azioni della Società, comprese le dichiarazioni relative alle azioni che vengono scambiate al di sotto del valore intrinseco, la capacità della Società di ritirare azioni ordinarie in modo da accrescere il valore azionario e l'esecuzione dei riacquisti tramite operazioni sul mercato aperto; (vi) la strategia di accumulo di asset digitali della Società e le operazioni di staking, compreso MAVAN, la sua espansione per servire investitori istituzionali, custodi e partner dell'ecosistema, nonché i ricavi e i premi annuali previsti dallo staking; (vii) dichiarazioni relative ai vantaggi della tokenizzazione di Wall Street sulla blockchain e dei sistemi di IA agentica che utilizzano blockchain pubbliche; (viii) aspettative relative al potenziale impatto degli sviluppi normativi, tra cui il GENIUS Act e il Progetto Crypto della SEC, sui servizi finanziari e sulle risorse digitali; e (ix) la flessibilità finanziaria della Società a sostegno delle proprie operazioni di tesoreria e dell'autorizzazione ampliata al riacquisto. Nel valutare queste dichiarazioni previsionali, occorre considerare vari fattori, tra cui: la capacità di Bitmine di stare al passo con le nuove tecnologie e le mutevoli esigenze del mercato; la capacità di Bitmine di finanziare la propria attività attuale, le operazioni di tesoreria relative a Ethereum, il programma di riacquisto di azioni e le attività future proposte; il contesto competitivo in cui opera Bitmine; le condizioni di mercato che influenzano il prezzo di negoziazione delle azioni ordinarie della Società; gli sviluppi normativi che riguardano le risorse digitali, tra cui l'eventuale approvazione e attuazione di leggi in sospeso e iniziative della SEC; gli eventi geopolitici e il loro impatto sui mercati delle criptovalute; la volatilità e l'imprevedibilità dei prezzi delle risorse digitali; e il valore futuro di Bitcoin ed Ethereum. I risultati futuri effettivi potrebbero differire notevolmente da quelli espressi nelle dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a numerose condizioni, molte delle quali esulano dal controllo di Bitmine, comprese quelle indicate nella sezione "Fattori di rischio" del modulo 10-K di Bitmine depositato presso la SEC il 21 novembre 2025, nonché in tutti gli altri documenti depositati presso la SEC, modificati o aggiornati di volta in volta. Le copie dei documenti depositati da Bitmine presso la SEC sono disponibili sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. Bitmine non si assume alcun obbligo di aggiornare le presenti dichiarazioni in caso di revisioni o modifiche successive alla data di pubblicazione del presente comunicato, salvo nei casi previsti dalla legge.

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