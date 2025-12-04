Bybit collabora con Komainu per offrire agli investitori istituzionali un trading sicuro 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con custodia di asset in gestione separata

DUBAI, EAU, 4 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- Komainu, fornitore regolamentato di servizi di asset digitali e depositario supportato da Laser Digital e Blockstream, oggi ha annunciato che Bybit, la seconda Borsa mondiale di criptovalute per volume di scambi, ha aderito a Komainu Connect, la piattaforma di gestione delle garanzie dell'azienda.

Grazie a questa partnership, i clienti istituzionali potranno fare trading 24 ore su 24, mantenendo al sicuro i propri asset. Consentendo ai clienti di detenere i propri asset presso un depositario terzo regolamentato e di renderli allo stesso tempo negoziabili in borsa, è possibile gestire meglio il rischio di controparte. La liquidazione automatica e regolare fuori Borsa elimina la necessità di prefinanziamento in Borsa.

Komainu continua ad espandere la piattaforma Komainu Connect integrandosi direttamente con Borse, istituti di credito e broker, utilizzando una gamma di tecnologie avanzate. Queste integrazioni consentono ai clienti di stabilire connessioni rapide e senza interruzioni e forniscono l'accesso a un'ampia rete di controparti di mercato.

I principali vantaggi includono:

Paul Frost Smith, co-amministratore delegato di Komainu, ha affermato: "Siamo lieti di accogliere Bybit nell'ecosistema Komainu Connect. Gli investitori istituzionali richiedono sempre più la possibilità di cogliere le opportunità di mercato senza compromessi in termini di sicurezza o conformità. Komainu Connect offre esattamente questo: abbina una custodia regolamentata e sicura a un accesso al mercato senza attriti. Questa partnership non solo rafforza il nostro elenco di Borse affidabili, ma sottolinea anche il nostro impegno nel creare un ambiente di trading più sicuro ed efficiente per gli investitori attivi".

Yoyee Wang, responsabile dell'unità Business to Business di Bybit ha aggiunto: "La nostra massima priorità è garantire fiducia e sicurezza ai nostri clienti. La partnership con Komainu rappresenta un ulteriore passo avanti nell'ascolto delle esigenze dei clienti e nel rafforzamento delle nostre capacità; offre una custodia sicura e regolamentata, oltre alla flessibilità e alla scalabilità desiderate".

#Bybit / #CryptoArk

Informazioni su Bybit

Bybit è il secondo exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi, al servizio di una comunità globale di oltre 60 milioni di utenti. Fondato nel 2018, sta ridefinendo il concetto di apertura nel mondo decentralizzato creando un ecosistema più semplice, aperto e paritario per tutti. Con un forte focus sul Web3, Bybit collabora strategicamente con i principali protocolli blockchain per fornire un'infrastruttura solida e promuovere l'innovazione on-chain. Rinomata per la custodia sicura, la varietà di mercati, l'esperienza utente intuitiva e gli strumenti blockchain avanzati, Bybit colma il divario tra TradFi e DeFi, consentendo a sviluppatori, creatori e appassionati di sfruttare appieno il potenziale del Web3. Per scoprire il futuro della finanza decentralizzata visitare il sito Bybit.com.

Per ulteriori informazioni su Bybit visitare la Sala stampa di BybitPer richieste di informazioni da parte dei media contattare: media@bybit.comPer aggiornamenti seguire: le community e i social di Bybit

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

Informazioni su Komainu

Komainu è il portale istituzionale per le risorse digitali, con sede a Jersey e uffici a Londra, Dubai e Singapore. Offrendo un'infrastruttura di livello bancario per investitori istituzionali, Komainu fornisce servizi fluidi, connessi e sicuri con supervisione normativa multigiurisdizionale, e coniuga le competenze dei servizi finanziari tradizionali con i principali standard di sicurezza per la prossima generazione di custodia, gestione e finanziamento di asset digitali istituzionali.

Komainu (Jersey) Limited è regolamentata dalla Jersey Financial Services Commission.

Komainu MEA FZE è regolamentata dalla Dubai Virtual Assets Regulatory Authority.

I servizi di Komainu Connect sono disponibili tramite Komainu (Jersey) Limited.

Per maggiori informazioni visitare il sito https://www.komainu.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2837463/Image.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/Logo.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.