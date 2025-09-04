CANSON CAPITAL PARTNERS AGISCE COME LEAD FINANCIAL ADVISOR DI CAPVEST NELL'ACQUISIZIONE DI STADA E CO-INVESTE TRAMITE LA SUA DIVISIONE DI MERCHANT BANKING

STADA rappresenta la sesta transazione di private equity in cui Canson agisce come financial advisor e coinvestitore

LONDRA, 2 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Canson Capital Partners ("Canson") è lieta di annunciare il proprio ruolo di lead financial advisor per CapVest Partners LLP ("CapVest"), importante investitore internazionale di private equity, in merito al suo accordo di investimento in STADA Arzneimittel AG ("STADA"). L'operazione prevede l'acquisizione di una quota di maggioranza in STADA da Bain Capital e Cinven, che rimarranno come investitori di minoranza.

Fondata nel 1895, STADA una delle principali aziende farmaceutiche paneuropee, con posizioni di mercato solide nei segmenti Consumer Health, Generici e Specialty Medicines. I prodotti di STADA sono venduti in oltre 110 paesi, con un focus principale su Europa, Eurasia e mercati emergenti. L'azienda opera con capacità pienamente integrate in ambito di sviluppo, approvvigionamento, produzione e commercializzazione. Nell'anno fiscale 2024, STADA ha generato ricavi per oltre 4 miliardi di euro.

In qualità di investitore nel settore healthcare con competenze eccezionali e comprovata strategia di creazione di valore, CapVest è ben posizionata per accelerare la prossima fase di crescita di STADA, collaborando con il suo management team per rafforzare la leadership di mercato e promuovere l'espansione attraverso innovazione, in-licensing e operazioni di M&A.

Questa transazione rafforza ulteriormente l'approccio Canson, basato sulla partnership, per sbloccare opportunità:

L'operazione rafforza la competenza di Canson nel settore healthcare e ne rafforza la posizione distintiva nel segmento Consumer Health, un focus avviato attraverso la nostra partnership con Alan Main e successivamente ampliato attraverso il coinvolgimento in numerose transazioni che hanno definito il settore.

In qualità di partner chiave di CapVest, Canson avrà la possibilità di co-investire nella transazione tramite la sua divisione di merchant banking. Si tratta del nostro secondo investimento nel settore healthcare, dopo Chanelle Pharma nel 2024. Canson ha precedentemente co-investito in diverse transazioni di private equity di rilievo, tra cui l'acquisizione di quote di minoranza in Refinitiv (divisione Financial and Risk di Thomson Reuters); Kantar (business di dati, ricerca e analisi di WPP); INWIT (il maggior operatore di torri di telefonia mobile in Italia); Fedrigoni (produttore globale di etichette e imballaggi di alta qualità) e Chanelle Pharma (azienda leader irlandese nel settore della salute degli animali).

L'operazione STADA rappresenta la sesta partnership in cui Canson ha svolto sia il ruolo di financial advisor che di co-investimento fin dalla sua fondazione. Ciò è in linea con il modello di merchant banking di Canson, che collega fonti di capitale alternative con opportunità di investimento uniche. Canson ha partecipato a transazioni di private equity per un valore complessivo di oltre 80 miliardi di dollari e ha gestito un patrimonio aggregato superiore a 500 milioni di dollari attraverso i propri fondi di merchant banking.

In una dichiarazione congiunta, il team di Canson ha affermato: "Siamo molto entusiasti di collaborare con CapVest e con il management team di STADA, che ammiriamo da tempo. Vogliamo inoltre ringraziare Bain Capital e Cinven per la trasformazione che hanno guidato, contribuendo a fare di STADA il leader di mercato che è oggi. Questa operazione rappresenta una tappa fondamentale per il franchise di Canson e rafforza il nostro ruolo unico come partner di merchant banking all'interno dell'ecosistema del private equity. CapVest è particolarmente qualificata per supportare STADA nel suo prossimo capitolo di crescita."

Alan Main, Operating Partner di Canson, ha affermato: "Sono lieto di aver collaborato a lungo con il team Canson in una serie di transazioni che hanno definito il settore del Consumer Health. L'operazione rappresenta un chiaro punto di riferimento in questo ambito. Durante questo processo ho potuto apprezzare appieno il modello di business unico di STADA, sostenuto da un solido portafoglio di local hero brands, posizioni di mercato leader, una pipeline entusiasmante e una leadership eccezionale che guiderà la prossima fase di crescita."

Canson Capital Partners

Canson Capital Partners è una società leader specializzata in investimenti e merchant banking focalizzata sul capitale alternativo. Offrendo un principal-to-principal engagement, il team mira a collegare fonti di capitale alternativo con opportunità specifiche, consentendo ai clienti di raggiungere i propri obiettivi strategici a lungo termine. Fondata nel 2017, Canson Capital Partners ha gestito asset per oltre 500 milioni di dollari e ha fornito consulenza in operazioni di private equity per un valore complessivo di oltre 80 miliardi di dollari. Canson Capital Partners è il nome commerciale di Canson Ltd, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority.

