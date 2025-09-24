ChainUp vince il premio Thomson Reuters per la migliore tecnologia di conformità nel settore delle criptovalute

SINGAPORE, 24 settembre 2025 /PRNewswire/ -- ChainUp, fornitore leader di soluzioni tecnologiche per asset digitali B2B, è stato nominato Fornitore di soluzioni di monitoraggio delle transazioni dell'anno agli Asian Legal Business (ALB) Pan-Asian Regulatory Awards 2025, attribuiti da Thomson Reuters. Il riconoscimento coincide con un momento in cui le autorità di regolamentazione di tutto il mondo intensificano i controlli sulle transazioni delle criptovalute, a sottolineare la crescente domanda di quadri di conformità più rigorosi nel settore degli asset digitali.

Il monitoraggio delle transazioni si è quindi evoluto da una capacità di nicchia a un requisito fondamentale per le aziende che operano nel settore. La soluzione di intelligence delle criptovalute di ChainUp affronta direttamente questo cambiamento del settore fornendo una piattaforma di livello istituzionale progettata per rilevare e prevenire attività illecite. In questo modo le aziende possono operare con chiarezza e integrità normativa, in linea con standard globali come quelli fissati dalla Financial Action Task Force (FATF).

Sailor Zhong, fondatore e amministratore delegato di ChainUp, ha sottolineato questo cambiamento critico: "La tecnologia per la conformità è ora un aspetto fondamentale del settore degli asset digitali, con il monitoraggio delle transazioni che non è più un valore aggiunto, ma un requisito di base per una crescita responsabile. Il riconoscimento rappresentato dal premio che ci ha conferito di Thomson Reuters conferma il nostro ruolo nel consentire alle aziende di rispettare tale standard in tutta sicurezza e, al contempo, permette al settore di proseguire senza problemi verso la prossima fase di sviluppo".

Oltre a questa importante vittoria, ChainUp è anche tra i finalisti per il premio Team dell'anno per la conformità dei fornitori di servizi di asset virtuali (VASP), a dimostrazione del duplice impegno dell'azienda sia verso l'innovazione tecnologica, sia verso l'eccellenza operativa nella conformità.

Gli ALB Pan Asian Regulatory Awards sono assegnati da una giuria indipendente, composta da esperti legali e del settore, e sono ampiamente considerati come un punto di riferimento per l'eccellenza nella conformità in tutta l'Asia. ALB è di proprietà di Thomson Reuters, la principale fonte mondiale di informazioni di intelligence per aziende e professionisti.

Informazioni su ChainUp

ChainUp, fornitore leader a livello mondiale di soluzioni per asset digitali, aiuta le aziende a districarsi tra le complessità di questo ecosistema in continua evoluzione. Fondata nel 2017 e con sede a Singapore, ChainUp serve una clientela diversificata, da aziende Web3 a istituzioni finanziarie affermate.

La suite completa di soluzioni targate ChainUp comprende prodotti per le Borse di criptovalute, tecnologia di liquidità, portafoglio MPC white label, strumenti di analisi del tracciamento delle criptovalute KYT, tokenizzazione degli asset, gestione degli asset crittografici e infrastrutture Web3, come mining, staking e API blockchain. Per ulteriori informazioni visitare il sito https://www.chainup.com/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2780546/Awards1.jpg

